Alcune voci di corridoio affermerebbero che il gioco spin-off di Uncharted sia stato cancellato. L’indiscrezione giunge in seguito a delle difficoltà che lo studio di Days Gone (i SIE Bend Studio) hanno incontrato nello sviluppo. Pare che infatti il team stesse iniziando a cambiare la propria identità iniziale e che per questo abbia chiesto di essere rimossa dal progetto, che è poi stato fermato del tutto.

Per adesso queste sono solo speculazioni e non si sa nulla di certo. Né Naughty Dog, né Sony, né Bend Studio hanno detto nulla al riguardo. Allo stesso modo si sapeva poco o nulla di questo fantomatico spin-off della saga. Le uniche informazioni note e che non sarebbe stato Uncharted 5 e che i lavori erano ancora in uno stato primordiale, con poche idee ancora sviluppate del tutto.

Il progetto sarebbe dovuto essere supervisionato da Naughty Dog così come aveva fatto con L’abisso d’oro (già in passato sviluppato proprio da Bend Studio).

Sentiremo mai più parlare di questo spin-off?

Uncharted – la saga fino ad ora

Uncharted è stato uno dei cavalli di battaglia di Sony dalla PS3 fino alla PS4, con anche un ottimo capitolo per PS Vita, Uncharted: L’abisso d’oro. L’ultimo capitolo pubblicato risale al 2017, uno spin-off con protagonista Chloe di cnome Uncharted: L’eredità perduta. Da allora non ci sono stati nuovi titoli sviluppati dato anche l’impegno che Naughty Dog ha profuso nel progetto di The Last of Us (avevamo recensito qui la seconda parte).

Al momento non è chiaro se ci saranno altri titoli della serie principale (quindi quelli numerati), ma il finale del quarto capitolo lasciava presagire che almeno una porta fosse rimasta aperta. Di sicuro Sony non vorrà rinunciare ad una delle sue esclusive più redditizie e amate.

Ma il fronte dei videogiochi non è l’unico colpito. Anche le informazioni sul film con Tom Holland diventano sempre più confuse, con continui rinvii e ritardi.

