Mads Mikkelsen, star di Doctor Strange e Rogue One: A Star Wars Story, si unisce al cast di Indiana Jones 5 della Lucasfilm in un ruolo ancora non rivelato.

Indiana Jones 5 – Mads Mikkelsen avrà un ruolo nel film

Dopo l’annuncio fatto qualche giorno fa da Lucasfilm che Phoebe Waller-Bridge (la creatrice/protagonista di Fleabag) sarebbe stata la protagonista del film Indiana Jones 5 al fianco di Harrison Ford, ora Deadline, ha confermato che il cast vedrà la partecipazione anche della star Mads Mikkelsen in un ruolo ancora non rivelato.

L’attore è noto ai fan per la serie TV Hannibal e per le sue partecipazioni in Doctor Strange nel ruolo del cattivo Kaecilius e Rogue One: A Star Wars Story in cui interpreta Galen Erso, il padre della protagonista.

Non solo: è stato confermato che Mads Mikkelsen reciterà nel ruolo di Gellert Grindelwald, prendendo il posto di Johnny Depp, nel terzo film di Animali fantastici, diretto da David Yates, previsto nelle sale nel 2022.

A proposito di Indiana Jones 5

Indiana Jones 5 dovrebbe chiudere definitivamente la saga ideata da George Lucas e Steven Spielberg, inaugurata nel 1981 da I Predatori dell’Arca Preduta.

Annunciato nel 2016, Indiana Jones 5 avrebbe dovuto uscire nel luglio 2019 tuttavia, da allora, il progetto ha attraversato numerosi ritardi, culminati con James Mangold che ha sostituito Spielberg al timone nel febbraio 2020 e ha ricominciato da zero sulla sceneggiatura del film. Il film uscirà il 29 luglio 2022.

Steven Spielberg, che ha diretto i primi quattro film della serie, ritorna con Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. Torna anche il compositore John Williams, che scriverà la colonna sonora del film.

Stando a una dichiarazione diHarrison Ford del Febbraio 2020, nel quinto film ritroveremo un Indiana Jones diverso, che vive una vita diversa e ha una relazione stabile; scopriremo inoltre una parte del suo passato non ancora svelata.

Mangold ha anche lasciato intendere che il film potrebbe svolgersi negli anni ’60, dopo gli eventi di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo del 2008.

Preordina il box-set: Indiana Jones 4-Movie Collection