Le novità Edizioni BD di Maggio e Giugno 2021 vedono il debutto dei nuovi titolo della casa editrice USA Boom! Studios annunciate nelle scorse settimane, insieme al volume unico Stagione di Guido Brualdi.

STAGIONE

DI GUIDO BRUALDI

VOLUME UNICO FORMATO – 15×21 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 176, COLORE

PREZZO – 15,00 €

Guido Brualdi, illustratore e musicista stella della scena indy, esordisce con la sua prima graphic novel, un elettrico racconto generazionale dal sapore auto-biografico.

Durante un’estate ricca di avventure e imprevisti, il protagonista – alter ego dell’autore

– suona, canta e trascorre le giornate insieme al suo gruppo di amici.

Quando incontra una ragazza e tra di loro scoppia una folgorante storia d’amore, per lui sembra arrivato il Paradiso; ma spesso, si sa, gli amori che nascono d’estate sono tanto

travolgenti quanto travagliati…

LI TROVIAMO SOLO QUANDO SONO MORTI 1

di AL EWING, SIMONE DI MEO

1 VOLUME – SERIE IN CORSO FORMATO – 16,7×25 – BROSS.nPAGINE – 160, COLORE

PREZZO – 15,00 €

Dalle superstar Al Ewing (Immortal Hulk, Guardians of the Galaxy) e Simone Di Meo (Venom, Old Man Logan, Orfani), arriva una nuova saga fantascientifica, affascinante e originale, sulla ricerca di un uomo per scoprire la verità, in un viaggio tanto inesorabile quanto imprevedibile nella destinazione. Il capitano Malik e l’equipaggio del Vihaan II solcano lo spazio alla ricerca di risorse utili alla razza umana, che raccolgono da giganteschi cadaveri di divinità aliene che fluttuano ai

margini del cosmo. Tuttavia, mentre per le altre navi autoptiche come la sua non si tratta che di un’operazione

di recupero di carne, minerali e metalli, per Malik è l’opportunità di soddisfare un’ossessione: essere il primo a trovare un dio ancora vivente. Una missione nella missione che condurrà l’equipaggio del Vihaan II negli angoli più oscuri dello spazio…

SEVEN SECRETS 1

di TOM TAYLOR, DANIELE DI NICUOLO

1 VOLUME – SERIE IN CORSO FORMATO – 16,7×25 – BROSS. PAGINE – 160, COLORE

PREZZO – 15,00 €

Per secoli, l’Ordine si è affidato a Custodi e Detentori per proteggere il mondo da sette dei segreti più sconvolgenti della Storia, che oggi mantiene al sicuro all’interno di sette valigette. Quando la sua fortezza viene attaccata da un nemico che sa troppo e che è disposto a uccidere per ottenere ciò che vuole, l’intero Ordine deve affrontare la sua più grande paura: che i segreti possano essere rivelati al mondo, mettendolo in pericolo. Toccherà al più recente affiliato dell’Ordine, Caspar, scoprire la verità dei segreti prima che lo faccia il nemico, e difendere tutto dal potere di poche pesantissime parole nascoste dall’inizio dei tempi! Un graphic novel adrenalinico e sagace, dal pluripremiato sceneggiatore Tom Taylor.

FOLKLORDS

di MATT KINDT, MATT SMITH

VOLUME UNICO FORMATO – 16,7×25 – BROSS. PAGINE – 128, COLORE

PREZZO – 15,00 €

Lo scrittore Matt Kindt (Justice League of America, Spider-Man, Mind MGMT), nominato al premio Eisner, e l’acclamato artista Matt Smith (Hellboy & the BPRD) presentano un entusiasmante graphic novel per tutte le età, che inverte in modo brillante gli stereotipi del fantasy di formazione. In un mondo di magia e mostri, Ansel è un outsider perseguitato da visioni di cravatte ben stirate e tecnologia. Quando arriva il momento per lui di scegliere una missione, Ansel decide di andare alla ricerca di un popolo misterioso e sconosciuto ormai entrato nella leggenda, i Folklord, sperando che loro possano spiegare le sue visioni…ma cercare i Folklord è espressamente vietato e addirittura punibile con la morte! Cosa rischierà di scoprire Ansel sul mondo fiabesco al quale non è mai davvero appartenuto?

ONCE & FUTURE 3

di Kieron Gillen, Dan Mora

3 VOLUMI – SERIE COMPLETA FORMATO – 16,7×25 – BROSS. PAGINE – 160, COLORE

PREZZO – 15,00 €

Arriva la spettacolare conclusione dell’avventura dark di Kieron Gillen (X-Men, Thor, Young

Avengers, The Wicked And The Divine) e Dan Mora (Klaus), che rilegge in chiave moderna e originale il mitico ciclo arturiano! Quando un gruppo di ultranazionalisti sfrutta un antico artefatto celtico per creare in Inghilterra un’utopia ariana, l’anziana cacciatrice di mostri Bridgette McGuire torna dal pensionamento per dar loro la caccia e rimettere a dormire le pericolose creature leggendarie che hanno risvegliato. Per farlo avrà bisogno però dell’aiuto del nipote Duncan, un mite professore che non ha idea di come si maneggi un’arma.

HEXED 1

di M. A. NELSON, E. RIOS, D. MORA

2 VOLUMI – SERIE COMPLETA

FORMATO – 16,7×25 – BROSS.

PAGINE – 200, COL.

PREZZO – 16,00 €

Luci Jennifer Inacio Das Neves (per gli amici, “Lucifer”) si guadagna da vivere rubando su commissione straordinari artefatti magici, che soffia dalle mani di oscuri abitanti degli inferi nel macabro ventre della città. Un’abitudine che le varrà molti nemici, nemici potenti.

Quando viene ricattata a causa di uno dei suoi furti e trascinata in una spregiudicata lotta per il potere, Lucifer si ritroverà a dover combattere per la vita del suo datore di lavoro…e per la propria! Un racconto horror al femminile che mescola le atmosfere di Tomb Raider e Buffy the Vampire Slayer.

SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN 3

DI J. TYNION IV, W. DELL’EDERA

3 VOLUMI – SERIE COMPLETA FORMATO – 16,7×25 – BROSS. PAGINE – 144, COLORE

PREZZO – 15,00 €

