Le novità J-POP Manga di Giugno 2021 includono il romanzo del videogame Death Stranding di Hideo Kojima e il debutto di serie manga come 86 – Eighty Six, Violence Action o Queen Emeraldas.

A seguire, dalle pagine del numero 82 del catalogo Direct, tutte le novità J-POP Manga di Giugno 2021 (data indicativa); qui gli annunci dei giorni scorsi.

Le novità J-POP Manga di Giugno 2021 – i debutti

VIOLENCE ACTION 1

Di Shin Sawada, Renji Asai

6 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12X16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N PREZZO – 6,50 €

Kei Kikuno è una giovane universitaria e, come molte sue compagne di studi, si mantiene con un lavoretto part-time.

Si direbbe una storia come tante, ma la vita di Kei ha poco a che vedere con quella delle altre studentesse: il suo lavoro è da sicario e per di più lei è uno dei migliori sulla piazza!

Riuscirà a coniugare lo studio e la, ehm, professione senza dare nell’occhio?

Un manga esplosivo e travolgente che segna il fantastico esordio dello sceneggiatore Shin Sawada, accompagnato dai disegni mozzafiato di Renji Asai (The Boy and The Beast).

DEATH STRANDING BOX VOL. 1-2

Di H. KOJIMA, H. NOJIMA

2 VOLUMI – SERIE COMPLETA FORMATO – 14×21 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 200 cad., B/N PREZZO – 25,00 €

Il videogame di culto realizzato dal geniale Hideo Kojima è trasportato su carta in un appassionante romanzo in due volumi da Hitori Nojima, già autore degli adattamenti

in prosa di Metal Gear Solid.

Una serie di fenomeni soprannaturali noti come Death Stranding hanno scosso il pianeta.

I sopravvissuti vivono dispersi in micro comunità e toccherà a Sam Porter Bridges, il leggendario corriere con il potere di tornare dal mondo dei morti, rimetterle in contatto tra loro, viaggiando attraverso un mondo devastato e infestato di minacce ultraterrene!

86 EIGHTY SIX 1 e 2

DI ASATO ASATO, MOTOKI YOSHIHARA

2 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12X16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 204, B/N + COLORE PREZZO – 6,50 €

Per molto tempo la Repubblica di San Magnolia è stata attaccata dal suo vicino, l’Impero, che ha creato una serie di veicoli militari senza pilota chiamati Legion.

In risposta alla minaccia, la Repubblica ha così sviluppato una tecnologia simile, per equilibrare la forza di attacco del nemico facendo a loro volta a meno di vittime umane…

Così, almeno, recita la versione ufficiale.

Fuori dagli 85 distretti della Repubblica, in un’area in teoria inesistente, continua infatti a combattere senza tregua il distaccamento di giovani donne e uomini noto come Eighty

Six.

Come Shin, che dirige le azioni dei giovani kamikaze sul campo di battaglia, o Lena, che coordina i movimenti delle truppe.

Questo è il racconto degli ultimi giorni della loro dura e triste battaglia!

DAISY JEALOUSY

di Ogeretsu Tanaka

VOLUME UNICO FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 256, B/N + COLORE PREZZO – 7,50 €

Fin dall’infanzia, Misaki ama i videogiochi e aspira a far parte di un’importante software

house.

Per questo si iscrive a una scuola di game design e lì incontra Kaname, talentuoso designer

emergente.

Nell’animo di Misaki nasce subito una grande rivalità nei confronti del collega di studi, che presto si trasforma in frustrazione, a causa dell’irraggiungibile abilità di Kaname.

Ma nei sentimenti di Misaki per il compagno di scuola sembra celarsi molto più della semplice invidia…

Un nuovo imperdibile one-shot per tutte le intenditrici di Boy’s Love, dalla maestra del genere Ogeretsu Tanaka (Escape Journey, Neon Sign Amber, Yarichin Bitch Club).

MADK 1

di Ryo Suzuri

2 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12X16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 176 B/N PREZZO – 6,90 €

Etichettato come “anormale” a causa delle sue inclinazioni, Makoto ha sofferto la solitudine per così tanto tempo da arrivare alla conclusione di poter trovare un compagno solo tra le pagine di un grimorio, evocando per sé un demone… e ad apparirgli è niente meno che J, il bellissimo e loquace Arciduca dell’Inferno!

In cambio della sua anima, J concederà a Makoto di realizzare tutti i suoi desideri più contorti e nascosti.

Ma cosa accadrà al ragazzo una volta che J avrà soddisfatto tutte le sue richeste? Un Boy’s Love misterioso e fuori dagli schemi dalla penna di talento di Ryo Suzuri, storico character designer della serie Monster Hunter.

LADY OSCAR COLLECTION – GLI EXTRA BOX VOL. 1-3

DI RIYOKO IKEDA

3 VOLUMI – SERIE COMPLETA FORMATO – 15×21 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 304 cad., B/N + COLORE PREZZO – 48,00 €

La mitica avventura di Oscar e degli altri protagonisti della Versailles di Riyoko Ikeda

continua e si completa in questo nuovo, indispensabile cofanetto della Lady Oscar

Collection!

Dopo aver concluso nel 1973 la saga portante, dal 1984 al 2018 la Ikeda è tornata in più occasioni a narrare nuove storie delle “Rose di Versailles”, in una lunga serie di racconti che approfondiscono e proseguono le vicende della serie originale: La Duchessa in nero, Le Storie Gotiche e gli Episodes.

Anche per questa splendida antologia arriva finalmente l’edizione definitiva, con pagine a colori e capitoli inediti in Italia!

QUEEN EMERALDAS BOX VOL. 1-2

di LEIJI MATSUMOTO

2 VOLUMI – SERIE COMPLETA FORMATO – 15×21 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 424 cad., B/N PREZZO – 30,00 €

Hiroshi, un orfano in viaggio nello spazio in cerca della libertà, vede il vascello sul quale è imbarcato subire un attacco: la situazione sembra volgere al peggio, quando ecco comparire in soccorso una misteriosa nave, che annienta la flotta nemica.

È l’astronave pirata della misteriosa Queen Emeraldas, corsaro stellare dall’enorme fama. Al suo fianco, Hiroshi inizierà un’incredibile avventura, solcando le galassie a caccia di bottino!

Un classico del manga di fantascienza del geniale Leiji Matsumoto, finalmente nella sua edizione definitiva.

RIPROPOSTA

METAMORFOSI BOX VOL. 1-5

DI KAORI TSURUTANI

5 VOLUMI – SERIE COMPLETA FORMATO – 15×21 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 160 cad., B/N + COLORE PREZZO – 49,50 €

Le novità J-POP Manga di Giugno 2021 – le serie in corso

SHADOWS HOUSE 2

di SOMATO

7 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12X16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE PREZZO – 6,50 € BIMESTRALE

ZOMBIE 100 2

di Haro Aso, Kotaro Takata

7 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 160, B/N PREZZO – 5,90 € BIMESTRALE

GUNDAM UNICORN 15

di KOUZOH OHMORI

17 VOLUMI – SERIE COMPLETA FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE PREZZO – 6,90 € BIMESTRALE

NEUN 3

di Tsutomu Takahashi

6 VOLUMI – SERIE COMPLETA FORMATO – 12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE PREZZO – 7,50 €

GOLDEN KAMUI 23

di Satoru NODA

25 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12,4X18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE PREZZO – 6,90 € BIMESTRALE

GOBLIN SLAYER 10

di Kumo Kagyu, Kosuke Kurose

10 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12X16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE PREZZO – 6,50 € BIMESTRALE

DUNGEON FOOD 9

di Ryoko Kui

10 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12X16,9 PAGINE – 192, B/N PREZZO – 6,90 €

SWORD ART ONLINE NOVEL 15

di Reki Kawahara, Abec

25 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 15X21 PAGINE – 216 B/N + COLORE PREZZO – 13,00 €

DANMACHI SWORD ORATORIA 17

di FUJINO OMORI,

TAKASHI YAGI

18 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12X16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE PREZZO – 5,90 € BIMESTRALE

KEMONO JIHEN 15

di Sho Aimoto

13 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N PREZZO – 6,00 € BIMESTRALE

HANAKO KUN 8

di Aidairo

15 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 176, B/N + COLORE PREZZO – 5,90 € MENSILE

SERVAMP 16

Di Tanaka Strike

16 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12X16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE PREZZO – 4,90 €

OTOKO ZAKA 9

di Masami Kurumada

10 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N PREZZO – 5,90 €

RADIATION HOUSE 10

di Tomohiro Yokomaku, Taishi Mori

10 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC.

PAGINE – 192, B/N PREZZO – 6,50 €

KAKEGURUI 14

di Homura Kawamoto, Toru Naomura

14 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12X16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192 B/N + COLORE PREZZO – 6,90 €

KASANE 7

di Daruma MATSUURA

14 VOLUMI – SERIE COMPLETA FORMATO – 12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE PREZZO – 6,90 € BIMESTRALE

RENT A GIRLFRIEND 3

di REIJI MIYAJIMA

20 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N PREZZO – 5,90 € BIMESTRALE

KOMI CAN’T COMMUNICATE 7

di Tomohito ODA

20 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12X16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE

PREZZO – 5,90 € BIMESTRALE

JUJIN OMEGAVERSE: REMNANT 2

di Hana Hasumi

5 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N PREZZO – 6,90 € BIMESTRALE

VAMPIRES 2

di Osamu Tezuka

2 VOLUMI – SERIE COMPLETA FORMATO – 15×21 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 400, B/N PREZZO – 15,00 €

LA FENICE 10

di Osamu Tezuka

12 VOLUMI – SERIE COMPLETA FORMATO – 15X21 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 304, B/N PREZZO – 12,00 €

