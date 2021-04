Le uscite Planet Manga di Giugno 2021 includono la pubblicazione del volume inedito Mujirushi del maestro Naoki Ursawa, il debutto di Jobless Reincarnation e I Viaggi della Strega e della complete edition di Death Note.

A seguire, dalle pagine del numero 356 del catalogo Anteprima, tutte le uscite Planet Manga di Giugno 2021 ristampe incluse; qui gli ultimi annunci.

Le uscite Planet Manga di Giugno 2021 – Novità

MUSHOKU TENSEI – JOBLESS REINCARNATION 1

Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka

Giugno • 13×18, B., 176 pp., b/n e col. Euro 7,50/3,99 per ordini entro il 30 aprile

DALLA SAGA CHE HA ISPIRATO ANCHE UN ANIME, UN FANTASY

IRONICO E AVVINCENTE

Rudeus è un genietto: a soli tre anni lancia incantesimi meglio di un adulto.

Ma qual è la verità? Prima di reincarnarsi in un mondo dominato dalla spada e dalla magia era un Neet il cui unico merito era stato sacrificarsi per una ragazza!

Riuscirà a non sprecare l’opportunità di vivere una nuova vita?

I VIAGGI DELLA STREGA – THE JOURNEY OF ELAINA 1

Autore: Shiraishi Jougi, Nanao Itsuki, Azuru

Giugno • 13×18, B., 184 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

COM’È IL MONDO VISTO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UNA STREGA?

Avventurosi, inquietanti e incantevoli, i viaggi di Elaina vi accompagneranno a scoprire i misteri del mondo e gli splendori, le miserie del cuore umano.

Arriva il manga ispirato a una celebre serie di light novel, trasposto anche in un anime di grande successo.

MUJIRUSHI – IL SEGNO DEI SOGNI

Autore: Naoki Urasawa

Giugno • 13×18, B., 264 pp., b/n • Euro 7,90

DAL GRANDE NAOKI URASAWA, UN VOLUME UNICO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE COL MUSÉE DU LOUVRE

A volte la vita sa metterti al tappeto, ma non disperare: ti basta cogliere i segni giusti per trovare la strada che ti permetterà di realizzare i tuoi sogni.

Dopo 20th Century Boys, Monster, Pluto, Asadora! e tanti altri capolavori, un’altra perla d’autore del maestro Naoki Urasawa.

DEATH NOTE – COMPLETE EDITION

Autori: Tsugumi Ohba, Takeshi Obata

Giugno • 11,5×17,5, B., 2.400 pp., b/n, con cofanetto Euro 66,00

DODICI NUMERI CONTENENTI LA SAGA COMPLETA DI DEATH NOTE IN UN UNICO VOLUME DI 2.400 PAGINE

Un’edizione definitiva, da collezione, arricchita da uno speciale capitolo inedito creato per l’uscita del film L change the WorLd, racchiusa in un elegante cofanetto argentato.

NANA MOBILE BOOK – RELOADED EDITION

Autore: Ai Yazawa

Giugno • 11,2×17,6, B., 160 pp., b/n e col.

Cofanetto pieno, con Nana Mobile Book Reloaded Edition e i nn. 13/21 di Nana Reloaded Edition • Euro 74,40

Cofanetto vuoto, con Nana Mobile Book Reloaded Edition e lo spazio per inserire i nn. 13/21 di Nana Reloaded Edition • Euro 15,90

L’INTROVABILE FANBOOK DI NANA IN UNA NUOVA EDIZIONE RIVEDUTA E CORRETTA

Tanti contenuti speciali, fra cui schede dei personaggi, disegni inediti, un’intervista esclusiva ad Ai Yazawa, le illustrazioni a colori e gli adesivi in allegato.

Disponibile solo all’interno di un cofanetto: PIENO, con i nn. 13/21 di Nana Reloaded Edition; VUOTO, con lo spazio per inserire i volumi. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Le uscite Planet Manga di Giugno 2021 – Serie in corso

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 3 (DI 18)

Autore: Hiromu Arakawa

Giugno • 15×21, B., 248 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 4 (DI 18)

Autore: Hiromu Arakawa

Luglio • 15×21, B., 256 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00

KAIJIN REIJOH 3

Autore: Tetsuya Tashiro

Giugno • 13×18, B., 224 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

CHAINSAW MAN 5

Autore: Tatsuki Fujimoto

10 giugno • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

BORUTO – NARUTO NEXT GENERATIONS 12

Autori: Ukyo Kodachi, Mikio Ikemoto

10 giugno • 11,2×17,5, B., 176 pp., b/n • Euro 4,90

BEASTARS 19 (DI 22)

Autore: Paru Itagaki

Giugno • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

ONE-PUNCH MAN 23

Autori: ONE, Yusuke Murata

10 giugno • 11,5×17,5, B., 232 pp., b/n • Euro 4,90 /7,00 Edizione Variant con sovraccoperta

L’ATTACCO DEI GIGANTI 33 (DI 34)

Autore: Hajime Isayama

17 giugno • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n, • Euro 4,90 /7,90 in bundle con L’Attacco dei Giganti Short Stories 4

SING “YESTERDAY” FOR ME 5 (DI 11)

Autore: Kei Toume

Giugno • 13×18, B., 216 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

ARTE 13

Autore: Kei Ohkubo

Giugno • 13×18, B., 176 pp., b/n • Euro 5,50

ALITA MARS CHRONICLE 7

Autore: Yukito Kishiro

10 giugno • 13×18, B., 168 pp., b/n • Euro 4,90

GIGANT 7

Autore: Hiroya Oku

10 giugno • 13×18, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

AGENTE 008 7

Autore: Syun Matsuena

17 giugno • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

WE NEVER LEARN 13

Autore: Taishi Tsutsui

17 giugno • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

PLUNDERER 12

Autore: Suu Minazuki

10 giugno • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

DEAD DEAD DEMON’S DEDEDEDE DESTRUCTION 10

Autore: Inio Asano

Giugno • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

THE KILLER INSIDE 7

Autori: Hajime Inoryu, Shota Ito

Giugno • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

SMOKIN’ PARADE 9

Autori: Jinsei Kataoka, Kazuma Kondou

Giugno • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 7,90

GHOST INN LA LOCANDA DI YUNA 22

Autore: Tadahiro Miura

10 giugno • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

SPICE & WOLF DOUBLE EDITION 3 (DI 8)

Autori: Keito Koume, Isuna Asekura

Maggio • 13×18, B., 384 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,90

DOMESTIC GIRLFRIEND 22

Autore: Kei Sasuga

10 giugno • 11,5×17,5 B., 216 pp., b/n • Euro 5,50

BLACK BUTLER 30

Autore: Yana Toboso

10 giugno • 13×18, B., 176 pp., b/n • Euro 4,90

REAL 15

Autore: Takehiko Inoue

10 giugno • 13×18, B., 240 pp., b/n • Euro 7,50

RIPROPOSTE

ALITA 1/9 (DI 9)

Autore: Yukito Kishiro

Maggio • 13×18, B., 208/256 pp., b/n • Euro 4,50/4,90 cad.

Le uscite Planet Manga di Giugno 2021 – Ristampe

L’ATTACCO DEI GIGANTI 14

TERZA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 15

TERZA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 13

TERZA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

NANA – RELOADED EDITION 2

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 6,50

L’ATTACCO DEI GIGANTI 12

TERZA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 8

QUARTA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 11

TERZA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 9

QUARTA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 17

SECONDA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 24

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 25

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 26

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

JUJUTSU KAISEN SORCERY FIGHT 3

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

JUJUTSU KAISEN SORCERY FIGHT 2

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

JUJUTSU KAISEN SORCERY FIGHT 0

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

DEATH NOTE 11

SESTA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

216 pp., b/n • Euro 4,90

ONE-PUNCH MAN 2

TERZA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

208 pp., b/n • Euro 4,90

ONE-PUNCH MAN 4

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

216 pp., b/n • Euro 4,90

SLAM DUNK 1

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B., 304 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 7,00

DEATH NOTE 10

SESTA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

DEATH NOTE 4

SETTIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

208 pp., b/n • Euro 4,90

DEATH NOTE 5

SETTIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

208 pp., b/n • Euro 4,90

DEATH NOTE 3

NONA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

DEATH NOTE 6

SESTA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

224 pp., b/n • Euro 4,90

DEATH NOTE 9

SESTA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

DEATH NOTE 8

SESTA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

208 pp., b/n • Euro 4,90

DEATH NOTE 7

SESTA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B., 2

16 pp., b/n • Euro 4,90

SLAM DUNK 10

Giugno • 11,5×17,5, B., 304 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 7,00

SLAM DUNK 11

Giugno • 11,5×17,5, B., 264 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 7,00

DEATH NOTE 2

UNDICESIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

208 pp., b/n • Euro 4,90

BUONANOTTE, PUNPUN 1

TERZA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B., 224 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 7,50

BUONANOTTE, PUNPUN 2

SECONDA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B., 224 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 7,50

DOROHEDORO 16

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B., 216 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 7,00

BERSERK COLLECTION

SERIE NERA 14

TERZA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

240 pp., b/n • Euro 5,50

BERSERK COLLECTION

SERIE NERA 8

QUARTA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

240 pp., b/n • Euro 5,50

BERSERK COLLECTION

SERIE NERA 9

QUARTA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

240 pp., b/n • Euro 5,50

BERSERK COLLECTION

SERIE NERA 5

QUINTA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

240 pp., b/n • Euro 5,50

BERSERK COLLECTION

SERIE NERA 10

QUARTA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

240 pp., b/n • Euro 5,50

BERSERK COLLECTION

SERIE NERA 13

QUARTA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

240 pp., b/n • Euro 5,50

BERSERK COLLECTION

SERIE NERA 12

QUARTA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

232 pp., b/n • Euro 5,50

BERSERK COLLECTION

SERIE NERA 11

QUARTA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

240 pp., b/n • Euro 5,50

MONSTER DELUXE 4

TERZA RISTAMPA

Giugno • 14,5×21, B., 416 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 13,90

MONSTER DELUXE 5

TERZA RISTAMPA

Giugno • 14,5×21, B., 408 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 13,90

BERSERK COLLECTION

SERIE NERA 2

SESTA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

240 pp., b/n • Euro 5,50

DEATH NOTE 12

SETTIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

216 pp., b/n • Euro 4,90

NARUTO IL MITO 13

QUINTA RISTAMPA

Giugno • 11,2×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

L’ATTACCO DEI GIGANTI 30

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

JUJUTSU KAISEN

SORCERY FIGHT 1

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

ONE-PUNCH MAN 16

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

224 pp., b/n • Euro 4,90

ONE-PUNCH MAN 17

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

224 pp., b/n • Euro 4,90

ONE-PUNCH MAN 18

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

208 pp., b/n • Euro 4,90

NORAGAMI 12

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

BLEACH 41

TERZA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

BLEACH 42

SECONDA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

BLEACH 5

QUARTA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

BLEACH 51

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

AO HARU RIDE

A UN PASSO DA TE 12

SECONDA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

184 pp., b/n • Euro 4,90

BLACK BUTLER 1

QUARTA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

BLACK BUTLER 2

QUARTA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

PLATINUN END 4

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

BLACK BUTLER 12

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

AO HARU RIDE

A UN PASSO DA TE 11

SECONDA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

184 pp., b/n • Euro 4,90

AO HARU RIDE

A UN PASSO DA TE 10

SECONDA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

184 pp., b/n • Euro 4,90

BLACK BUTLER 13

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

BLEACH 53

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

224 pp., b/n • Euro 4,90

BLUE FLAG 4

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

208 pp., b/n • Euro 4,90

NORAGAMI 13

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

FULLMETAL ALCHEMIST 9

QUINTA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

FULLMETAL ALCHEMIST 10

QUINTA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

FULLMETAL ALCHEMIST 12

QUARTA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

FULLMETAL ALCHEMIST 14

QUINTA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

192 pp., b/n • Euro 4,90

BLUE FLAG 5

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

224 pp., b/n • Euro 4,90

BLUE FLAG 6

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B.,

240 pp., b/n • Euro 4,90

DOMESTIC GIRLFRIEND 6

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

DOMESTIC GIRLFRIEND 7

PRIMA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

200 pp., b/n • Euro 4,90

FULLMETAL ALCHEMIST 17

QUINTA RISTAMPA

Giugno • 11,5×17,5, B.,

184 pp., b/n • Euro 4,90

HOMUNCULUS 5

TERZA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B., 256 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 7,00

HOMUNCULUS 9

SECONDA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B., 216 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 7,00

20TH CENTURY BOYS 12

TERZA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B., 224 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 7,00

20TH CENTURY BOYS 13

TERZA RISTAMPA

Giugno • 13×18, B., 224 pp., b/n,

con sovraccoperta • Euro 7,00

