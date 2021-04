Oggi ha debuttato sulla piattaforma di streaming Disney+ il quinto episodio The Falcon and The Winter Soldier, prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DA THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER!

In un intervista con Entertainment Tonight, l’interprete di Barone Zemo e cioè Daniel Bruhl ha parlato del tanto chiacchierato motivo dietro il ballo di Zemo durante uno degli episodi dello show:

“Quello che vediamo a Madripoor, questo è Zemo. Non era sul copione, era totalmente improvvisato. Ho pensato che fosse divertente, perché quel ragazzo è rimasto a marcire in una prigione tedesca per anni. Quindi, è il momento di sfogarsi. Mi piace il modo in cui Sam e Bucky reagiscono, mostrandosi davvero infastiditi. Ho pensato che per Zemo, la sua tattica è che più ci si fa notare in quei momenti, meno sospetti si suscita. Ma Sam e Bucky la vedono ovviamente in maniera diversa.”

The Falcon And The Winter Soldier

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

