Jujutsu Kaisen è uno degli anime più seguiti della passata stagione ed è stato apprezzato anche per l’accompagnamento musicale: come vi abbiamo riportato, la prima sigla di apertura ha raggiunto oltre cento milioni di visualizzazioni in meno di cinque mesi.

Non sorprende quindi che Anime Limited, distributore scozzese specializzato, abbia deciso di pubblicare la colonna sonora originale della serie animata in Nord America, Europa e Oceania il 21 Aprile — ovvero in contemporanea con la pubblicazione in Giappone.

Si parte con la distribuzione digitale di tutte le sessanta tracce su piattaforme come Apple Music, Amazon Music, Deezer, iTunes, Spotify, Tidal e YouTube.

A fine anno uscirà l’edizione fisica su vinile e CD negli stessi territori.

Jujutsu Kaisen, la serie anime

Sunghoo Park (The God of High School) ha diretto Jujutsu Kaisen presso lo studio Mappa (Attack on Titan – The Final Season) su sceneggiature coordinate da Hiroshi Seko (Banana Fish, Vinland Saga).

Tadashi Hiramatsu (Le Situazioni di Lui e Lei, Yuri!!! on Ice, Kiseiju) ha curato il character design, mentre Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama hanno composto la colonna sonora.

Il cast include Junya Enoki (Yuji Itadori), Yuma Uchida (Megumi Fushiguro), Asami Seto (Nobara Kugisaki), Junichi Suwabe (Sukuna), Mikako Komatsu (Maki Zen-in), Kouki Uchiyama (Toge Inumaki) e Tomokazu Seki (Panda).

Un film animato è stato annunciato il 26 Marzo 2021 al termine del 24° e ultimo episodio della serie anime; adatterà il volume zero del manga.

Jujutsu Kaisen, anime e manga in Italia

Nel nostro Paese Jujutsu Kaisen è stato diffuso su Crunchyroll Italia in simulcast e la piattaforma per lo streaming ha reso disponibile il primo episodio completo anche sul proprio canale YouTube ufficiale.

Il manga originale di Gege Akutami, in corso di serializzazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha dal Marzo 2018, è pubblicato da Planet Manga con il titolo Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight.

