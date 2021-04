Black Panther 2 dovrà fare i conti come sappiamo purtroppo, con l’assenza di Chadwick Boseman.

Ovviamente la scomparsa di Chadwick Boseman ha lasciato un vuoto incredibile nel cuore di familiari, amici, colleghi e fan della star, e nemmeno l’Universo Cinematografico Marvel sarà più lo stesso senza di lui. Ma Black Panther 2 si farà, come anche Ryan Coogler, aveva spiegato durante una nuova intervista con il perché “fermarsi sarebbe stato più difficile“.

Anche il nuovo Film dedicato alla Pantera Nera del Marvel Cinematic Universe ha finalmente un suo titolo di lavorazione il titolo con cui la crew si sta riferendo a Black Panther 2. Chiamato: Summer Break, che a quanto pare potrebbe non nascondere alcun riferimento o significato particolare, per quanto riguarda ciò che vedremo nel sequel del film diretto da Ryan Coogler.

Sapendo che la Marvel non lascia niente al caso, specialmente se si parla della sua divisione cinematografica, c’è sempre da aspettarsi qualcosa. Magari ad un certo punto, salterà fuori un qualcosa che dia un senso inaspettato al titolo Summer Break. Ma comunque ad oggi, però, la cosa sembra non sembra impossibile ma piuttosto improbabile.

Black Panther 2 – in breve

Disney, ultimamente, ha annunciato di non voler sostituire Chadwick Boseman con un altro attore e di non volerlo ricreare in CGI.

Black Panther II, è scritto e diretto da Ryan Coogler (Creed), vedrà nel cast il ritorno di Letitia Wright (Shuri), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Winston Duke (M’Baku) e Angela Bassett (Ramonda) mentre Tenoch Huerta (Narcos: Mexico) è attualmente in trattative per interpretare a quanto pare uno dei villain della pellicola.

Le riprese del film inizieranno a Giugno di quest’anno ma non sono ancora state rivelate le location in cui si terranno. Il Film è previsto per l’uscita al Cinema per l’8 Luglio 2022 nelle sale Statunitensi.

