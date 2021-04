DC Comics ha annunciato ufficialmente due novità su Batman che debutteranno a Luglio nelle fumetterie degli Stati Uniti.

Vediamo insieme di cosa si tratta, ricordandovi che su Rai 4 sta per tornare la serie tv camp degli Anni 60.

DC Comics annuncia Batman Secret Files

La prima novità è Batman Secret Files, serie di one shot da 40 pagine ognuno dedicati agli alleati del Cavaliere Oscuro.

Si inizia il 6 Luglio con The Signal 1, nel quale Duke Thomas sarà protagonista di un racconto scritto da Tony Patrick (Batman and The Signal) e illustrato da Christian Duce (The Flash, Detective Comics, Justice League vs. Suicide Squad).

The Signal torna a Gotham City dopo una parentesi insieme agli Outsiders e si troverà di fronte una città diversa da quella che ha lasciato.

Dovrà occuparsi del mistero del White Market, fonte mortale di armi che vengono contrabbandate a Gotham e che nemmeno il Cavaliere Oscuro riesce a rintracciare.

Il 27 Luglio sarà la volta di Huntress 1, a cura della scrittrice Mariko Tamaki (Detective Comics) e di David Lapham, autore completo celebre per Stray Bullets (edito da Cosmo in Italia).

La Cacciatrice ne ha passate tante ultimamente: ha un parassita nel cervello e nuove abilità speciali a causa di villain noto come Vile.

Armata della sua balestra, si metterà all’inseguimento di Vile.

DC Comics annuncia Batman/Catwoman Special 1

La seconda novità è Batman/Catwoman Special 1, a cura di Tom King e John Paul Leon (Batman: Creature of the Night), in vendita dal 20 Luglio.

Si tratta di un interludio della maxi serie omonima di King e Clay Mann (che Panini pubblicherà da Giugno in Italia), che in 48 pagine ci racconterà la vita di Selina Kyle prima del suo ingresso nel sottobosco criminale e ci svelerà come Bruce Wayne sia stata una presenza costante in tutta la sua vita — prima ancora delle loro vite con indosso le rispettive maschere.

Di seguito le copertine firmate da Jean Paul Leon:

Lee Weeks:

e Bill Sienkiewicz:

E due pagine di anteprima:

