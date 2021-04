La casa editrice giapponese Kodansha ha pubblicato oggi il primo volume della nuova serie manga spin-off del manga Shaman King di Hiroyuki Takei intitolato Shaman King & a garden. L’annuncio era stato fatto l’anno scorso, attraverso la rivista di manga per ragazze Nakayoshi che avrebbe ospitato il manga.

Shaman King & a garden – i dettagli

Shaman King & a garden è un manga tutto al femminile.

La storia ruota attorno a Kanna, Matilda e Marion, le tre figlie del gruppo Hao guidate dal popolare personaggio Hao. Kanna, l’unica figlia della famiglia Bismarch, era temuta dai dintorni come un “baquemono”, ma era sostenuta dai suoi gentili genitori e da una cameriera comprensiva. Tuttavia, nel tentativo di cambiare questa situazione, Kanna esce coraggiosamente nel mondo esterno.

La serie descrive il loro passato sul perché le tre cameriere, temute di essere “streghe” dagli altri e costrette a vivere una vita solitaria, hanno iniziato il loro percorso come sciamani.

La serie spin-off è illustrata da Kyou Nuesawa con la storia originale di Hiroyuki Takei. Non si sa ancora quando arriverà in Italia.

Shaman King – manga e anime

Shaman King è il manga di Hiroyuki Takei, pubblicato all’interno di Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 1998 e il 2004; nel 2008 è stata pubblicata la Perfect Edition in 27 volumi, che include il vero finale dell’opera e nel 2017 i diritti della serie sono passati alla casa editrice Kodansha, che ha pubblicato una nuova edizione completa in 35 volumi.

In Italia viene pubblicato dalla Star Comics.

Attualmente è in corso il reboot della serie anime, andata in onda dal luglio 2001 al settembre 2002 per 64 episodi. Il nuovo anime adatta tutti i 35 volumi della nuova edizione completa del manga che Kondasha ha iniziato a pubblicare in cartaceo il 17 giugno.

Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) dirige la serie presso lo studio Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor) su sceneggiature di Shoji Yonemura (Pokémon, Born to be on air).

Satohiko Sano (Talentless Nana) cura il character design, mentre Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!) compone la colonna sonora.

Per quanto riguarda il cast, oltre al protagonista principale Yoh Asakura che ha una nuova voce grazie a Yoko Hikasa e Masakazu Morita come nuovo attore di Mosuke, i personaggi Amidamaru, Anna Kyoyama e Hao sono doppiati rispettivamente dai doppiatori originali Katsuyuki Konishi, Megumi Hayashibara e Minami Takayama.

