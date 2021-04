Il Volume 99 di One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, è sempre più vicino e, secondo quanto emerso online da fonti accreditate, uscirà in Giappone e negozi online il 4 giugno 2021.

Il tankobon in questione includerà al suo interno il Capitolo 1000 del manga uscito inizialmente sul magazine settimanale a gennaio 2021.

Precisiamo, inoltre, che il volumetto includerà 10 capitoli e altri momenti incredibili del terzo atto dell’arco narrativo del Paese di Wano.

Ricordiamo di seguito, in più, le iniziative di Star Comics per l’attesa edizione italiana del Volume 98 e del 99° in uscita, rispettivamente, a giugno e novembre 2021:

ROAD TO 100: TANTE SORPRESE PER FESTEGGIARE AL MEGLIO L’Italia, ovviamente, non si sottrarrà alle celebrazioni previste in tutto il mondo di questi traguardi straordinari. In vista dell’arrivo del volume 100, abbiamo in programma diverse iniziative celebrative. La principale riguarda i volumi 98 e 99 (quest’ultimo conterrà il capitolo 1000 in italiano) – in uscita rispettivamente il 1° giugno e a novembre – che saranno proposti anche in una straordinaria Limited Edition, caratterizzata da sovraccoperta trasparente in pvc e maxi-poster in allegato. Le cover di questi due volumi potranno essere accostate l’una all’altra formando un’unica immagine, e lo stesso avverrà con i due poster. I volumi in versione Limited saranno disponibili in fumetteria, libreria e store online, mentre l’edizione regolare sarà acquistabile anche in edicola. Nei prossimi mesi annunceremo le sorprese che caratterizzeranno il volume 100, che in Italia rappresenterà un traguardo assolutamente storico nell’ambito delle pubblicazioni giapponesi. C’è da aspettarsi i fuochi d’artificio!

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1010 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 97 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 969 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.