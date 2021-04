Marvel Entertainment ha annunciato ufficialmente Amazing Fantasy, una nuova miniserie in cinque numeri scritta e disegnata da Kaare Andrews (Uomo Ragno e Dottor Octopus: Anno Uno) in uscita il prossimo 28 Luglio 2021 che mescolerà diverse epoche della storia editoriale della Marvel Comics in un’unica avventura e che vedrà per protagonisti Captain America, Spider-Man e la Vedova Nera.

Questi tre personaggi, iconici però, verranno rappresentati in tre loro versioni: Natasha Romanoff all’epoca della Stanza Rossa, un adolescente Peter Parker e Steve Rogers durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il trio si risveglierà su un’isola, con un mistero da svelare: sono morti? O stanno semplicemente sognando? Magari, sono stati trasportati in un regno fantastico, e adesso devono trovare un modo per tornare a casa. La serie è un’omaggio nei confronti della Marvel, di tutte le sue epoche e personaggi, presi dalle loro linee temporali e condotti in un racconto avvincente.

Vi proponiamo anche le dichiarazioni di Kaare Andrews:

“Il miei primissimi ricordi da lettore, prima ancora che potessi limparare a leggere, risale a quando tenevo tra le mani un fumetto Marvel all’età di quattro anni. Non avevo idea di cosa stessero dicendo i personaggi ma rimasi incantato dalla storia attraverso le immagini. È elettrizzante ritornare su una nuova miniserie della Marvel, scrivendo e disegnando non solo i miei personaggi preferiti, ma le mie versioni preferite di quei personaggi. Dovevo solo pensare ad un modo per mettere il Captain America della Seconda Guerra mondiale, uno Spidey adolescente e una Vedova Nera della scuola di spie nella stessa avventura. Questa è una storia che combina non solo diverse epoche Marvel ma anche i loro diversi stili artistici. Come artista, a volte vorresti inventare nuovi eroi e villain per espandere l’universo in luoghi e direzioni diversi, ma a volte c’è un potere ancora maggiore nell’abbracciare ciò che c’è stato prima. Nel raccontare storie nuove e appassionanti di eroi con cui il pubblico è cresciuto ed ha amato. C’è un cuore pulsante in questi archetipi. E hanno bisogno di vivere nuovamente!”

Ecco alcune delle tavole di Amazing Fantasy:

Le ultime news sui Film dei Marvel Studios

Black Widow arriverà finalmente sia al Cinema che su Disney+ il 9 Luglio 2021.

Captain Marvel 2 debutterà nei cinema statunitensi l’11 Novembre 2022.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness si collegherà sia a WandaVision che a Spider-Man: No Way Home. Uscirà nei cinema il 25 Marzo 2022.

Thor: Love and Thunder diretto nuovamente da Taika Waititi arriverà il 6 maggio 2022. Il villain sarà Gorr il macellatore di dei, e sarà interpretato da Christian Bale e come sappiamo tornerà anche Jane Foster interpretata da Natalie Portman vista nei primi due film del Dio del Tuono. Torneranno anche altri personaggi e sarà un po’ “un nuovo Avengers” viste le tante comparse come dichiarato di recente dai produttori.

Spider-Man: No Way Home invece arriverà nei cinema questo Natale. Nel Film diretto ancora da Jon Watts, ritorneranno i personaggi dei primi 2 Film. Invece ci saranno delle aggiunte come Doctor Strange, Electro e e Doc. Octopus interpretati nuovamente da Jamie Foxx e Alfred Molina. Oltre alle sempre più insistenti voci che nel Film compariranno anche le vecchie iterazioni di Spider-Man cinematografici interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield oltre allo Daredevil di Charlie Cox.

Guardiani nella Galassia: Vol. 3 diretto nuovamente da James Gunn debuterrà probabilmente nel 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà il ritorno in cabina di regia Peyton Reed già regista dei primi 2 capitoli. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer ritorneranno nei loro ruoli. Tra le new entry del film Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore, uno dei più grandi villain della Marvel. E ci sarà anche un re-casting per Cassie Lang, che sarà interpretata da Kathryn Newton che raccoglie il testimone da Emma Fuhrmann. Non c’è ancora una data di uscita annunciata ma anche questo probabilmente arriverà nel 2023.

Black Panther 2 non farà un re-casting del compianto Chadwick Boseman come confermato da Kevin Feige. Il sequel diretto da Ryan Coogler arriverà l’8 Luglio 2022.

Blade con protagonista Mahershala Ali, il Film sui Fantastici 4 diretto da Jon Watts, e Deadpool 3 con il ritorno dei Ryan Reynolds, si sà ancora poco dato che sono alle prime fasi di sviluppo attivo. Ma molto probabilmente nelle prossime settimane arriveranno nuove News.

