Si sa che in Giappone non c’è nulla di meglio che sedersi in un locale, dopo una lunga giornata di lavoro, che può essere paragonata a una battaglia, e bere un rinfrescante sake per ritrovare le energie perdute. Questo è il concetto che sta alla base di tre nuove varietà di sake, create a immagine di tre personaggi del franchise anime/manga cyberpunk Ghost in the Shell.

Ghost in the Shell – le tre varietà di sake

I personaggi di Gost in the Shell che compaiono sull’etichetta delle bottiglie sono Motoko Kusanagi, il suo partner professionista di lunga data Battou e i robot Tachikoma che occasionalmente pilotano in battaglia.

L’etichetta di ogni bottiglia è arricchita un’illustrazione del personaggio creata da Ilya Kuvshinov, character designer di Ghost in the Shell: SAC_2045 braccio del franchise.

Ma mentre le etichette provengono tutte dallo stesso artista, il sake è prodotto da tre diversi birrifici e ha gusti diversi. La versione Kusanagi è una birra alcolica leggera e secca al 15,5% dell’Ariga Jozo della prefettura di Fukushima, con un notevole aroma e sapore di riso lucido.

Il sake Batou, di Tama Asahi Shuzo nella prefettura di Toyama, è il peso massimo del gruppo con un contenuto alcolico del 18% con una secchezza croccante e corposa.

Infine, la versione giocosa Tachikoma, realizzata nella prefettura di Yamaguchi da Hatsumomiji, è un sake al 16% alcolico con il profumo di mela fresca e sapore rinfrescante che permette di sentire la dolcezza naturale del riso.

Quindi, potete scegliere il tipo di sake più adatto ai vostri gusti e alla vostra tolleranza all’alcol.

Tutte e tre le varietà del sake Ghost in the Shell: SAC 2045 si possono ordinare tramite il negozio di sake online Kurand, e tutte e tre hanno lo stesso prezzo: 3.850 yen (29,54 euro) per una bottiglia da 720 millilitri e includono una scatola decorativa e una versione adesiva separata dell’etichetta della tua bottiglia.

Acquista il DVD di Ghost In The Shell