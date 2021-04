Durante il Resident Evil Showcase di ieri Capcom ha annunciato la nuova demo che sarà disponibile per il download in tre formati diversi. Resident Evil Village sarà infatti disponibile come prova sotto forma di una demo di 30 minuti per il villaggio solo per PS4 e PS5 a partire dal 18 aprile, fino al giorno successivo (dalle 19 italiane fino alle 3 del mattino italiane).

Una seconda demo del castello sempre di 30 minuti per PS4 e PS5, dal 25 aprile fino al giorno successivo (dalle 19 italiane fino alle 3 del mattino italiane). Infine la demo congiunta villaggio e castello da un’ora circa, per tutte quante le piattaforme, stavolta dal 2 maggio al giorno successivo dalle 2 di notte italiane fino alla stessa ora del giorno dopo.

Un po’ confusionario, ma è evidente che Capcom vuole promuovere il gioco spingendo in particolare sulle piattaforme Sony queste versioni di prova di Resident Evil Village in anteprima per PlayStation.

Resident Evil Village – le altre novità dello Showcase

Durante lo Showcase di ieri abbiamo anche dato un altro sguardo approfondito al sistema di crafting e di sopravvivenza. Abbiamo visto il funzionamento della caccia, la possibilità di mangiarne la carne e anche di ottenere oggetti. Così come in Resident Evil 4, sarà presente anche un mercante dove poter comprare armi e gestire l’inventario. Gli upgrade sono invece gestiti tramite l’avanzamento di livello, incrementando caratteristiche come in un gioco di ruolo.

Resident Evil Village reintroduce anche la modalità Mercenari con nuove caratteristiche e utilizzando, così come nel gioco principale, la visuale in prima persona. L’ultima volta che avevamo visto la modalità era stato in Resident Evil 6. All’interno dei Mercenari ci sono nuovi potenziamenti come quelli visti nel gioco e che quindi consentiranno di gestire in maniera tattica l’esperienza di gioco.

Ricordiamo che Resident Evil Village uscirà il 7 maggio per PS4, Xbox One, PC, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X ed S.

