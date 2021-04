Warner Bros. Pictures ha pubblicato un video che mostra il dietro le quinte di Mortal Kombat. che descrive in dettaglio la produzione e il casting per Mortal Kombat prima della sua uscita nelle sale negli Stati Uniti.

Mortal Kombat – “Kombat Evolution”

Il video si apre con il regista Simon McQuoid che riflette sulle radici arcade di Mortal Kombat e su come l’adattamento cinematografico dei suoi iconici combattenti e mosse finali, le celeberrime Fatality, abbia significato che avrebbe potuto

“portare questi personaggi a un livello che non era mai stato visto prima“.

Gli attori Jessica McNamee (Sonya) e Josh Lawson (Kano) hanno elogiato le scene di combattimento del film, mentre McQuoid ammette che, per fare in modo che ogni brutale Fatality colpisse a dovere,

“avevamo bisogno di scritturare alcune persone di talento davvero sorprendenti per farlo sembrare reale“.

Da lì, il filmato si concentra su tre attori e sui rispettivi personaggi: Cole Young di Lewis Tan, Sub-Zero di Joe Taslim e Scorpion di Hiroyuki Sanada. Durante la sezione di Tan, l’attore ha discusso di come trova parallelismi tra arti marziali e recitazione, poiché entrambe le attività dipendono dall'”espressione” per far credere allo spettatore nell’efficacia di una scena.

Allo stesso modo, McQuoid attribuisce il casting di Taslim come Sub-Zero al “puro atletismo” della sua fisicità; lui e Mechad Brooks (Jax) poi rivelano che Taslim combatte così velocemente che ha dovuto rallentare le sue mosse per la telecamera.

Taslim, a sua volta, ha descritto come si usa la coreografia di combattimento come una forma di recitazione, spiegando che

“in un film, hai le battute, ma in un combattimento ci sono solo… l’agonia, la lotta, il dolore, quelli sono le nostre battute“.

Nel portare in vita l’iconica rivalità di Scorpion e Sub-Zero, McQuoid ha anche parlato di attori che potrebbero trasferire con successo la loro esperienza nelle arti marziali in una performance. Sanada ha concordato, affermando che

“ha cercato di creare un contrasto tra Sub-Zero e Scorpion, una piccola miscela tra gioco e autentico stile giapponese“.

Diretto da Simon McQuoid e prodotto da James Wan, Mortal Kombat è interpretato da Lewis Tan nei panni di Cole Young, Jessica McNamee nei panni di Sonya Blade, Josh Lawson nel ruolo di Kano, Tadanobu Asano come Lord Raiden, Mehcad Brooks nei panni di Jackson “Jax” Bridges, Ludi Lin nella parte di Liu Kang, Chin Han come Shang Tsung, Joe Taslim come Bi-Han e Sub-Zero, Hiroyuki Sanada nei panni di Hanzo Hasashi e Scorpion, Max Huang come Kung Lao, Sisi Stringer nel ruolo di Mileena, Matilda Kimber nella parte Emily Young e Laura Brent come Allison Young.

Il film di Mortal Kombat arriverà nelle sale e su HBO Max il 23 aprile.

