Direttamente da Anteprima 356, vi riportiamo le novità Panini Comics di giugno 2021.

JUPITER’S LEGACY: PROLOGO

Autori: Mark Millar, Wilfredo Torres, Davide Gianfelice, Chris Sprouse, AA.VV.

Maggio • 17×26, C., 296 pp., col. • Euro 34,00

Contiene: Jupiter’s Circle #1/6, Jupiter’s Circle vol. 2 #1/6

Le origini di Jupiter’s Legacy! In una storia meravigliosamente rétro, Mark Millar racconta il passato dei suoi super eroi revisionisti, dagli ingenui anni 50 alla cinica attualità.

Se avete amato Watchmen e Starlight, adorerete Jupiter’s Legacy, da cui è tratta la nuova serie Netflix!

JUPITER’S LEGACY 1 – SECONDA RISTAMPA

Autori: Mark Millar, Frank Quitely

Maggio • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Jupiter’s Legacy #1/5

Da un’idea di Mark Millar e dalla mano di uno dei disegnatori più apprezzati del mondo, Frank Quitely, arriva la storia dei superuomini per il nuovo Millennio!

In un mondo allo sbando, ecco la deriva totalitaria… e toccherà ai figli dei più grandi supereroi cercare di salvare la situazione!

JUPITER’S LEGACY 2 – PRIMA RISTAMPA

Autori: Mark Millar, Frank Quitely

Maggio • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Jupiter’s Legacy 2 #1/5

Dalla mente di Mark Millar e dalla mano fatata del disegnatore Frank Quitely, continua la storia dei superuomini per il nuovo Millennio! Dopo i cataclismatici eventi del volume 1, i super eroi hanno preso il potere sul nostro pianeta… e l’unica speranza per il mondo sembra essere quella di affidarsi ai super criminali loro nemici!

PULP

Autori: Ed Brubaker, Sean Phillips

Giugno • 17×26, C., 72 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Pulp

Max Winters, uno scrittore di romanzi pulp che vive a New York negli anni della Grande Depressione, si ritrova coinvolto in una storia non dissimile da quelle che crea e che narrano di un fuorilegge del selvaggio West che dispensa giustizia. Riuscirà a fare lo stesso nella vita reale fra rapinatori di banche, spie naziste e nemici del suo passato? Un thriller e una riflessione sulla violenza nella vita, una nuova graphic novel dal pluripremiato duo colpevole di capolavori come Criminal, Un brutto weekend e I miei eroi sono sempre stati tossici.

AMERICAN RONIN VOL. 1: INCUBUS

Autori: Peter Milligan, ACO

Luglio • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: American Ronin (2020) #1/5

Il vero potere nel mondo non è in mano ai politici, ma a enormi multinazionali che se lo contendono in una guerra silenziosa. Le loro armi? Agenti speciali dalle doti superumane, addestrati fin dall’infanzia

a uccidere e servire i propri padroni. Ma cosa accadrebbe se uno di loro decidesse di ribellarsi? Basterebbe un singolo Ronin a fare la differenza? Un nuovo, emozionante fanta-thriller scritto da Peter Milligan (X-Statix) e illustrato da ACO (Nick Fury).

ICE CREAM MAN VOL. 2: TRIPLO GUSTO

Autori: W. Maxwell Prince, Martín Morazzo

Giugno • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Ice Cream Man (2018) #5/8

La serie horror più originale degli ultimi anni continua con quattro nuove storie di dolore e di meraviglia. La ballata di un uomo che cade. Una meditazione silenziosa in tre colori. La grande avventura di una ragazzina e della sua migliore amica morta. Un potpourri di emergenze in un quartiere residenziale. E in più: chi è il cowboy in nero Caleb? E che rapporto ha con il misterioso Uomo dei Gelati?

THE WEATHERMAN VOL. 2

Autori: Jody LeHeup, Nathan Fox

Giugno • 17×26, C., 184 pp., col. • Euro 22,00

Contiene: The Weatherman (2019) #1/6

Nathan Bright, meteorologo su Marte, è il bersaglio di una caccia all’uomo che attraversa la Galassia. Accusato di aver ucciso 18 miliardi di persone, Nathan non ricorda niente di questo orrore,, ma deve tornare sulla Terra, la scena del crimine, per cercare di espiare le colpe del passato… e impedire un altro attacco terroristico altrettanto catastrofico!

THE WITCHER VOL. 5: RICORDI SBIADITI

Autori: Bartosz Sztybor, Amad Mir

Luglio • 17×26, B., 112 pp. TBC, col. • Euro 13,00 TBC

Contiene: The Witcher: Fading Memories (2021) #1/4

Il mondo è cambiato, e ora i mostri sono scomparsi. Geralt di Rivia vaga alla ricerca di qualcuno che abbia ancora bisogno del suo lavoro di Witcher, ma senza fortuna. Quando sembra rassegnato a dover cambiare vita, ecco arrivare la richiesta da un lontano villaggio, ma i mostri che dovrà affrontare hanno qualcosa di molto strano… Un nuovo capitolo delle avventure a fumetti del protagonista di The Witcher!

MATANA 4 (DI 6)

Autore: Leo Ortolani

17 giugno • 18×26, S., 32 pp., b/n • Euro 3,00

Quando hai l’occasione di guardare negli occhi l’uomo che vuoi uccidere, ti fai sempre una domanda: sarà più veloce a sparare? Non c’è altro modo per scoprirlo che sfidarlo in duello. Speranza contro El Muerto. E Matana? Matana porta i popcorn.

RAT-MAN GIGANTE 89

Autore: Leo Ortolani

1° luglio • 20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

Janus Valker. Il padre di Rat-Man. L’unico che – forse – sa come sconfiggere l’Ombra. Ma Janus Valker è prigioniero nell’Abisso, e scendere nell’Abisso significa andare incontro all’Ombra. Che ti sta cercando. Non è forse la cosa più intelligente da fare. Per questo la farà Rat-Man.

I BANCHETTI DI ASTERIX

Autori: Thibaud Villanova, Nicolas Lobbestaël

Settembre • 21×29, C., 144 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Les Banquets d’Astérix

Assapora il meglio delle avventure di Asterix! Con 40 ricette illustrate e ispirate alla tradizione gallica e ai viaggi intrapresi dagli irriducibili Galli, avrai la possibilità di assaggiare anche tu i piatti deliziosi che Asterix e Obelix provano durante le loro scorribande: dalla Grecia alla Bretagna, dal Belgio alla Svizzera… senza dimenticare il classico cinghiale, ovviamente! In appendice, l’erbario illustrato di Panoramix. Bon appétit!

ASTERIX E I GOTI

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Giugno • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Astérix et les Goths

Prosegue l’edizione cronologica in formato brossurato di tutti i volumi di Asterix! In Asterix e i Goti, Panoramix viene eletto druido dell’anno, fregio che lo rende immediatamente molto famoso e ricercato, al punto da… essere rapito da alcuni Goti che vogliono costringerlo a ricreare la sua misteriosissima pozione per loro! Riusciranno Asterix e Obelix a liberarlo?

ASTERIX GLADIATORE

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Giugno • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Astérix Gladiateur

Sotto il comando di Abraracourcix, la comunità di Galli resiste ormai da tempo all’invasione romana. Stavolta, però, alcuni legionari riescono a catturare Assurancetourix, lo stonatissimo bardo del villaggio. Sarà la svolta per Cesare? E Asterix & Co. lo rivorranno indietro o preferiranno liberarsene?

THORGAL DELUXE VOL. 4

Autori: Jean Van Hamme, Grzegorz Rosinski

Novembre • 21×28, C., 304 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: Thorgal #19-24

Un nuovo, indimenticabile ciclo di Thorgal! La storica serie di Jean Van Hamme e Grzegorz Rosinski raggiunge una delle sue vette artistiche! Isolato dalla propria famiglia, Thorgal è costretto a un viaggio con l’amica/nemica Kriss di Valnor! Prosegue a raccolta definitiva di un best seller del fumetto mondiale in un’edizione ricca di extra!

I MONDI DI THORGAL LA GIOVINEZZA DI THORGAL VOL. 4: IL DENTE BLU

Autori: Yann, Roman Surzhenko

Giugno • 19,5×26, B., 96 pp., col. • Euro 14,00

Tornano le avventure giovanili di Thorgal! Una vecchia conoscenza tirannica ha conquistato il villaggio del Figlio delle Stelle… e Aaricia è stata rapita! Una missione che cambierà per sempre la vita di Thorgal! Yann e Roman Surzhenko, gli eredi di Van Hamme e Rosinski, raccontano un capitolo inedito delle avventure del vichingo dai capelli corvini.

STAR WARS 4

Autori: Charles Soule, Jesús Saiz, Greg Pak, Raffaele Ienco

10 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #4, Darth Vader (2020) #4

Sulla Città nelle Nuvole, le cose si sono messe male per Luke, Lando e la Principessa Leia, che si ritrova congelata in una lastra di carbonite! Su Naboo, invece, Darth Vader sta per apprendere alcuni sconvolgenti segreti sull’amata Padmé Amidala.

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 3

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

Giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #3

Keeve Trennis deve scoprire i segreti del pianeta Sedri, su cui il suo compagno Ceret è scomparso e il suo ex maestro Sskeer sembra aver perso il senno. Quali orrori giacciono sotto i raccolti di questo mondo che pare collegarsi in qualche modo agli Hutt?

STAR WARS – CACCIATORI DI TAGLIE VOL. 2: OBIETTIVO VALANCE

Autori: Ethan Sacks, Paolo Villanelli

Luglio • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Star Wars: Bounty Hunters (2020) #6/11

Beilert Valance ha un carico prezioso per le mani e una taglia sulla testa. Due dei più letali cacciatori di taglie della Galassia, 4-LOM e Zuckuss, si mettono perciò sulle sue tracce: vivo o morto non fa differenza! Ferito e in fuga, Valance dovrà mettersi nelle mani dell’unica persona di cui si può fidare, prima di affrontare anche il suo vecchio rivale Dengar. La serie campione di vendite in Italia e negli Stati Uniti!

STAR WARS EPIC 1: DARTH MAUL

Autori: Cullen Bunn, Luke Ross, Jeremy Barlow, Juan Frigeri

Giugno • 17×26, C., 216 pp., col., • Euro 25,00

Contiene: Star Wars: Darth Maul (2017) #1/5, Star Wars: Darth Maul – Son of Dathomir (2014) #1/4

Una nuova collana di cartonati che ripropone le più epiche saghe di Star Wars! L’odio, la paura e la rabbia sono stati il suo pane quotidiano, ma ora Darth Maul, l’apprendista di Darth Sidious, è pronto a riversarli nel suo primo incontro con i Jedi! Inoltre, un’avventura ambientata dopo lo scontro con Obi-Wan Kenobi, che vedrà Maul alla testa di un esercito di Mandaloriani… imbracciando la Spada Oscura!

STAR WARS: LE STRISCE QUOTIDIANE CLASSICHE VOL. 1

Autori: Russ Manning, Alfredo Alcala

Giugno • 28×21,6, C., 272 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 38,00

Contiene: Star Wars Newspaper Comics

La raccolta delle strisce apparse sui quotidiani statunitensi tra il 1979 e il 1984, in un’edizione cronologica completa delle pagine domenicali a colori meticolosamente restaurate. Un vero must per ogni appassionato di Star Wars e di fumetti classici. In questo primo volume, le strip del 1979-1980 firmate dal maestro Russ Manning: una saga che rivaleggia con i migliori fumetti di fantascienza. Materiale completamente inedito in Italia!

STAR WARS CLASSIC VOL. 3: INCONTRO OSCURO

Autori: Archie Goodwin, Carmine Infantino

Giugno • 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Star Wars (1977) #23/31, Star Wars Annual (1980) #1

Un viaggio nel cuore del mondo di Star Wars più classico in un volume che ripropone in una nuova serie colma di extra e approfondimenti le avventure originali degli eroi della Ribellione. Una storia del passato di Luke e Obi-Wan Kenobi, Dart Fener contro il Cacciatore e Ian e Ciube devono vedersela con Jabba the Hutt!

STAR WARS ROMANZI – THE MANDALORIAN

Autore: Joe Schreiber

Giugno • 14,4×21,6, B., 208 pp., b/n e col. • Euro 22,00

Contiene: Star Wars: The Mandalorian Junior Novel

Dopo la caduta dell’Impero e prima dell’arrivo del Primo Ordine, un cacciatore di taglie solitario conosciuto solo come il Mandaloriano è il più temuto della Galassia. La nuova taglia che vuole incassare è su

un bambino molto speciale… che decide di proteggere a ogni costo! La serie TV blockbuster in tutto il mondo diventa un romanzo che ne adatta la prima stagione in prosa per i lettori di tutte le età.

MARVEL ACTION – AVENGERS VOL. 4: L’INCUBO VIVENTE

Autori: Matthew K. Manning, Marcio Fiorito, Nuno Plati

Agosto • 20,5×28,5, C., 72 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Marvel Action: Avengers (2018) #10/12

• Gli Avengers si preparano allo scontro finale con l’A.I.M., ma ci sono anche altri pericoli da affrontare!

• Finalmente svelata la mente criminale dietro a tutti i guai degli Eroi più potenti della Terra!

• Disegni dinamici e una storia tutta azione: i Vendicatori in una versione adatta ai lettori delle elementari.

• Il perfetto punto di partenza per iniziare a leggere le avventure degli Avengers!

MARVEL ACTION – SPIDER-MAN VOL. 5: SCOSSA AL SISTEMA

Autori: Brandon Easton, Fico Ossio

Agosto • 20,5×28,5, C., 72 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Marvel Action: Spider-Man (2020) #1/3

• Arrivano le più recenti avventure di Spider-Man e dei suoi incredibili amici!

• Peter, Miles e Gwen hanno completato l’internato al Daily Bugle, ma ora devono affrontare una minaccia mortale… Shocker!

• L’Arrampicamuri più amato del mondo al centro di una nuova, spettacolare avventura.

• Le avventure di Spider-Man per i giovanissimi (8-12 anni)!

DETECTIVE CULETTO VOL. 3: LA BANDA INVINCIBILE

Autore: Troll

Ottobre • 14,8×21, C., 88 pp., col. • Euro 10,00

Contiene: Oshiri Tantei, fumetsu no settodan

Come fai a sgominare una banda di ladri così numerosa da non poter essere arrestata per intero? È una vera missione impossibile per Detective Culetto! Ma il nostro investigatore gentiluomo riesce sempre a trovare… la puzzetta giusta per risolvere qualunque caso! Un nuovo, divertentissimo libro-gioco per il personaggio campione di incassi in Giappone!

DETECTIVE CULETTO VOL. 4: UN DEGNO RIVALE

Autore: Troll

Ottobre • 14,8×21, C., 88 pp., col. • Euro 10,00

Contiene: Oshiri Tantei, kaito vs tantei

Qualunque detective ha il suo degno rivale. Per Detective Culetto è giunto il momento di conoscere il ladro che potrebbe diventare il suo nemico giurato. L’enigma lo attende tra le mura di un palazzo sospeso su un mare nero. L’investigatore più amato dai bambini vi stupirà ancora una volta a suon di… puzzette! Aiutatelo a risolvere i suoi intricati misteri risolvendo i giochi contenuti nel libro!

