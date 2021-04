Demon Slayer: Mugen Train, il tanto atteso primo film della serie anime, uscirà nei cinema del Nord America alla fine di questo mese, dando finalmente ai fan occidentali l’opportunità di vedere l’ultima avventura di Tanjiro e dei suoi amici uccisori di demoni, ma Funimation sta cercando di raggiungere i fan tramite 3 nuovi speciali TV.

I 3 speciali, intitolati Kimetsu no Yaiba Sibling’s Bond, Kimetsu no Yaiba Mt. Natagumo Arc e Kimetsu no Yaiba The Hashira Meeting Arc, raccontano la storia dell’anime con filmati vecchi e nuovi.

Funimation ha annunciato che avrebbe presto trasmesso i 3 speciali di Demon Slayer attraverso un post condiviso tramite il proprio account Twitter ufficiale.

La notizia è dunque assolutamente ufficiale e nel post viene specificato che i 3 speciali hanno il compito di riassumere brevemente la prima stagione dell’anime in un formato molto più snello tramite vecchi e nuovi filmati animati:

