La nota testata videoludica giapponese Famitsu annuncia che Bleach Brave Souls arriverà su PlayStation 4 nel 2021 scaricabile digitalmente attraverso la piattaforma PlayStation Store, ove accessibile.

La notizia viene anche rimarcata dalle prime anticipazioni emerse online dal noto leaker ryokutya837 a proposito il numero del mese corrente di V-Jump, rivista manga mensile edita da Shueisha in uscita il 20 aprile 2021 in Giappone e negozi online.

Il videogioco includerà sette lingue: giapponese, inglese, francese, cinese tradizionale, cinese semplificato e thailandese.

Al momento non si possiedono ulteriori dettagli, nemmeno se arriverà anche su Xbox One, ma non appena ne sapremo di più vi informeremo.

Bleach Brave Souls è il gioco di azione 3D gratuito per cellulari e dispositivi iOS e Android sviluppato da KLab e lanciato sul mercato nel 2015. E’ disponibile anche nel nostro paese e nel corso dell’Estate 2020 è arrivato anche su PC e Steam.

Il gioco in breve

Il videogame si ispira agli eventi del noto manga Bleach, scritto e disegnato da Tite Kubo su Weekly Shonen Jump, ampliandone l’esperienza con nuovi tanti nuovi personaggi apparsi anche in altri medium del franchise (light novel, ad esempio). Si tratta, in più, del primo videogame della serie ad arrivare sulla console domestica.

I giocatori possono formare una squadra composta da tre personaggi del manga originale di Tite Kubo e completare missioni di gioco stile hack ‘n’ slash. Tra i servizi è prevista una lega settimanale dove i partecipanti possono gareggiare per conquistare premi.

Bleach

Tite Kubo ha lanciato Bleach nel 2001 su Weekly Shonen Jump (Shueisha) e si è concluso il 22 Agosto 2016.

Il manga ha collezionato 686 capitoli i quali sono stati raccolti in 74 tankobon.

Inoltre, il manga ha ispirato una serie animata prodotta da Studio Pierrot attualmente sospesa dal 2012 con l’episodio 366. Tuttavia, il progetto ritornerà con l’adattamento dell’ultimo arco narrativo de La Guerra dei Mille Anni, ma i dettagli sono ancora ignoti.

La prima stagione dell’anime doppiata in italiano sarà trasmessa sulla piattaforma streaming on-demand di Amazon Prime Video dal 26 aprile. Gradualmente arriveranno anche le successive.

In più, la serie manga ha dato vita a romanzi, videogiochi, speciali animati, lungometraggi, merchandising e anche un film in live action uscito il 20 agosto 2018 nelle sale giapponesi.

Dal 14 settembre 2018 Netflix ha reso disponibile la visione, anche in Italia, del live action.

