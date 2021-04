Le uscite Star Comics di Maggio 2021 vedono il debutto di Sweet Paprika, la nuova miniserie di Mirka Andolfo, della nuova miniserie di Super Dragon Ball Heroes, dello shojo Living-room Matsunaga-san di Keiko Iwashita e del seinen Poetry of Ran di Yusuke Osawa.

Di seguito tutte le uscite Star Comics di Maggio; qui le novità di Giugno 2021.

Le uscite Star Comics del 5 Maggio 2021

ONE PIECE IL FILM: STAMPEDE – ANIME COMICS 1

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, colore., 256 pp, con sovraccoperta, € 9,90

Prende il via la Fiera Mondiale della Pirateria, un grande evento che attira pirati provenienti da tutto il mondo! Qui la ciurma di Cappello di Paglia e la peggiore delle generazioni partecipano a una gara per impadronirsi di un tesoro del Re dei Pirati Roger… Peccato che, dietro le quinte dell’accesa competizione che infiamma il pubblico, si celi una cospirazione ordita dal leggendario pirata Douglas Bullet e da Buena Festa, l’organizzatore della fiera! Rufy e compagni vi aspettano in questo mirabolante anime comics in due volumi completamente a colori!

SHAMAN KING FINAL EDITION 3

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

Lo sciamano Yoh e lo spirito del samurai Amidamaru che lo accompagna si ritrovano ad affrontare sempre più sfidanti. Fortunatamente, grazie ai risultati dell’addestramento speciale che ha compiuto, il ragazzo è sempre riuscito a sconfiggerli. Un giorno, però, si para di fronte a lui uno spirito che, da ben seicento anni, cova un fortissimo odio nei confronti di Amidamaru…

QUEER 8

HITORIJIME MY HERO 5

Memeco Arii

13×18, B, b/n e col., 176 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Setagawa si è ormai perfettamente calato nei panni di una graziosa e servizievole mogliettina. Lo sregolato professor Kosuke decide così di organizzargli una sorpresa: il loro primo viaggetto insieme! Mentre Setagawa continua a tormentarsi facendosi mille domande tra un batticuore e l’altro, nubi nere si addensano sulla coppia formata da Hasekura e Kensuke…

NEVERLAND 348

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION 3

Makoto Kobayashi

15×21, B, b/n, 224 pp, con sovraccoperta, € 8,00

Il cane da guardia Shinnosuke sogna di essere libero e indipendente come Michael. Ogni tanto prova persino a imitarlo, ma finisce solo per essere frainteso e punito per la troppa intraprendenza… Arriva quindi alla conclusione di dover essere semplicemente più sdolcinato, e smette persino di abbaiare a chiunque. Ma siamo sicuri che sia una buona idea per un cane da guardia?!

YOUNG 323

EDENS ZERO 9

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con alette, € 4,90

Fiutando l’odore dei soldi, Drakken Joe si è messo sulle tracce dell’Edens Zero. Shiki e i suoi compagni, dopo aver sconfitto la Dama Scarlatta e liberato il pianeta Sun Jewel, decidono però di dirigersi spontaneamente verso la gigantesca corazzata che il nemico usa come base, trasformandosi da prede in cacciatori. Quella di passare al contrattacco sarà stata una buona scelta…o porterà a conseguenze funeste?

DRAGON 273

DR.STONE 15

Riichiro Inagaki, Boichi

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,50

I compagni del “regno della scienza” si risvegliano uno dopo l’altro e insieme a Senku cominciano a darsi seriamente da fare in vista delle operazioni di recupero del dispositivo per la pietrificazione. Una volta messo insieme l’equipaggiamento necessario, si presentano quindi alla battaglia finale contro il “regno della pietrificazione” e Mozu… Ma ad attenderli c’è una trappola inaspettata!

UP 203

SUNSET LIGHT 3

Maki Usami

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Iniziate le vacanze estive, Chinami e i suoi amici partono per una gita al mare tutti insieme! La ragazza inizialmente si sente in imbarazzo a causa dell’affetto che prova nei confronti di Yudai… Cosa accadrebbe se, una sera, rimanesse da sola con lui?! Ma anche Kanata e Kazune celano un forte sentimento per qualcuno…

STARDUST 98

THE CASE STUDY OF VANITAS 8

Jun Mochizuki

13×18, B, 240 pp, b/n e col., con sovracc., € 5,90

Concluso il caso della bête del Gevaudan, con la sua melodia di vendetta, per Vanitas e i suoi compagni si presentano dei cambiamenti… Il momento delle scelte è giunto, ma potranno essere prese decisioni senza venir meno ai propri principi?

Le uscite Star Comics del 12 Maggio 2021

VALIANT 143

X-O MANOWAR (2021) 1

Dennis “Hopeless” Hallum, Emilio Laiso, Ruth Redmond

17×26, B, colore, 96 pp, € 8,90

Aric di Dacia, principe guerriero visigoto del quinto secolo dopo cristo, venne rapito e ridotto in schiavitù dalla razza aliena nota come “la Vigna”. Sfuggito al loro controllo, Aric si è legato alla straordinaria armatura senziente Shanhara, divenendo X-O Manowar, l’arma più potente dell’universo. Tornati sulla Terra ai giorni nostri, Aric e Shanhara usano i loro straordinari poteri per il bene dell’umanità. Ma il genere umano ha altre intenzioni… Quando una forza futuristica si leva per distruggere il pianeta, l’antico re guerriero è l’unico che può resistere!

JOJONIUM 11

Hirohiko Araki

15×21, cartonato, b/n e col., 292 pp, € 15,90

Sconfitto il portatore dello Stand Wheel of Fortune, che cercava di fermare il loro viaggio nel tragitto dall’India al Pakistan, Jotaro e compagni giungono in un misterioso villaggio avvolto da una strana nebbia, dove li aspetta nientemeno che la vecchia Enya, importante alleata di Dio dotata di un tremendo quanto imprevedibile potere!

BIG 64

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 13

Koyoharu Gotouge

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

I demoni delle Lune Crescenti Hantengu e Gyokko hanno assalito il villaggio segreto dei forgiatori di katana!

Hantengu, che quando viene colpito si divide e aumenta la propria potenza, costringe Tanjiro e Gen’ya a una dura battaglia. Nel frattempo Tokito, la Colonna della Foschia che si cura poco degli altri, vede che Kotetsu sta per essere aggredito da un demone…

FAN 260

KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS 10

Tadatoshi Fujimaki, Sawako Hirabayashi, Ichiro Takahashi

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, € 4,50

Tetsuya Kuroko si è appena unito alla prima squadra del club di basket della scuola media Teiko. Dopo che Akashi gli dice di volergli parlare, passa l’intero intervallo a cercarlo in giro per la scuola e, durante la ricerca, si imbatte nei compagni titolari del suo team, scoprendo dei lati inaspettati della loro personalità di cui non si era reso conto durante gli allenamenti… Si concludono con questo volume le avventure extra-sportive del mite Kuroko e dei membri della Generazione dei Miracoli!

POINT BREAK 253

THE POETRY OF RAN – BOX

Yusuke Osawa

15×21, B, b/n e col., 164 + 228 pp, con sovraccoperta, € 14,90

La trovatrice Tolue è in viaggio alla ricerca di ispirazione per le sue canzoni. In un villaggio incontra Ran, un giovane guerriero che dà la caccia ai Karma, dei terribili mostri antropofagi che, a causa dell’impurità degli uomini che divorano, diventano sempre più potenti e feroci. Sconfiggendoli, Ran è costretto ad assorbire tutta la loro impurità, assumendo su di sé il loro fato e attirando così il disprezzo della gente. Osservando da vicino il ragazzo mentre combatte fianco a fianco con la morte, Tolue prende la sua decisione: comporrà una canzone su di lui! Un’epica miniserie seinen dall’eccezionale impatto visivo, composta da due imperdibili volumi raccolti in un box esclusivo!

ZERO 251

SAVAGE SEASON 4

Mari Okada, Nao Emoto

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Tra Izumi, l’amico d’infanzia di Kazusa per cui lei prova dei sentimenti, e Niina, colei che ha pronunciato per prima la parola “sesso”, sembra nata un’improvvisa complicità. Per colpa della sua crescente diffidenza e del suo senso di inferiorità, Kazusa inizia a perdere di vista la distanza effettiva che c’è tra i due… Così, durante un ritiro scolastico, i tormenti delle cinque studentesse del club letterario cominciano a intrecciarsi tra loro!

KAPPA EXTRA 263

REAL ACCOUNT 24

Okushou, Shizumu Watanabe

11,5×17,5, B, b/n, 256 pp, € 4,70

Dopo innumerevoli sacrifici, i giocatori sono finalmente giunti in cima alla torre e devono fronteggiare l’ultimo boss, il vero Marble, il più grande e crudele dei nemici! L’identità di questo misterioso personaggio, lo scopo della società di Real Account e la trappola che si cela nell’ultimo game stanno per essere svelati… L’ultimo, imperdibile volume della serie più “social” del momento!

WONDER 104

TALES OF WEDDING RINGS 9

Maybe

13×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Allo scopo di ottenere il potere necessario a opporsi al Re dell’Abisso, Sato e Hime si sono divisi. Il ragazzo, grazie ai duri sforzi di Saphir e Amber, riesce ad avvicinarsi alla spada del precedente Re degli Anelli, ma le parole dell’Imperatore si rivelano a dir poco inaspettate! L’addestramento magico di Hime, nel frattempo, sembra giunto a un punto di stallo, quand’ecco che incontra una misteriosa donna che le dà qualche consiglio…

EXPRESS 251

P&ME – POLICEMAN AND ME 12

Maki Miyoshi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Kako e i suoi amici si riuniscono per festeggiare il compleanno di Yui e la ragazza, che sembrava poco propensa all’idea, alla fine comincia a mostrare un po’ di entusiasmo… Ma proprio quando a Kako pareva che la distanza tra loro cominciasse a diminuire, ecco saltar fuori il padre dell’amica, da poco uscito di prigione…

Le uscite Star Comics del 19 Maggio 2021

STAR LOLLIPOP 12

LEONID, AVVENTURE DI UN GATTO 1 I DUE ALBINI

Frederic Brremaud, Stefano Turconi

21×28, cartonato, colore, 48 pp, € 12,90

Leonid vive in campagna, dove si alternano case e campi, e i gatti selvaggi e delle fattorie convivono con i gatti domestici. Leonid non è più un cucciolo, ma nemmeno un gatto adulto. Avrebbe una confortevole cuccia, una vita ideale, ma qualcosa turba l’oasi di pace, quando alla fattoria in fondo alla strada degli agnellini fanno una brutta fine. Fino a quando il colpevole non sarà trovato, l’anziano fattore decide di liberare i cani. E questo significa che nessun gatto è più al sicuro… Una storia adatta a tutte le età, emozionante, al contempo divertente e spaventosa, con i testi dell’esperto sceneggiatore Frederic Brrémaud (Love, Brindille), e l’arte “felina” del maestro Stefano Turconi (Topolino, Viola Giramondo, Il porto proibito).

SWEET PAPRIKA

Mirka Andolfo

15×21, cartonato, bicromia, 112 pp, € 11,90

Paprika è una giovane di origini italiane che vive a New York, una stimata donna in carriera maniaca del lavoro. Il successo ha risucchiato la sua esistenza, facendole dimenticare l’importanza del tempo per se stessa e per i suoi cari. Finché a portare scompiglio nella sua vita farà la sua rocambolesca intromissione Dill, un ragazzo ingenuo e avvenente dal fare “angelico” assolutamente lontano dal suo mondo. Sarà l’occasione per Paprika di rimettere in discussione le sue priorità e il suo stile di vita, per scoprire cosa desidera veramente? Una cosa è certa: l’incontro-scontro di due caratteri e “stili” così diametralmente opposti daranno vita a un irresistibile terremoto di fraintendimenti, gag e… situazioni dolcemente piccanti! Arriva la nuova, attesissima fatica della superstar internazionale Mirka Andolfo: un’ accattivante e spassosa miniserie a metà tra la fiaba contemporanea e la commedia sexy, tra il fumetto occidentale e il manga, tra Il diario di Bridget Jones e Sex & The City, ma con un pizzico de Il Diavolo veste Prada!

HOT PAPRIKA

Mirka Andolfo

15×21, cartonato, bicromia, 112 pp, € 11,90

Questa edizione nasce per volere dell’autrice, che ha deciso di ridisegnare alcune vignette HOT all’interno della storia: come una sorta di “director’s cut edition”, le scelte stilistiche e narrative alla base delle inquadrature sono finalizzate a rendere il risultato ancora più intrigante e “osé”.

SWEET PAPRIKA – VARIANT COVER

Mirka Andolfo, Artgerm

15×21, cartonato, bicromia, 112 pp, € 13,90 – solo in fumetteria

Stanley Lau, conosciuto in tutto il mondo come Artgerm, è uno dei più brillanti illustratori attualmente in circolazione. Con la sua arte e il suo talento firma la variant cover di Sweet Paprika, inondandola di magia, romanticismo e sensualità. La classica ciliegina su una torta tanto dolce quanto… piccante!

HOT PAPRIKA – DELUST EDITION

Mirka Andolfo

21×28, cartonato, sovraccoperta, bicromia, 128 pp, volume interamente nobilitato, contiene 1 stampa allegata e gadget, € 100,00 – solo in fumetteria

Volume di lusso che, oltre alla maggiore foliazione e tutti gli abbellimenti previsti, nonché alla presenza di gadget esclusivi, saranno tutti numerati e autografati dall’autrice Mirka Andolfo. Un oggetto prezioso, unico nel suo genere, per il collezionista che sa come farsi felice.

BUNDLE SWEET PAPRIKA + HOT PAPRIKA

Mirka Andolfo

15×21, cartonato, bicromia, € 23,80 – solo in fumetteria

SHAMAN KING FINAL EDITION 4

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

In cielo compare una gigantesca cometa che annuncia l’inizio dello Shaman Fight! Come al solito, Yoh non sembra per niente teso, ma ecco che d’un tratto si ritrova di fronte Silva, un esponente della tribù dei Patch, accompagnato da alcuni spiriti della natura, che afferma di essere nientemeno che un membro del comitato direttivo del torneo!

ACTION 326

VINLAND SAGA 24

Makoto Yukimura

13×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 4,90

Tornati nella natia Islanda, per Thorfinn e compagni è giunto il momento di iniziare i preparativi per il viaggio verso il Vinland, la terra in cui intendono edificare una società diversa. Tra addii, volti nuovi e ritorni, il tempo passa e la partenza si fa ormai imminente…

STARLIGHT 333

TO YOUR ETERNITY 13

Yoshitoki Oima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Centinaia di anni dopo la battaglia di Renril, Fushi si risveglia in un mondo completamente cambiato. Strade percorse da velocissime macchine automatiche, cavi elettrici che corrono da una parte all’altra sospesi a mezz’aria, luci e neon che splendono ovunque. La minaccia dei knocker è un ricordo lontano, e l’epico scontro combattuto da Fushi e dai suoi compagni è ormai una “leggenda”… Quali sensazioni gli trasmetterà questo nuovo mondo?

GREATEST 253

ONE PIECE NEW EDITION 88

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

Rufy si scontra violentemente con Katakuri, uno dei tre generali, ma i suoi ripetuti attacchi vengono schivati uno dopo l’altro e la situazione si fa disperata! Per impedire al secondogenito della famiglia Charlotte di raggiungere i suoi compagni, Cappello di Paglia taglia le vie di uscita e si impegna in una battaglia a tutta forza…

MUST 116

OLYMPIA KYKLOS 3

Mari Yamazaki

13×18, B, b/n e col., 194 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Dopo aver assistito con i suoi stessi occhi alla morte di Kokichi Tsuburaya, con cui aveva fatto amicizia in occasione del suo viaggio nel tempo nella Tokyo degli anni ‘60, Demetrio giura di impegnarsi per diventare una persona migliore e parte alla volta della grande città di Atene, dove farà la conoscenza nientemeno che del filosofo Platone! Un terzo volume in cui ci aspetta un balzo… ancora più avanti nel futuro!

TECHNO 306

SUMMER TIME RENDERING 11

Yasuki Tanaka

13×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

È scontro aperto tra Ryunosuke e Karikiri! Insieme a Hizuru, la cui coscienza si è risvegliata durante il combattimento, Ryunosuke affronta un’altra volta Shide. Nel frattempo Shinpei e Mio si recano all’orto di Alain, dove incontrano… un altro Masahito Karikiri?!

SHOT 239

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 2

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta,

Disponibile al prezzo speciale di 3,90 € solo in fumetteria

Seguendo il suo sogno di diventare erborista di corte, Shirayuki supera brillantemente gli esami. Al palazzo reale, dove si incontra e studia con molte persone, approfondisce sempre più il suo legame con Zen. Un giorno, alla fortezza di Luxd, territorio sotto la giurisdizione del principe, i soldati iniziano uno dopo l’altro a sentirsi male, perdendo inspiegabilmente conoscenza…

SHOT 238

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 1

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50 in libreria e store online

Shirayuki è nata con degli splendidi capelli di colore rosso acceso. Questa caratteristica, che le conferisce un fascino particolare, attira l’interesse del famigerato principe Raji, disposto a tutto pur di farla sua, tanto che la ragazza si vede costretta a lasciare il paese per sfuggire all’ordine di diventare la sua concubina. Giunta nel bosco di un vicino regno, Shirayuki s’imbatte in Zen, un ragazzo che fin da subito le offre aiuto e protezione, ma di cui ignora ancora la reale identità… Una nuova, incantevole eroina dai capelli rossi è pronta ad accompagnarvi in una travolgente storia d’amore e d’avventura, attraverso ambientazioni da favola e situazioni elettrizzanti che non deluderanno gli appassionati del genere shojo e delle atmosfere fantasy!

MANHWA 71

SOLO LEVELING 2

DUBU(REDICE STUDIO), Chugong

15×21, B, colore, 176 pp, con sovraccoperta, € 8,90

Jinwoo e i suoi compagni sono rimasti imprigionati in un dungeon in cui dimorano mostri potentissimi e sanguinari. Davanti a simili avversari, l’intera squadra sembra destinata a soccombere. Il ragazzo è ormai ridotto in fin di vita, quand’ecco che davanti a lui compare una misteriosa schermata che parla di una “secret quest”…

MITICO 277

CHILDREN OF THE WHALES 17

Abi Umeda

14,5×21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Chakuro e i suoi compagni sono riusciti a convincere Orca, il fratello maggiore di Lykos, a schierarsi dalla loro parte. Tuttavia un misterioso predatore, partito dalla nave da guerra Geraki, avvolge completamente la Balena di Fango e trasforma uno dopo l’altro i suoi abitanti in uomini-nous. Una sorte che colpisce anche Ouni e Shuan…

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO 4

Gosho Aoyama

11,5×17,5, B, b/n, 288 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Indagare in segreto e studiare piani precisi per far sparire i bersagli senza lasciare tracce: è questo lo stile degli Uomini in Nero. Nella sua continua lotta contro la misteriosa organizzazione, Conan sa di poter contare su degli alleati, ma non può certo fidarsi di chiunque. Masumi Sera, ad esempio, col suo curioso interesse per Haibara e il giovane detective… Quale sarà il suo vero obiettivo?

Le uscite Star Comics del 26 Maggio 2021

AMICI 277

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN 1

Keiko Iwashita

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, € 5,50

Per motivi familiari, Miiko è costretta a trasferirsi nella share house gestita dallo zio. La ragazza si ritrova così a dover svolgere le faccende domestiche, una cosa a cui non era per niente abituata, e ad abitare con dei coinquilini un po’ singolari. In particolare Matsunaga, il più grande del gruppo, le incute un po’ di timore, ma con il passare dei giorni scoprirà che in realtà è un ragazzo molto premuroso… Ha inizio una romantica serie incentrata su una convivenza non sempre facile… che vi farà battere forte il cuore!

TURN OVER 248

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 25

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Yona è finalmente riuscita a incontrare Suwon, dal quale ottiene la promessa di una trattativa tra i regni di Koka e Xing. Si affretta così a tornare dalla principessa Koren, mentre il sacerdote Gobi, alla testa della fazione contraria alla guerra, accorre al confine del regno. Ma ben presto appare evidente che qualcuno sta tramando nell’ombra…

GHOST 191

MARS NEW EDITION 2

Fuyumi Soryo

12,4×18, B, b/n, 368 pp, con sovraccoperta, € 8,00

Rei è perseguitato dal ricordo della morte del fratello gemello Sei, ma la vicinanza di Kira sembra placare le sue ansie e dargli la forza di lanciarsi in una durissima competizione motociclistica, la Otto Ore di Suzuka! Ben presto, però, il dio della guerra Mars sospingerà i due innamorati verso una nuova tempesta…

TARGET 109

HAIKYU!! 43

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,30

Subito dopo il diploma di scuola superiore, Hinata vola in Brasile con la ferma intenzione di imparare a giocare a beach volley per migliorare controllo e forza. Un giorno viene avvicinato da Heitor che lo convince, senza troppi sforzi, a partecipare con lui a un torneo di beach… Ma come starà procedendo, nel frattempo, la vita dei suoi amici e avversari in Giappone?!

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 26

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

13×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Sulla piana di Aliahan, il prode Aros e i suoi compagni si trovano a combattere una lotta disperata contro il re delle bestie Gunung, Zormafiore e un’enorme orda di mostri partoriti uno dopo l’altro dalle radici che infestano la terra. Nel frattempo, in Jipang, Isari porta l’ultimo dei Sacri Strumenti al Divino Altare riportando finalmente la magia nel mondo! Ma nonostante questo, Aliahan si ritrova schiacciata dall’immane quantità di mostri e la situazione sembra disperata…

SUPER DRAGON BALL HEROES – MISSIONE NELL’OSCURO MONDO DEMONIACO 1

Yoshitaka Nagayama

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, con alette, € 4,50

Dopo aver usato la macchina del tempo, Trunks incontra la Kaioshin del Tempo ed entra a far parte della Pattuglia Temporale. M

a cos’ha a che fare l’Oscuro Mondo Demoniaco con le anomalie riscontrate nello spazio-tempo?

Tratto da un popolarissimo board game, il primo volume della nuova miniserie targata Dragon Ball!

STAR COLLECTION 18

RANMA 1/2 COLLECTION 5

Rumiko Takahashi

13×18, B, b/n e col., con alette, € 28,00

L’intera saga di Ranma ½, nell’apprezzata edizione New Edition, diventa disponibile in cinque pratici cofanetti.

Contiene Ranma ½ New Edition voll. 17-20.

