Game Informer ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Resident Evil Village. Ecco che quindi possiamo vedere di nuovo in azione il gioco prima dello showcase previsto per stanotte. Nel nuovo video di gameplay di Resident Evil Village trapelano informazioni sul gameplay e sul funzionamento degli upgrade.

Nel video in questione si notano diverse idee prese direttamente da Resident Evil 7. Possiamo vedere la caccia, la possibilità di mangiarne la carne e anche di ottenere oggetti. Così come era in Resident Evil 4, sarà presente un mercante dove poter comprare armi e gestire l’inventario. Gli upgrade sono invece gestiti tramite l’avanzamento di livello, incrementando caratteristiche come in un gioco di ruolo.

Si tratta quindi di novità interessanti e che rendono più profondo il sistema di gioco visto in precedenza. L’unico dubbio è su quanto bene siano state implementate tali meccaniche. Non ci resta che aspettare ancora un po’ per scoprirlo. Vi ricordiamo infatti che il gioco è in uscita il 7 maggio 2021, ovvero meno di un mese.

Resident Evil Village – le novità dello scorso evento

Resident Evil Village sarà idoneo per l’aggiornamento da PS4 alla versione digitale per PS5 e supporterà anche lo Smart Delivery per Xbox Series X ed S e console Xbox One. Sin dallo scorso Resident Evil Showcase di qualche mese fa sono aperti i pre-order e i possessori di PS5 hanno potuto accedere a un’anteprima del misterioso Castle Dimitrescu di grazie alla demo stand-alone Maiden.

In Resident Evil Village proseguirà la storia di Ethan Winters che ha avuto inizio in Resident Evil 7. L’ultimo capitolo combinava azione e survival horror, sinonimo della serie Resident Evil. Nel primo video esteso di gameplay il team di sviluppo aveva rivelato diversi nuovi dettagli, tra cui alcune funzionalità che richiamano gli elementi preferiti dai fan dei precedenti giochi di Resident Evil.

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per questo nuovo Resident Evil Showcase!

