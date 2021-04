Deadline ha rivelato che l’attore Pilou Asbaek (Il Trono di Spade ) è entrato nel cast di Aquaman 2, il sequel sull’eroe DC Comics, al fianco di Jason Momoa.

Aquaman 2 – il film accoglie Pilou Asbaek nel cast

Sembra proprio che Warner Bros, DC Entertainment e James Wan abbiano finalmente trovato il loro nuovo co-protagonista per l’attesissimo sequel del successo globale Aquaman. Si tratta dell’attore Pilou Asbaek, meglio conosciuto per il suo ruolo del cattivo Euron Greyjoy in Game of Thrones, che si unirà ad Aquaman 2 al fianco di Momoa, che tornerà nel ruolo principale.

La Warner Bros. non ha aggiunta nessun altro commento in proposito.

Aquaman 2 – cosa sappiamo del film

Aquaman 2 è il sequel del film DC del 2018 e al momento è previsto per la fine del 2022.

Stando a Discussing Film la produzione del film partirà a giugno nel Regno Unito con il titolo di lavorazione Necrus, una denominazione che è direttamente collegata alla mitologia del fumetto. Necrus è una città sottomarina come Atlantide che, contrariamente a quest’ultima con la quale è anche entrata talvolta in conflitto, esiste solo per brevi intervalli di tempo e non compare mai due volte nello stesso punto. Quello che resta da verificare è se abbia una qualche attinenza con il lungometraggio o se sia solo una semplice citazione al celeberrimo fumetto della DC Comics.

Wan tornerà a dirigere e produrre insieme a Peter Safran. David Leslie Johnson-McGoldrick sta scrivendo la sceneggiatura. La trama per ora rimane sconosciuta.

A proposito di Aquaman

Aquaman è un film del 2018 diretto da James Wan. Basato sul personaggio di Aquaman della DC Comics, è prodotto dalla Warner Bros. assieme alla DC Entertainment ed è distribuita dalla stessa Warner.

Aquaman è incentrato sul riluttante sovrano del regno subacqueo di Atlantide che si troverà coinvolto nella battaglia tra gli abitanti della Terra che inquinano l’ambiente e il suo popolo, pronto ad invadere la superficie.

Per quanto riguarda il cast Jason Momoa, nominato allo Screen Actors Guild Awars, interpreta Aquaman; l’attrice premio Oscar Nicole Kidman è Atlanna; la vincitrice dell’Hollywood Film Awards Amber Heard è Mera; il due volte nominato all’Oscar Willem Dafoe recita nel ruolo di Nuidis Vulko; il due volte nominato al Golden Globe Patrick Wilson è Orm/Ocean Master; Dolph Lundgren (Rocky IV, Masters of the Universe, I Mercenari) recita nel ruolo di Nereus, sovrano del regno acquatico di Xebel; Temuera Morrison è Thomas Curry e, infine, Yahya Abdul-Mateen II è Black Manta.

