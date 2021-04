Le novità saldaPress di giugno 2021 sono state presentate sul numero di aprile del catalogo Manicomix e includono la

Le novità saldaPress di giugno 2021

THE WALKING DEAD COLOR – VERSIONE ORIGINALE SLIPCASE 1

Autore: Robert Kirkman, Tony Moore e Dave McCaig

Pagine: 32pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: 6 albi spillati + slipcase

Prezzo: 21,00€

Dopo l’uscita dell’edizione mensile in formato bonellide, ecco l’edizione trimestrale versione originale. Per la prima volta in Italia, l’edizione spillata in formato comic book americano: sei numeri all’interno di uno splicase per contenerli, con cover di David Finch in tiratura limitata e numerata. All’interno dello slipcase 6 stampe 16,8 x 25,6 che riproducono le copertine originali dei primi sei albi ricolorate da Dave McCaig.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 4

Autore: Robert Kirkman, Tony Moore e Dave McCaig

Pagine: 64pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 4,90€ (regular) – 6,00€ (variant)

Nel quarto numero, inizia il secondo arco narrativo della serie, dopo il tragico evento che ha concluso lo scorso albo. Il gruppo deve mettersi in cammino e cercare un nuovo equilibrio, in un mondo che si fa sempre più pericoloso e imprevedibile.

ADVENTUREMEN

Autore: Matt Fraction, Terry Dodson e Rachel Dodson

Pagine: 176pp. colore Formato: 18×27,5cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 24,90€

Decenni or sono, il più grande eroe di tutti i tempi è scomparso dal mondo della fiction con un cliffhanger micidiale: stava per affrontare la sua esecuzione. Ma, dopo tanto tempo, quando il mondo ha quasi del tutto dimenticato Adventureman e le sue imprese, qualcosa di incredibile sta per succedere: il piccolo Tommy e sua madre, grazie alla loro passione per quell’eroe del passato, stanno per accendere la scintilla che porterà alla rinascita di Adventureman e alla scoperta di ciò che è accaduto dopo quel fatidico momento, così da dare un seguito alla storia del loro eroe.

OUTCAST 8 – LA FUSIONE

Autore: Robert Kirkman e Paul Azaceta Pagine: 160pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: brossurato e cartonato

Prezzo: 16,00€ (brossurato) – 21,00€ (cartonato)

Tutto quello che doveva compiersi trova qui la propria soluzione. I destini di Kyle, dei Reietti e dei posseduti che hanno cercato di prendere possesso della nostra dimensione si intrecciano per l’ultima, esplosiva volta.

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI: WILLOW

Autore: Joss Whedon, Mariko Tamaki e Natacha Bustos

Pagine: 120pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€

Dopo i tragici avvenimenti narrati nell’evento cross-over La bocca dell’inferno, l’intero Buffyverse è stato segnato da cambiamenti profondi. Così, in seguito alle perdite subite in quel disastro, Willow decide che per lei è giunto il momento di abbandonare Sunnydale per intraprendere un viaggio alla ricerca di sé stessa. Il suo vagare la condurrà a una strana comunità di persone all’apparenza simili a lei: streghe smarrite e in cerca di risposte. Eppure quel luogo, che a una prima occhiata sembrerebbe in grado di fornire la pace e le risposte che Willow cerca, nasconde inequivocabilmente qualcosa di oscuro.

SATELLITE SAM 3

Autore: Matt Fraction e Howard Chaykin Pagine: 144pp. colore

Formato: 18×27,5cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€

Chi ha ucciso la star dello show televisivo Satellite Sam? E perché lo ha fatto? Il figlio di Carlyle White, che ha dovuto prendere il suo posto come attore protagonista della fiction, è deciso a fare luce sul mistero e, aiutato da una vecchia amante del padre, indaga scavando nel passato. Ma quello che ne emerge è un intrigo ben più complesso e sfaccettato di quanto si potesse pensare, perché il mondo della televisione degli anni Cinquanta è un labirinto fatto di sesso e potere in cui ognuno ha qualcosa da nascondere. Primo tra tutti, lo stesso Carlyle White, le cui ossessioni e abitudini erano, con ogni probabilità, più morbose persino di quelle di suo figlio. Ora però ogni mistero, non importa quanto sarà scandaloso, verrà svelato.

BABYTEETH 4

Autore: Donny Cates e Garry Brown Pagine: 120pp. colore

Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 14,90€

Sadie Ritter è una ragazza determinata e forte che, a detta di alcuni, è rimasta incinta troppo presto. Ma Sadie ha deciso di tenerlo, quel bambino, anche se questo ha fatto di lei la mamma… dell’Anticristo. O, almeno, questo è ciò che credevamo. Perché, durante la fuga che la ragazza ha dovuto intraprendere, i due ne hanno passate tante: hanno conosciuto angeli e demoni, hanno visitato realtà infernali e hanno anche conosciuto chi non considera il piccolo Clark il figlio del Demonio. Anzi, questa gente lo vede come un salvatore.

GODZILLA 9

Pagine: 48pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: spillato (CONTIENE GODZILLA OBLIVION 5 E RAGE ACROSS TIME 1)

Prezzo: 3,90€

In questo numero i nuovi capitoli della mini-serie intitolata Rage Across Time, che racconta nuove apparizioni dei Kaiju avvenute nel corso del tempo. Questa volta ci spostiamo nell’Antica Grecia e in Inghilterra nel 1348, durante il periodo della Peste Nera, grazie alle storie di Chris Mowry, Kahill Schweitzer, Ryan Ferrier, Tadd Galusha e Hugo Petrus.

