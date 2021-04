Pochi minuti fa Bandai ha reso disponibile Super Dragon Ball Heroes 34. Trovate l’episodio subito in testa all’articolo.

Si tratta del terzo episodio del nuovo arco narrativo di Super Dragon Ball Heroes intitolato Space Time War che segue Big Bang Mission conclusosi con il 9° episodio.

Super Dragon Ball Heroes 34, titolo e sinossi

“L’apparizione del guerriero in nero! Inizia una nuova avventura!“ è il titolo di Super Dragon Ball Heroes 34.

Questa invece è la sinossi:

“Goku e Heats combattono fianco a fianco contro Freezer e Cooler nella loro versione Xeno. Inoltre, riappare anche Broly nelle scene e comincia ad attaccare tutti alla cieca. Un misterioso uomo in nero fa la sua entrata proprio mentre la situazione sembra non avere via di uscita. Goku, dopo un primo incontrato col Saiyan dalla maschera rossa, avvia una nuova avventura con Hearts alla ricerca delle Sfere del Drago per fuggire dal nuovo spazio-tempo”.

Super Dragon Ball Heroes – Big Bang Mission, gli episodi

Il 9 gennaio 2020 con l’episodio 19 ha avuto fine l’arco narrativo de “Il Conflitto Universale”. Si tratta del secondo arco della prima stagione avuto inizio con l’episodio 8. La prima parte della prima stagione, invece, è composta da un totale di 7 appuntamenti narranti gli eventi della Universe Mission del filone di Prison Planet.

Il 23 febbraio, prima dell’esordio della seconda stagione, è stato trasmesso un episodio speciale autoconclusivo che ha narrato il climax della Dark Demon Real Mission.

Tale episodio speciale si intitola “Super Dragon Ball Heroes Anime Promozionale – SPECIAL: La battaglia decisiva! Pattuglia del Tempo VS il Signore Oscuro!” e potete recuperarlo QUI.

Il manga di Super Dragon Ball Heroes in Italia

Ricordiamo che, in occasione del Lucca Changes 2020, la versione manga di Super Dragon Ball Heroes debutterà in Italia per Edizioni Star Comics a maggio 2021. Il manga è realizzato da Yoshitaka Nagayama e qui possiamo recuperare nel dettaglio le informazioni.

A proposito di Super Dragon Ball Heroes

Ricordiamo che Super Dragon Ball Heroes è l’anime promozionale fuori dalla continuity ufficiale del franchise ed è collegato al videogioco di carte/arcade. Attualmente l’anime, l’arco arco narrativo denominato Big Bang Mission, ha inaugurato il nuovo arco narrativo chiamato Space Time War.

Super Dragon Ball Heroes è stato lanciato nel 2010 in Giappone.

Il primo videogioco per console di ultima generazione, in particolare per Nintendo Switch e PC, ispirato a Super Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes: World Mission, è disponibile in Italia dal 5 aprile 2019.

Parlando della continuity ufficiale rappresentata attualmente dal manga di Dragon Ball Super, scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro, è in pubblicazione all’interno della rivista V-Jump di Shueisha. In merito ai formati tankobon, in Italia l’opera è edita da Edizioni Star Comics con 11 volumi disponibili.

