La quarta stagione di Castlevania sta per tornare e Netflix, sul suo account ufficiale di Twitter, ha condiviso il nuovissimo poster della nuova stagione dell’anime, permettendoci di dare uno sguardo al nuovo look dei cacciatori di vampiri.

Dall’immagine sembra proprio che la nuova stagione continuerà il racconto di Trevor, Sypha e Alucard.

Nella terza stagione, dopo l’uccisione di Dracula al termine della seconda, i cacciatori di vampiri si sono divisi, con Trevor e Sypha che si sono trovati a viaggiare insieme e Alucard che ha sviluppato uno strano legame con suo padre. Nel frattempo Isaac ha radunato una grande armata di non morti per eliminare l’intera umanità. Ma anche la vampira Carmilla e sua sorella sembrano avere dei piani oscuri per l’umanità, e per realizzarli hanno catturato il creatore di demoni, Hector.

Anche se questo nuovo poster non include una data di uscita per la quarta stagione o qualsiasi nuovo indizio su come proseguirà la trama, con gli uccisori di vampiri ora divisi e i cattivi che radunano eserciti di demoni per conquistare il mondo, è chiaro che la quarta stagione alzerà la posta in gioco.

A proposito di Castlevania 4

Non si sa ancora nulla della trama della quarta stagione Castlevania che dovrebbe vedere la luce nel corso dell’anno, sebbene al momento non sia stata ancora diffusa una data di rilascio precisa.

Il cast vedrà il ritorno dei membri delle precedenti stagioni con Graham McTavish nel ruolo di Dracula, Richard Armitage nei panni di Trevor Belmont, James Callis nel ruolo di Alucard e Alejandra Reynoso in quello della maga Sypha Belnades.

Ricordo che Castlevania nasce come serie di videogiochi creati da Konami per poi venire adattata in una serie animata da Warren Ellis, noto scrittore di fumetti tra cui The Authority, Transmetropolitan e una miriade di testate Marvel e DC.

La trama della serie è vagamente ispirata al romanzo di Bram Stokere, secondo vari appassionati, la serie videoludica ha anche tratto ispirazione dall’opera teatrale giapponese Vampire Hunter D del 1982.

Tutte e tre le precedenti stagioni di Castlevania sono disponibili su Netflix:

Un cacciatore di vampiri cerca di proteggere la città da un esercito di bestie ultraterrene sotto il controllo di Dracula. Ispirata alla classica serie di videogiochi.

