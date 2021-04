Days Gone per PC ha finalmente una data d’uscita. Tramite il DRM Steam veniamo a sapere che si tratta del 18 maggio 2021. I requisiti di sistema riportati da Steam sono i seguenti e sono piuttosto importanti:

Requisiti minimi

OS: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit Processore: Intel Core i5-2500k oppure AMD FX 6300

Intel Core i5-2500k AMD FX 6300 RAM: 8GB

8GB Scheda video: GeForce GTX 780 oppure AMD Radeon R9 290

GeForce GTX 780 AMD Radeon R9 290 DirectX: 11

11 Spazio di archiviazione: 70 GB

Requisiti consigliati:

OS: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit Processore: Intel Core i7-4770k oppure Ryzen 5 1500x

Intel Core i7-4770k Ryzen 5 1500x RAM: 16GB

16GB Scheda video: GeForce GTX 1060 oppure AMD Radeon RX 580

GeForce GTX 1060 AMD Radeon RX 580 DirectX: 11

11 Spazio di archiviazione: 70 GB

Non esattamente leggerissimo, ma data la scala del progetto ci sembrano dei requisiti più che giusti. Voi avete già giocato a Days Gone su PS4?

Il gioco su PC sarà disponibile sia su Steam che sullo store di Epic Games.

Days Gone – l’open world di Bend Studio

Uscito nell’aprile 2019, il gioco ha riscosso un buon successo di critica e da parte dell’utenza. Le vicende ruotano intorno ad un ex militare, tale Deek (diminutivo di Deacon St. John) che vaga in un mondo post-apocalittico al termine di una pandemia che ha trasformato le vite delle persone e le ha mutate nei cosiddetti “furiosi“, individui regrediti allo stato ferale.

Traendo spunto dagli open world più recenti e di maggior successo, Days Gone propone un’esplorazione pressoché libera degli ambienti di gioco e una libertà d’approccio elevata, anche per affrontare le temibili orde di “zombie” che saranno sempre alle calcagna del nostro protagonista. Days Gone, sviluppato dagli stessi Bend Studio che avevano creato e sviluppato la saga di Syphon Filter, è stato visto come un vero e proprio erede spirituale della serie.

Addirittura, in molti hanno visti dei collegamenti concreti che metterebbero Days Gone nella posizione di essere un vero e proprio sequel di Syphon Filter. Non ci resta che attendere maggio per mettere le mani su questa nuova versione del gioco.

