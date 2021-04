GTA 6 sarà presto annunciato?

Quando si tratta di un nuovo videogioco Grand Theft Auto, o più generalmente di un titolo prodotto da Rockstar Games, c’è poco da fare: bisogna attendere e molto spesso le prime anticipazioni svelate online non raccontano una verità in attesa di essere svelata.

Il nuovo videogioco della serie Grand Theft Auto sarà il 6° e gli appassionati non vedono sicuramente l’ora di metterci le mani, soprattutto dopo tre generazioni di Grand Theft Auto 5 (pubblicato, appunto, per ben tre generazioni di console se consideriamo anche il porting imminente su PlayStation 5 e Xbox Series X).

Sebbene ci vorrà ancora del tutto, tuttavia, è probabile che Grand Theft Auto non tarderà ad essere annunciato… parola della pagine ufficiale Twitter francese di Netflix.

Ora, il social manager del noto servizio streaming on-demand non dovrebbe conoscere questo genere di informazioni, al di là della differenza del medium offerto, ma perchè non sperare a questo punto. Ecco cosa è stato pubblicato dal profilo Twitter francese di Netflix:

“Fondamentalmente, GTA 6 arriverà presto“.

Tanti rumor sono emersi, adesso anche questa voce sembra stuzzicare un imminente annuncio e chissà che qualche sorpresa non sia proprio dietro l’angolo.

Al momento, precisiamo, Rockstar Games non ha commentato in alcun modo il rumor ed è improbabile che le cose cambino nel breve periodo. Come molti sviluppatori, l’azienda statunitense mantiene una politica di “no comment” molto rigorosa quando si tratta di tali eventi.

L’attualità del franchise: GTA 5

Al momento l’unica certezza è che Grand Theft Auto, uscito in origine nel 2013 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC e nel 2015 su PlayStation 4 e Xbox One, arriverà addirittura anche su PlayStation 5 e Xbox Series X nel 2021 a rimarcare la straordinaria tenuta sempre giovane del franchise.

L’ultima interazione della serie ha ottenuto una fortissima risonanza e la modalità online ancora oggi è forgiata da contenuti sempre nuovi.

