Direttamente da Anteprima 356, vi riportiamo tutte le novità Panini Disney di giugno 2021!

Le novità di Panini Disney di giugno 2021

INFERNO DI TOPOLINO – DELUXE EDITION

Autori:G. Martina – A. Bioletto, F. Celoni – L. Merli

SETTEMBRE 2021 • 29×38, C., 96 pp., col. • Euro 79,00

In occasione dei 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, Panini Comics propone l’edizione definitiva della grande parodia Disney L’Inferno di Topolino: la versione originale, integrale, con una nuova pregiata colorazione firmata dallo straordinario Fabio Celoni con Luca Merli, in formato gigante a tiratura limitata e numerata a mano e materiali di pregio. La copertina è impreziosita dalla tela nera con scritte metalliche. Il formato maxi permette di apprezzare al meglio la nuova incredibile colorazione della storia, scritta nel 1949 da Guido Martina e disegnata da Angelo Bioletto, Maestri della scuola italiana. Le preziose tavole a fumetto sono corredate da un apparato redazionale di approfondimento con contenuti esclusivi, immagini rare e omaggi inediti di grandi autori del fumetto italiano. In più la litografia inedita autografata da un grande Maestro Disney.

INFERNO DI TOPOLINO – REGULAR EDITION

Autori:G. Martina – A. Bioletto, F. Celoni – L. Merli

SETTEMBRE 2021 • 18,3×24,5, C., 96 pp., col. • Euro 25,00

Per celebrare l’anniversario della scomparsa di Dante Alighieri, L’Inferno di Topolino torna in un volume pregiato per il grande pubblico. Il famoso illustratore Angelo Bioletto coinvolge l’intero cast di personaggi Disney con la verseggiatura dantesca di Guido Martina densa di contenuti ironici e di allusioni all’Italia dell’immediato dopoguerra. Topolino veste i panni di Dante Alighieri, mentre Pippo, nel ruolo di Virgilio, incontra con lui Paperino, i Sette Nani, Ezechiele Lupo, i Tre Porcellini, Eta Beta, Gambadilegno, Pluto, Compare Orso, Dumbo, il Drago Timido e tanti altri personaggi che fanno da custodi o sono di passaggio nei vari gironi infernali. La nuova colorazione firmata dallo straordinario Fabio Celoni con Luca Merli impreziosisce le tavole della della storia del 1949 in un’edizione cartonata con telatura e dettagli in oro sulla copertina inedita disegnata da un grande Maestro in omaggio al numero 7 di Topolino. I contenuti redazionali approfondiscono le origini della storia e la sua evoluzione dalla pubblicazione nel 1949 ad oggi con il contributo di grandi esperti Disney.

TOPOLINO 3419

02 GIUGNO

13,9×18,6, B., 160 pp.,

col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3420

09 GIUGNO

13,9×18,6, B., 160 pp.,

col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3421

16 GIUGNO

13,9×18,6, B., 160 pp.,

col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3422

23 GIUGNO

13,9×18,6, B., 160 pp.,

col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3423

30 GIUGNO

13,9×18,6, B., 160 pp.,

col. · Euro 3,00

UN IMPERDIBILE GIOCO DA TAVOLO: scegli il tuo personaggio preferito e partecipa con la sua vettura alla 24 Ore di Paperopoli! Ogni giocatore avrà a disposizione un set di 23 carte specifiche per ciascun personaggio e la relativa vettura, da posizionare sulla griglia di partenza. La plancia da gioco è ricca di ostacoli, ma le carte Superpotere ti permetteranno di eseguire sorpassi in velocità, imboccare le scorciatoie e tagliare per primo il traguardo. Un gioco di strategia e puro divertimento, adatto a ogni età. Da 2 a 6 giocatori!

IL CLUB DEI SUPEREROI N.1

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 14×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 4,20

TOPOLINO 3424 + CLUB DEI SUPEREROI N. 1

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 14×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 6,00 TBC

PAPERINIK N. 55 + CLUB DEI SUPEREROI N. 1

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 14×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 6,50 TBC

Tra i supereroi del mondo Disney il più famoso è certamente Paperinik. Ma quanto a eroismo non sono da meno Superpippo, Paper Bat, Paperinika, Tuba Mascherata e Bat Carioca che, a differenza del papero mascherato, non hanno mai avuto una ribalta per farsi conoscere dal grande pubblico. Nasce con questo intento Il Club dei Supereroi, miniserie in cui li vedremo all’opera in storie prodotte in tutto il mondo. Nelle storie del primo numero scopriremo un’altra identità segreta di Paperino raccontata da Carlo Chendi e Giorgio Cavazzano, Paper Bat combatterà contro i Bassotti e Macchia Nera e leggeremo la prima storia del Club dei Supereroi. Non mancheranno storie inedite: Superpippo in un’avventura con Zio Paperone e Paperino e Paper Bat che avrà a che fare con Zolan il barbaro.

MMMM – MICKEY MOUSE MYSTERY MAGAZINE N.1

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 17×24, C., pp.128, col. Euro 9,90

Inizia la nuova raccolta delle avventure noir di Topolino detective di Anderville, pubblicate a partire dal 1999: in sei uscite bimestrali cartonate sono ristampati tutti i 12 episodi della serie – all’epoca definita ”rivoluzionaria” – ambientata lontano da Topolinia, in un contesto narrativo degno dei migliori hard boiled. Tra le firme del MM Team, Tito Faraci, Francesco Artibani, Giorgio Cavazzano, Claudio Sciarrone, Giuseppe Zironi. Nella prima uscita, Anderville (T. Faraci – G. Cavazzano) e The Link (T. Faraci, E.Sisto – A. Perina).

MICKEY ATTRAVERSO I SECOLI

Autori: Dab’s / F. Petrossi

GIUGNO 2021 • 20,5×28, C., 64 pp., col. • Euro 14,90

Un frenetico e irresistibile viaggio nel divertimento! Il reporter Topolino scopre l’esistenza di una macchina del tempo e precipita in un vortice di avvenimenti e di luoghi, cambiando epoca… a ogni zuccata! Tra T-Rex, celebri navigatori, antichi centurioni e altre incredibili situazioni il nostro eroe vivrà una delle avventure più scatenate della sua storia! Un mix di azione e umorismo nato dalla sceneggiatura di Dab’s e dalla dinamica matita del nostro Fabrizio Petrossi. In più contenuti inediti dall’archivio dell’autore.

TOPOLIBRO – OMAGGIO A HEMINGWAY

Autori:AA.VV.

GIUGNO 2021 13.9×18.6, C., 176 pp., col., Euro 6,90

Un prezioso volume da collezione per omaggiare il grande romanziere Ernest Hemingway a 60 anni dalla sua morte. Tradurre l’opera di Hemingway nel linguaggio di Paperi e Topi non è cosa semplice, ma la potenza del fumetto riesce a superare ogni barriera. Otto avventure brevi, pubblicate su Topolino tra il 2000 e il 2001, frutto di un progetto creativo a cui parteciparono fra gli altri Alessandro Perina, Andrea Freccero, Giuseppe Zironi e Stefano Turconi, più due storie dedicate ai grandi capolavori dello scrittore: Zio Paperone e… il Vecchio e il Mare e Per chi suona il campanello. A completare il volume la copertina inedita e la prefazione del maestro Giorgio Cavazzano che nel 2010 diede lo spunto per l’omaggio dedicato a Hemingway.

PAPERINIK – L’INAFFERRABILE VENDICATORE

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 4,50

Il nuovo numero dei Classici Disney d’autore è dedicato al Papero mascherato, affidato al suo grande interprete ed estimatore Marco Gervasio, che seleziona le sue storie del cuore (fra cui la celebre Paperinik e la scuola del Krimen) e firma la sceneggiatura del racconto inedito: l’albo diventa un’unica, grande avventura in cui Paperino sarà costretto a indossare i panni di Paperinik per affrontare insolite alleanze, bande criminali e irriducibili poliziotti!

PAPERINIK – L’EROE DIETRO LA MASCHERA

Autori:AA.VV.

GIUGNO 2021 20,5X28, C., 144 pp., col., Euro 12,90

Il quarto titolo della collana “Topolino Extra” è dedicato al nuovo ciclo di storie di Paperinik, lanciato su Topolino per rivivere l’atmosfera delle primissime storie del Diabolico Vendicatore in chiave moderna. Il volume raccoglie tre avventure in due tempi: Paperinik e l’inghippo del B&B, Paperinik e la disfida di Villa Rosa e Paperinik e la vacanza di fortuna. Denominatore comune di queste storie è Marco Gervasio, l’autore che ha attualizzato il ritorno alle origini di Paperinik sotto la guida del direttore di Topolino Alex Bertani. Insieme ad altri contenuti extra, la loro “intervista doppia” in cui raccontano le suggestioni che hanno portato alla nascita di questo progetto.

PAPERINO E IL RAZZO INTERPLANETARIO

Autori: C. Chendi/ L. Bottaro

GIUGNO 2021 • 20,5×28, C., 88 pp., col. • Euro 12,90

Dallo scrigno dei “tesori” Disney una grande storia spumeggiante di invenzioni grafiche e linguistiche: Carlo Chendi e Luciano Bottaro ci lanciano nello spazio insieme a Paperino, Paperone, Archimede e i nipotini, fra paesaggi stralunati e surreali e personaggi indimenticabili come il dittatore Rebo e gli strampalati gioviali. Un’occasione per riapprezzare in grande formato questa divertente “space opera”, arricchita anche da una copertina inedita di Enrico Faccini e da un apparato di contributi extra.

WIZARDS OF MICKEY – L’ABISSO DI KRAVARHAS

Autori: L. Barbieri/L. Pastrovicchio

GIUGNO 2021 20,5×28, C., 48 pp., col., Euro 9,90

Riprendono le avventure del team di maghi di Topolino con due nuovi episodi della saga inedita “Forbidden Kingdom”. Davvero la catastrofe incombe sul mondo dei Wizards of Mickey? Per ogni enigma svelato, un mistero più oscuro prende forma! Nani cocciuti e sinistri furfanti ostacolano la strada nelle tenebre di Paperino e Fafnir per liberare Mickey dalla sua prigione inespugnabile. La vicenda si fa sempre più intricata… Cover inedita di Lorenzo Pastrovicchio.

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE N. 15

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 14,5×19,5, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

A partire da questo numero, Minaccia dall’infinito, la grande saga scritta da Alessandro Sisti e mai ripubblicata dagli anni ’90, torna sulle pagine de Il Manuale delle Giovani Marmotte con i primi

due episodi e ci terrà compagnia per tutta l’estate! Inoltre, un classico rivisitato: Le Giovani Marmotte e il nuovo zoo, parole di Carl Barks e disegni di Daan Jippes!

ALMANACCO TOPOLINO N. 2

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 17,8×24, B., 128 pp., col. • Euro 4,90

Nel secondo numero del bimestrale Almanacco Topolino nuova ricca selezione di storie dall’estero: prosegue la nuova saga di Paperone giovane, ancora coinvolto nella ricerca dell’oro nel Klondike attraverso le tavole del cartoonist olandese Kari Korhonen. Inoltre storie di Marco Rota, Carl Barks, Cèsar Ferioli e Miquel Pujol, Guido Martina e Massimo De Vita, Giorgio Pezzin e Giovan Battista Carpi.

PAPERINO N. 493

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. Euro 3,50

PAPERINO N. 493 + STATUA PAPERINO GOLD

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. Euro 5,50€ TBC

Paperino sembra essere scomparso ma lo zione non si arrende: la divertente Zio Paperone e il nipote introvabile, di Carlo Panaro e Luciano Gatto, è una delle storie raccolte nel Paperino del mese. Anche su questo numero, una storia inedita in apertura.

DOUBLEDUCK VOL. 7

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 17×23,9, B., 192 pp., col. • Euro 8,50

DoubleDuck torna in azione con una serie di missioni che lo porteranno in giro per il mondo: da Montecarlo a Shanghai, da Londra a Hong Kong, fino all’Argentina! Azione, colpi di scena e umorismo in cinque storie scritte da Roberto Gagnor e Marco Bosco, con i disegni di Stefano Intini, Marco Mazzarello, Francesco D’Ippolito e Claudio Sciarrone.

ZIO PAPERONE N. 36

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Ormai lo sappiamo benissimo: basta nominare dell’oro a Zio Paperone e lui diventa pronto a qualsiasi tipo di avventura, anche dirigersi nel bel mezzo del deserto come in Zio Paperone e l’oasi meravigliosa. Continua anche l’epopea della storia della ricchezza dello zione con Il mio decimo milione e, tra salti nel passato (Zio Paperone e la scacchiera abbandonata) e nuovi inediti, il divertimento è assicurato.

PAPERINIK N. 55

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 13,7×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Nel volume di questo mese, Paperinik deve scoprire un mistero nel cantiere della metropolitana in costruzione, ma a dargli manforte c’è un nuovo aiutante d’eccezione nella storia inedita Paperinik e il vice vicino Vicinik. A seguire due storie firmate da grandi autori, il mitico duo Martina/De Vita e Pezzin/Freccero! E per concludere il ventiduesimo episodio della saga di PK Trasporto valori!

PAPERINO E IL MEGA TORNEO

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 13,9×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 6,90

Tornano le cinque storie dedicate all’operazione Quackball Cards, pubblicate in origine a partire da Topolino n. 3279 del 26 settembre 2018 e qui raccolte in un unico albo. In regalo il set completo delle quackball cards!

GRANDI CLASSICI DISNEY N. 66

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 14,5×19.5, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

Il continente perduto di Atlantide è una delle mete dei principali eroi Disney nella Sezione Superstar di giugno: lì si avventurano Paperino e Archimede Pitagorico, Topolino e Zio Paperone, Pippo e Qui, Quo e Qua. Storie di Guido Martina, Carl Barks, Jerry Siegel, Romano Scarpa, Rodolfo Cimino, e la strana coppia Paperino-Pippo è protagonista di una storia subacquea disegnata da un autore rimasto per decenni quasi sconosciuto: l’illustratore e animatore Rino Anzi.

BIG N. 159

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 12,5×18,5, B., 416 pp., col. • Euro 6,00

Tante, tantissime avventure a fumetti in un volume che raccoglie storie di ogni decade passata, per offrire ai lettori oltre quattrocento pagine di grande divertimento Disney. I quattro “temi” del mese sono magia, Eta Beta, dubbi e dilemmi e grandi cattivi tra Paperopoli e Topolinia!

TOPOLINO IN GIALLO N. 2

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 14,9×19,5, B., 160 pp., col. • Euro 4,50

Apre il secondo volume estivo con la raccolta di avventure “in giallo” la bella Topolino e l’agghiacciante idrominaccia, un classico scritto da Augusto Macchetto e portato sulla pagina dal Maestro Paolo Mottura. Copertina inedita di Davide Cesarello.

TOPOLINO IN TEAM – VERSO LA LUNA E OLTRE

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 13,7×19,5, B., 288 pp., col. Euro 5,90

DISNEY TEAM 91 CON GADGET ASTROTOPO

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 13,7×19,5, B., 384 pp., col. • Euro 9,90€ TBC

Un volume dedicato alle più belle storie ambientate nello spazio di Topolino e i suoi amici, con racconti leggendari e dal fascino intramontabile come Topolino e l’imperatore della luna e Pluto e l’invasione dei replicanti e avventure dal sapore ecologico e più moderno come Topolino e le bioplastiche dallo spazio profondo.

LE PIÙ GRANDI AVVENTURE N.13 – CALCIO

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 14,5×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 5,00

Un grande volume che non mancherà di affascinare i lettori più sportivi, con una raccolta di avventure a tema calcistico, da Zio Paperone e l’amichevole… col nemico, disegnata da Giorgio Cavazzano, fino alla divertente La Banda Bassotti e il furto calcistico.

ESTATISSIMA N. 102

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

Torna il classico Disney estivo, con tante storie ambientate tra spiaggia e vacanze. Quest’anno anche Paperino e il sereno scambio estivo, scritta dal maestro della comicità Disney Riccardo Pesce.

100% RISATE

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 13,7×19,5, B.,

288 pp., col. • Euro 6,00

Grandi, grandissime risate in compagnia della banda Disney, con un volume che raccoglie una selezione delle più divertenti avventure umoristiche, tra cui Dinamite Bla e lo zuccone da competizione, scritta da Massimiliano Valentini disegnata da Vitale Mangiatordi.

ENIGMISTICA DI TOPOLINO N. 46

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 19×24, S,

48 pp., col. • Euro 3,50

Tanti nuovi giochi per tutta la famiglia con L’Enigmistica di Topolino, la giusta compagna nei momenti di relax che allena la mente e assicura il divertimento. Differenze, intrecci di parole, un maxi labirinto, cruciverba, sudoku, gli immancabili fumetti, barzellette e tanto altro per divertirsi insieme.

PAPERFANTASY N. 102

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 14×18,6, B.,

144 pp., col. • Euro 4,20

Nel secondo episodio di Squadra recuperi spaziali: Uno strano furto, il gruppo capeggiato da Paperino dovrà indagare sulla sparizione e il successivo recupero di qualcosa di davvero speciale, unico

e molto caro a Zio Paperone. Se invece preferisci storie più magiche e mitologiche, continua la saga di Wizards of Mickey, con Il pozzo dei draghi e Streghe a palazzo.

ACQUISTA MOBY DICK DISNEY LIMITED EDITION DELUXE N.8