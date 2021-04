La prima espansione di Assassin’s Creed Valhalla è stata rimandata. L’ira dei druidi, questo il nome ufficiale del DLC, doveva infatti uscire il 29 aprile. Ora invece Ubisoft ha fatto sapere che l’espansione sarà pubblicata il 13 maggio 2021. Sono in molti a chiedere se l’azienda rispetterà questa scadenza o se il contenuto verrà posticipato ancora.

L’ira dei druidi era stata annunciata a marzo, ma Ubisoft chiede altro tempo per affinare l’esperienza di gioco. L’espansione ruoterà, come il titolo suggerisce, intorno a figure esoteriche e mistiche del passato pagano europeo. L’espansione avrà quindi un’atmosfera molto più oscura e misteriosa e Ubisoft stessa intende pubblicare un resoconto in cui illustrerà le principali novità di questa espansione.

Vi ricordiamo che oltre questo DLC è anche atteso, entro l’estate 2021, L’assedio di Parigi, importante tassello della storia vichinga, nella speranza che l’azienda rispetto la data e non annunci ulteriori rinvii. Questo dovrebbe dunque chiudere l’esperienza completa di Assassin’s Creed Valhalla.

Assassin’s Creed Valhalla – quale sarà il futuro della serie?

Proprio una settimana fa si è parlato della possibile nuova ambientazione dopo Assassin’s Creed Valhalla. Difatti essa potrebbe essere stata svelata da uno YouTuber francese e accreditato insider della celebre serie Ubisoft, Jonathan.

L’insider ha riportato in passato delle informazioni corrette sul più recente titolo della serie, Assassin’s Creed Valhalla, prima che venisse confermato e ufficializzato da Ubisoft. Secondo i suggerimenti nascosti di Jonathan pare che l’ambientazione del nuovo titolo potrebbe essere europea e in un periodo temporale molto vicino a quello del primo titolo: ossia nella terza crociata avvenuta tra l’11 maggio 1189 e il 2 settembre 1192.

Guidata dall’Impero angioino, dalla Francia e dal Sacro Romano Impero, la crociata servì allo scopo di riconquistare la Città santa dal sultano Saladin della dinastia degli Ayyubidi che la catturarono nel 1187. Comparata alle precedenti crociate, la terza ebbe successo, ma l’armata fallì nella conquista di Gerusalemme, ovvero l’obiettivo principale.

