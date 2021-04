Direttamente da Anteprima 356 vi riportiamo tutte le novità Panini Marvel di giugno 2021.

Le novità Panini Marvel di giugno 2021

KING IN BLACK 3

Autori: Donny Cates, Ryan Stegman

10 giugno • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: King in Black (2020) #4/5

• Si conclude qui il crossover ragnesco del 2021!

• È possibile sconfiggere Knull o stiamo per assistere alla fine dell’Universo Marvel?

• E direttamente da Krakoa arrivano… gli incredibili X-Men!

• Sarà davvero questa l’ultima avventura di Eddie Brock?

VENOM 35

Autori: Donny Cates, Iban Coello, Clay McLeod Chapman, Garry Brown

10 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Venom (2018) #34, King in Black: Scream (2021) #1

• Una storia di King in Black!

• Possibile sia questa la fine di Eddie Brock come Venom?

• In appendice, la conclusione della storia di Scream!

• E come se la caverà il simbionte di Andi Benton con Knull?

CAPITAN AMERICA 31

Autori: Ta-Nehisi Coates, Danny Lore, Leonard Kirk, Stefano Landini, AA.VV.

10 giugno • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Captain America (2018) #27, King in Black: Captain America (2021) #1

• Caccia al Teschio Rosso!

• Mentre a Madripoor infuriava la battaglia con le forze dell’Elite al Potere, Alexa Lukin e il Teschio Rosso sono riusciti a fuggire…

• …e i loro piani coinvolgono anche Sinthea Shmidt, la figlia della nemesi di Capitan America!

• Numero doppio con una storia speciale di King in Black: Cap si è davvero liberato del simbionte?

FANTASTICI QUATTRO 31

Autori: Dan Slott, Zé Carlos

10 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #29/30

• Mentre l’evento King in Black infuria sulla Terra, un simbionte si fonde con un membro dei Fantastici Quattro!

• Cosa succederà agli altri componenti della famiglia?

• Come se non bastasse, un’antica forza è riemersa dal Multiverso!

• L’Invisibile allestisce uno squadrone per una missione spaziale segreta!

S.W.O.R.D. 3

Autori: Al Ewing, Valerio Schiti, Bernard Chang, Nico Leon. AA.VV.

Giugno • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: S.W.O.R.D. (2020) #3

• Una storia di King in Black!

• La Terra è sotto attacco e l’appena rinnovato S.W.O.R.D. potrebbe essere l’ultimo bastione di difesa contro le forze oscure di Knull!

• Riflettori puntati su Eden “Manifold” Fesi…

• …sul suo passato, sui suoi viaggi e le sue scoperte!

SAVAGE AVENGERS 19

Autori: Gerry Duggan, Kev Walker

24 giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #18

• Una storia di King in Black! Approfittando dell’oscurità calata sulla Terra dopo l’arrivo di Knull, Conan e Deadpool sono evasi da Ryker’s Island…

• …e il loro compagno di fuga Night Flyer li ha coinvolti in un colpo a suo dire straordinario!

• Peccato che il tanto agognato bottino si trovi nella sede del Club Infernale.

• I festeggiamenti per il trentesimo anniversario di vita editoriale di Deadpool si preannunciano scoppiettanti!

DAREDEVIL 25

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto, Mike Hawthorne

1 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Daredevil (2019) #26/27

• King in Black sbarca sulla testata del Diavolo Rosso, e Matt cade preda di un’oscurità mai provata prima d’ora!

• L’avversario è Knull, il dio dei simbionti!

• Elektra va in seria difficoltà per la prima volta nella sua vita!

• Daredevil deve trovare la forza di combattere mentre si scatena l’inferno.

KING IN BLACK: AVENGERS

Autori: Simon Spurrier, Ed Brisson, Jesús Saiz, Juan Frigeri, AA.VV.

Giugno • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: King in Black: Black Knight (2021) #1, King in Black: Black Panther (2021) #1, King in Black: Wiccan and Hulkling (2021) #1, King in Black: Ghost Rider (2021) #1

• King in Black continua qui, con gli Eroi più potenti della Terra che devono fronteggiare l’invasione di Knull, il dio dei simbionti.

• Ancor prima che con i suoi nemici, il Cavaliere Nero dovrà vedersela con l’oscurità che alberga dentro di sé.

• Pantera Nera deve difendere il Wakanda da un’invasione come non se ne sono mai viste prima!

• Wiccan e Hulkling vivono una luna di miele molto particolare, mentre Ghost Rider ha un problema da risolvere… e il suo nome è Mefisto!

AVENGERS 32

Autori: Jason Aaron, Javier Garrón

10 giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Avengers (2018) #43

• Le battute finali del torneo per decretare chi sarà la nuova Fenice!

• Pantera Nera contro Wolverine! She-Hulk contro Namor!

• Con il resto degli Avengers impegnati in un improbo scontro con la Forza Fenice…

• …Thor scopre un misterioso legame con l’entità cosmica!

IRON MAN 7

Autori: Christopher Cantwell, Cafu

10 giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #7

• Cos’è accaduto all’improbabile squadra messa insieme da Iron Man?

• Tony Stark e War Machine sono costretti a inseguire Korvac, ma dovranno guardarsi dalla sua capacità di manipolare il prossimo.

• Lo storico nemico degli Avengers, rinato di recente in un nuovo corpo artificiale, vuole raggiungere Taa II, la nave di Galactus, per ottenere un potere sconfinato.

• Il conflitto si sposta in una dimensione interstellare!

THOR 13

Autori: Donny Cates, Nic Klein

10 giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #13

• Thor è fuori gioco e Donald Blake è pronto a finire ciò che ha iniziato!

• Questo potrebbe significare la fine di Asgard!

• Sempre che un irriconoscibile Odino non riesca a salvare suo figlio e il suo regno!

• Intanto, nella Dimensione di Sangue le cose stanno per mettersi male per gli asgardiani…

L’IMMORTALE HULK 38

Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Declan Shalvey

Giugno • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #43, Immortal Hulk: Flatline (2021) #1

• New York ha otto milioni di abitanti, e tra questi c’è un mostro: una creatura di caos e anarchia spinta dalla rabbia e dal disprezzo per l’uomo!

• Ma non c’è niente di cui preoccuparsi, il rimedio è stato trovato…

• …gli U-Foes sono qui e uccideranno il Golia Verde!

• Il grande artista irlandese Declan Shalvey scrive e disegna una storia di Hulk!

GUARDIANI DELLA GALASSIA 10

Autori: Al Ewing, Juann Cabal

Giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #10

• Una storia di King in Black!

• Knull nella versione dell’autore de L’immortale Hulk e del disegnatore di Wolverine!

• Star-Lord rientra nei Guardiani della Galassia, ma sarà sufficiente a salvarli dal dio dei simbionti?

• Inoltre, entra in scena il nuovo Padrone del sole!

CAPTAIN MARVEL 22

Autori: Kelly Thompson, Lee Garbett, David Lopez

24 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Captain Marvel (2019) #26/27

• La conclusione di Il mondo nuovo!

• Nel futuro distopico in cui è stata catapultata, Capitan Marvel si appresta alla battaglia finale contro Ove.

• Tuttavia, se anche dovesse vincere, come farebbe a tornare a casa? E ne varrebbe la pena?

• Già, perché qualora vi riuscisse, Carol sarebbe chiamata a compiere un sacrificio devastante…

AMAZING SPIDER-MAN 63

Autori: Nick Spencer, Marcelo Ferreira

10 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #58/59

• Una saga completa in due parti: Spazio negativo!

• Tornano i Demoni Interiori… ma cos’è successo al loro boss, Mr. Negativo?

• Continua a dipanarsi il mistero di Kindred!

• Disegni dell’artista di Morbius: Vecchie ferite!

AMAZING SPIDER-MAN 64

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley, Patrick Gleason

24 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #60/61

• Il nuovo costume di Spider-Man esordisce qui!

• L’inizio di una nuova era ragnesca e dello scontro diretto con Kingpin!

• Il ritorno del coinquilino ex (?) super criminale!

• Infine, il Dr. Strange pone una domanda inquietante!

DEADPOOL 8

Autori: Kelly Thompson, Gerardo Sandoval

10 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Deadpool (2019) #10

• Il Re dei Mostri contro il Re in Nero contro il Re dei Draghi!

• Un antico e malvagio dio spaziale vuole uccidere Deadpool.

• Un antico e malvagio culto vuole uccidere Deadpool.

• La serie scritta da Kelly Thompson si conclude con una storia di King in Black!

X-MEN 17

Autori: Jonathan Hickman, Phil Noto, Brett Booth

10 giugno • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: X-Men (2019) #16/17

• La guerra fra Krakoa e Arakko è terminata e per le due isole è tempo di riunirsi… oppure no?

• Ciclope, Jean Grey e Tempesta prendono un’importante decisione…

• …e poi volano all’altro capo della galassia per salvare la Principessa Xandra!

• Ospiti d’onore: la Guardia Imperiale Shi’ar, Cannonball e Sunspot!

MARAUDERS 15

Autori: Gerry Duggan, Stefano Caselli, Matteo Lolli

Giugno • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders (2019) #18

• La guerra per il controllo di Madripoor entra in una nuova fase. I Marauders fanno la loro mossa…

• …e gli Homines Verendi rispondono!

• Arrivano i nuovi e devastanti Reavers!

• Inoltre, Emma Frost fa una sorpresa a Magneto e Xavier!

X-FACTOR 7

Autori: Leah Williams, David Baldeón,

Giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Factor (2020) #8

• La base della nuova X-Factor è chiamata Cimitero… e sta per diventare effettivamente luogo di sepoltura per Northstar e compagni!

• Prosegue la saga del ritorno di Morrigan!

• Nel frattempo, Prodigy continua a fare strane scoperte…

• …e Mille Occhi manifesta nuovi e incredibili capacità!

X-FORCE 15

Autori: Benjamin Percy, Garry Brown

Luglio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #18

• Strane visioni colpiscono e sconvolgono i membri di X-Force… nessuno escluso!

• E la chiave di tutto potrebbe essere Quentin Quire!

• L’accordo segreto fra Sage e Bestia!

• Cosa stanno pianificando Mikhail Rasputin e Xeno?

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 6

Autori: J.M. DeMatteis, Kerry Gammill, Bob Hall

24 giugno • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #125/129

• DeMatteis scrive una storia del Ragno con Visione! Ma dov’è finita Scarlet Witch?

• Luke Cage e Daimon Hellstrom: altri due personaggi visti nei serial TV della Marvel!

• E poi Tigra! Capitan America! L’Osservatore! Questo numero ha veramente tutto!

• Direttamente dal 1983, cinque storie dell’autore di L’ultima caccia di Kraven!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 30

Autori: Chris Claremont, John Romita Jr.

10 giugno • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #180/183

• Quattro indimenticabili storie di Chris Claremont e John Romita Jr.!

• Rogue, la più giovane recluta degli Uomini-X, è impazzita!

• Missione a Tokyo per gli X-Men reduci da Guerre Segrete!

• Inoltre, un epocale scontro tra Colosso e il Fenomeno!

KING IN BLACK PRESENTA: UNION – IL PROGETTO BRITANNIA

Autori: Paul Grist, Andrea Di Vito

Luglio • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: The Union (2021) #1/5

• Esordisce qui il team britannico immaginato dagli autori di Mudman e Thor: Ragnarok!

• Il mitico Union Jack insieme a quattro nuovissimi eroi: Britannia, Choir, Kelpie e Snakes!

• Union non si è nemmeno formata che già deve vedersela con i draghi simbiotici di Knull!

• Una storia ambientata durante King in Black ma perfettamente leggibile

CHAMPIONS VOL. 1: FUORILEGGE

Autori: Eve L. Ewing, Simone Di Meo, Bob Quinn

Giugno • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Champions (2020) #1/5

• Il governo ha dichiarato illegali i super eroi minorenni!

• I Champions sono braccati, isolati, perseguitati… ma questo non li fermerà dal difendere i più deboli!

• Chi ha tradito la squadra?

• La serie che ha fatto conoscere al grande pubblico americano il talento di Simone Di Meo!

SHANG-CHI: IL PIÙ POTENTE MAESTRO DI ARTI MARZIALI DELLA TERRA

Autori: Scott Lobdell, Warren Ellis, David Aja, Carlos Pacheco

Luglio • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: X-Men (1991) #62/64, Heroes For Hire (1997) #18/19, Shadowland: Spider-Man (2010) #1, Secret Avengers (2010) #18, Avengers (2012) #11

• Shang-Chi sfoggia le sue arti marziali in tutto l’Universo Marvel!

• Una selezione delle migliori storie autoconclusive con protagonista il Maestro del Kung Fu.

• Shang-Chi si unisce agli X-Men, agli Avengers e a Spider-Man per vedersela con il Club Infernale, Mister Negativo e Arnim Zola.

• In contemporanea con l’uscita del film di Shang-Chi interpretato da Simu Liu e diretto da Destin Daniel Cretton!

MARVEL-VERSE: SHANG-CHI

Autori: AA.VV.

Luglio • 15×23, B., 120 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Wolverine First Class (2008) #9, Marvel Adventures: Spider-Man (2010) #2, Free Comic Book Day 2011 (Spider-Man) #1, Master of Kung Fu (2017) #126, Legend of Shang-Chi (2021) #1

• Shang-Chi è il più grande esperto di arti marziali dell’Universo Marvel, un eroe che ha anche fatto parte degli Avengers!

• Da solo o in compagnia di gente come Wolverine e Spider-Man, combatte i criminali a colpi di kung fu!

• Cinque incredibili storie – quattro delle quali inedite in Italia! – per conoscere il personaggio creato dai leggendari Steve Englehart e Jim Starlin!

• Un volume per imparare a conoscere meglio questo affascinante eroe che ha conquistato i lettori di tutto il mondo!

MARVEL-VERSE: CAPITAN AMERICA

Luglio • 15×23, B., 112 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Captain America (1968) #255, Captain America: Fighting Avenger (2011) #1, Captain America (1968) #100, Marvel Team-Up (1972) #13

• È noto come “la leggenda vivente” perché è uno dei più grandi eroi mai nati: è Capitan America e questo è il volume perfetto per conoscere la sua storia!

• La storia di come il gracile Steve Rogers sia diventato la Sentinella della Libertà!

• Il momento in cui gli Avengers l’hanno ripescato dai mari ghiacciati!

• Quattro racconti a base di azione e colpi di scudo per diventare un esperto di Cap e del suo mondo!

AVENGERS VOL. 5: LA SFIDA DEI GHOST RIDER

Autori: Jason Aaron, Stefano Caselli

Luglio • 17×26, C., 96 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Avengers (2018) #22/25

• Robby Reyes non vuole più essere Ghost Rider!

• E il modo più semplice per riuscirci è… praticare un esorcismo sulla sua auto demoniaca.

• Il problema è che Johnny Blaze ha dei piani per Robby e per gli Avengers.

• Il risultato? Ghost Rider contro Ghost Rider attraverso il regno degli inferi!

DOCTOR STRANGE VOL. 2: IL DEBITO

Autori: Mark Waid, Javier Pina, Jesus Saiz, Andres Guinaldo, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Doctor Strange (2018) #6/11

• Il Dottor Strange è tornato sulla Terra e ad attenderlo c’è… il Dottor Strange?

• È successo qualcosa di strano mentre lo Stregone Supremo era in viaggio nello spazio…

• …e Stephen deve ora prepararsi al meglio per affrontare se stesso!

• Inoltre, un nemico dal passato minaccia il Sancta Sanctorum.

AGENTE VENOM VOL. 2: IL CIRCOLO DEI QUATTRO

Autori: Rick Remender, Tony Moore, Declan Shalvey, Kev Walker, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 264 pp., col. • Euro 28,00

Contiene: Venom (2011) #11/16, #22

• Ultimo volume per le storie dell’Agente Venom di Rick Remender!

• Nasce qui il super gruppo del Circolo dei Quattro, con Hulk Rosso, Ghost Rider e X-23!

• Flash Thompson affronta il più grande degli avversari: suo padre!

• E poi il Dr. Strange! Daimon Hellstrom! I Secret Avengers! Hobgoblin!

LE STORIE MAI NARRATE DI SPIDER-MAN VOL. 2: STRANI INCONTRI

Autori: Kurt Busiek, Patrick Oliffe, Neil Vokes, Ron Frenz

Giugno • 17×26, C., 272 pp., col. • Euro 28,00

Contiene: Untold Tales of Spider-Man (1995) #9/18, Untold Tales of Spider-Man: Strange Encounter (1998) #1

• Nuovo appuntamento con la serie ambientata nei primi anni di attività di Spider-Man!

• Preparatevi all’ingresso in scena della nuova super eroina: Bluebird!

• Inoltre, Electro, Lizard, Occhio di Falco, Mary Jane e l’arrivo di Commanda!

• Fiore all’occhiello, lo speciale del 1998 che vede la partecipazione del Dr. Strange!

IRON MAN DI DENNIS O’NEIL VOL. 2: UNA VOLTA VENDICATORE…

Autori: Dennis O’Neil, Luke O’Donnell, Ann Nocenti, Bob Harras

Giugno • 17×26, C., 328 pp., col. • Euro 32,00

Contiene: Iron Man (1968) #171/182, Iron Man Annual (1976) #6

• James “Jim” Rhodes è il nuovo Iron Man!

• Caduto in disgrazia, Tony Stark rischia di perdere tutto… compresa la vita!

• Un vecchio, temibile avversario sta per tornare e il suo nome è… Mandarino!

• Ospiti d’onore: Capitan America, Occhio di Falco e Wonder Man!

I GRANDI TESORI MARVEL – FANTASTICI QUATTRO: L’ARRIVO DI GALACTUS

Autori: Stan Lee, Jack Kirby, John Buscema, John Byrne

Ottobre • 25,5×35,5, C., 232 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: Fantastic Four (1961) #48/50, #120/123, #242/244

• Un volume gigante e un nemico enorme per festeggiare i 60 anni dei Fantastici Quattro!

• Accompagnato dal suo araldo Silver Surfer, il divoratore di mondi Galactus è giunto sulla Terra!

• Tre epocali saghe complete con il più potente tra gli avversari del Quartetto!

• Un trittico firmato da quattro autori eccezionali: Stan Lee, Jack Kirby, John Buscema e John Byrne!

WOLVERINE: BLACK, WHITE & BLOOD

Autori: AA.VV.

Luglio • 23,4×33, B., 136 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Wolverine: Black, White and Blood (2020) #1/5

• Un volume di grande formato con gli autori del momento alle prese con Wolverine!

• Dal Giappone a Madripoor, passando per il Canada… in bianco, nero e rosso sangue!

• Un viaggio tra i tanti volti di Logan con Chris Claremont, Adam Kubert, Declan Shalvey, Donny Cates e tanti altri!

• Una raccolta di storie autoconclusive perfetta per lettori vecchi e nuovi.

DEADPOOL: LA GUERRA DI WADE WILSON

Autori: Duane Swierczynski, Jason Pearson

Giugno • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Deadpool: Wade Wilson’s War (2010) #1/4

• Arrestato e condotto a testimoniare di fronte al Senato, Wade Wilson si appresta a raccontare tutta la verità… o forse no!

• C’era una volta una squadra segreta governativa, composta da Deadpool, Silver Sable, Domino e Bullseye.

• Vogliamo scommettere che le loro non erano missioni di pace?

• Le origini di Deadpool (?) in una storia adrenalinica che mescola in maniera indissolubile umorismo grottesco, violenza e politica.

NEW AVENGERS: EVASIONE

Autori: Brian M. Bendis, David Finch

Giugno • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: New Avengers (2005) #1/6

• Alcuni tra i maggiori super criminali sono evasi! Chi li fermerà ora che gli Avengers non esistono più?

• Risposta: Capitan America e Iron Man, affiancati da Spider-Man, Wolverine, Spider-Woman, Luke Cage e dal potentissimo Sentry.

• Certo, sarebbe bello se, qualora avesse successo, un gruppo del genere continuasse a esistere…

• Un nuovo inizio per gli Eroi più potenti della Terra, in una saga cruciale per il destino dell’Universo Marvel!

MARVEL OMNIBUS – AVENGERS DI JONATHAN HICKMAN VOL. 2: IL TEMPO FINISCE

Autori: Jonathan Hickman, Salvador Larroca, Leinil Francis Yu, Valerio Schiti, AA.VV.

Ottobre • 18,3×27,7, C., 1088 pp., col., con sovraccoperta Euro 89,00

Contiene: Avengers (2012) #24/44, New Avengers (2013) #13/33

• L’epica conclusione della saga con cui Jonathan Hickman ha cambiato il volto dell’Universo Marvel!

• L’A.I.M. mette in atto un piano diabolico, mentre la resa dei conti tra Avengers e Illuminati è ormai imminente.

• Ma tutto può cambiare quando la Gemma del Tempo scaglia Capitan America nel futuro.

• Intanto il Multiverso sta per andare in frantumi, e nessuno sembra in grado di impedirlo…

ROCKET RACCOON E GROOT

Autori: Skottie Young, Nick Kocher, Filipe Andrade, Michael Walsh, AA.VV.

Luglio • 15×23, B., 224 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Rocket Raccoon and Groot (2016) #1/10

• Rocket Raccoon e Groot in una delle loro avventure più spaziali ambientata dopo Secret Wars… ma non erano morti?!

• Che cos’hanno in comune una bara, dei tatuaggi e il tiranno più sadico che ci sia?

• E non è che l’inizio: a un certo punto entra in scena persino Gwenpool!

• Storie dell’amatissimo Skottie Young, già artista di Il meraviglioso Mago di Oz!

MARVEL MASTERWORKS: NOT BRAND ECHH

Autori: Stan Lee, Roy Thomas, Jack Kirby, Gene Colan, AA.VV.

Ottobre • 17×26, C., 448 pp., col., con sovraccoperta • Euro 35,00

Contiene: Not Brand Echh (1967) #1/13, Amazing Spider-Man Annual (1964) #1, Amazing Spider-Man Annual (1964) #5, Daredevil Annual (1967) #1, Fantastic Four Annual (1963) #5, Sgt. Fury Annual (1965) #4, Avengers Annual (1967) #2

• Gli eroi Marvel non sono mai stati così divertenti!

• L’umorismo era una parte essenziale dell’immaginario della prima Marvel Age, e quando i lettori cominciarono a chiederne di più, il mitico Bullpen rispose dando vita a Not Brand Echh!

• Al suo interno, i principali autori della Casa delle Idee realizzavano irresistibili parodie delle loro creazioni più celebri. Siete pronti a fare la conoscenza dei Fanatici Quattro, il mitico Roth, i frivoli Vendicanti e il Sergente Furius?

• Per la prima volta, un volume con l’intera serie e gli altri racconti umoristici del tempo. Un vero e proprio gioiello della Silver Age, immancabile nella libreria di ogni Marvel fan!

MARVEL MASTERWORKS: NAMOR, IL SUB-MARINER VOL. 4

Autori: Roy Thomas, Marie Severin, John Buscema

Ottobre • 17×26, C., 264 pp., col., con sovraccoperta • Euro 25,00

Contiene: Sub-Mariner (1968) #14/25

• Imperius rex! Direttamente dagli anni 60, una dozzina di spettacolari avventure del primo anti-eroe Marvel.

• Il principe di Atlantide contro la Torcia Umana originale… ma sarà davvero lui?

• E ancora: Dragon Man, il Dr. Destino, Triton degli Inumani, il Dr. Strange e l’esordio del futuro Avenger Stingray.

• Ma non si può minacciare un monarca senza che il suo esercito reagisca. Il che significa una sola cosa: invasione!

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN 14

Autori: Chris Claremont, Steve McNiven, Pete Woods, Kevin Eastman, A.A.V.V.

24 giugno • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: King-Size Conan (2021) #1

• Ultimo numero con il botto e una grande parata di autori!

• Cinque storie complete con altrettante versioni di Conan!

• Il Barbaro! Il Ladro! Il Mercenario! Il Vendicatore! Il Corsaro!

• Kurt Busiek e Roy Thomas tornano a scrivere Conan!

