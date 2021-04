Pochi minuti fa, attraverso il suo sito ufficiale, Panini Comics ha reso disponibile il catalogo Anteprima 356 da cui apprendiamo le novità Panini DC Italia di giugno 2021.

Le novità Panini DC Italia di giugno 2021

BATMAN: DEATH METAL 4

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, Greg Capullo, Doug Mahnke, AA.VV.

17 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 (variant band Opeth €5; variant metal € 7)

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #4, Dark Nights: Death Metal Guidebook (2020) #1

• Wonder Woman, Batman e Superman prigionieri nei mondi da incubo del Multiverso Oscuro!

• Per strappare il Multiverso dagli artigli del Cavaliere più Oscuro, gli eroi dovranno rivivere le grandi Crisi!

• I catastrofici eventi avvenuti tra Justice League 5 e Batman: Death Metal 1 finalmente svelati!

• Gli architetti dell’Universo DC al gran completo per l’inizio del conto alla rovescia!

BATMAN: DEATH METAL MIXTAPE VOL. 2

Autori: James Tynion IV, Scott Snyder, Jesús Merino, Denys Cowan, AA.VV.

Luglio • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal – Rise of the New God (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Infinite Hour Exxxtreme! (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – The Multiverse Who Laughs (2020) #1, Dark Nights:

Death Metal – The Last Stories of the DC Universe (2020) #1

• Grazie al sacrificio di Owlman, le torri sono state distrutte e ora Perpetua è esposta agli attacchi di avversari e… alleati!

• Lobo in missione per il futuro del Multiverso? Si salvi chi può!

• Ha inizio l’ultima battaglia per gli eroi DC, mentre ci addentriamo ancor più nelle terre contorte del Metalverso!

• Grandi autori, storie mozzafiato e una scarica di Death Metal a tutto volume!

BATMAN 25

Autori: Peter J. Tomasi, Brad Walker, Dan Jurgens, Kevin Nowlan, AA.VV.

10 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1027

• Accendete il Bat-segnale, perché sta per andare in scena uno storico evento!

• Quattro storie per festeggiare la millesima apparizione di Batman su Detective Comics!

• Quattro incredibili casi per il più grande detective del mondo!

• Alcuni fra i più amati autori del Cavaliere Oscuro gettano le basi per una nuova era a Gotham City!

BATMAN 26

Autori: James Tynion IV, Guillem March, Carlo Pagulayan, Carlos D’Anda

24 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman (2016) #101/102

• È un nuovo giorno per Gotham City dopo gli orrori di Joker War, e la vita di Bruce Wayne sta per prendere una direzione inedita…

• Ma com’è cambiata la vita della gente comune? E come verrà percepita la missione di Batman dopo l’ordalia appena passata?

• Chi è il misterioso Ghost-Maker? E perché ha deciso che la città ha bisogno di un nuovo eroe?

• Ma soprattutto: cosa ci fa Grifter al servizio di Lucius Fox?

SUPERMAN 21

Autori: Brian M. Bendis, Ivan Reis, Amedeo Turturro, Max Fiumara, AA.VV.

1 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Superman (2018) #28, DC: The Doomed and the Damned (2020) #1, Superman: Man of Tomorrow (2020) #18

• Superman e Synmar oltre i confini dello spazio conosciuto!

• Mitologico: l’ultimo volo di Brian M. Bendis e Ivan Reis!

• La Fortezza della Solitudine contro l’Uomo del Domani!

• Ospite d’onore… Swamp Thing!

BATMAN/SUPERMAN 13

Autori: Joshua Williamson, Max Raynor

17 giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #14

• Il Superman/Batman Composito è qui, e si prepara a spazzare via Metropolis!

• L’intelligenza artificiale creata dai Migliori del mondo non si fermerà finché non avrà compreso fino in fondo cosa significhi essere un supercriminale.

• Con il Cavaliere Oscuro e l’Uomo d’Acciaio bloccati nella letale base lunare del programma di Brainiac…

• …riusciranno Steel e Batwoman a volgere la situazione a favore dei loro alleati?

JUSTICE LEAGUE 13

Autori: Joshua Williamson, Xermanico

17 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #53/54

• La Justice League piomba nel mezzo di Batman: Death Metal!

• La nuova squadra guidata da Nightwing in missione per liberare la Legion of Doom dalle grinfie di Perpetua.

• L’inizio di una saga in due parti che avrà ripercussioni importanti sull’evento dell’anno!

• Joshua Williamson e Xermanico vi danno il benvenuto nel Metalverso!

WONDER WOMAN 13

Autori: Steve Orlando, Jack Herbert, Mariko Tamaki, Elena Casagrande

10 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman Annual (2017) #4, Wonder Woman (2016) #750

• Una massa di energia oscura sta minacciando la foresta amazzonica.

• Wonder Woman è l’unica speranza per gli innocenti coinvolti!

• Ma non ci sono soltanto le ferali Moire Oscure da affrontare…

• …e quello che succederà avrà ripercussioni su tutto l’Universo DC!

WONDER WOMAN 14

Autori: Mariko Tamaki, Mikel Janín

24 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #759/760

• Dopo gli scontri con i Cavalieri dell’Apocalisse e le Moire Oscure, è tempo di un nuovo inizio per Wonder Woman!

• Il mondo degli uomini sembra più complicato che mai. Tutti vogliono dire la loro sul ruolo di Diana.

• Nel frattempo, un avversario conosciuto aspetta il momento migliore per colpire…

• Un nuovo, entusiasmante ciclo di storie firmato da Mariko Tamaki e Mikel Janín!

FLASH 14

Autori: Kevin Shinick, Clayton Henry, Will Conrad

Luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Flash (2016) #763/764

• Finalmente svelata la storia segreta del celebre anello di Flash!

• L’ultimo inganno di Trickster e della sua nuova squadra di beffardi criminali provenienti dai quattro angoli dell’Universo DC.

• Minaccioso più che mai, il Dottor Alchemy è pronto a liberarsi una volta per tutte del Velocista Scarlatto!

• Un nuovo team creativo è pronto ad arroventare l’asfalto sotto i piedi di Flash!

LANTERNA VERDE 14

Autori: Grant Morrison, Liam Sharp

Luglio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: The Green Lantern Season 2 (2020) #11

• Il futuro di Hal Jordan come Lanterna Verde è in forte dubbio!

• Con il piano di ristrutturazione del Corpo che inizia a prendere forma, il Guerriero di Smeraldo decide di prendersi una vacanza…

• …peccato che sul pianeta Athmoora lo attenda una minaccia di proporzioni bibliche!

• Comincia qui il gran finale dello storico ciclo firmato da Grant Morrison e Liam Sharp!

AQUAMAN 13

Autori: Kelly Sue DeConnick, Miguel Mendonça

Giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Aquaman (2016) #65

• Aquaman contro Orm! Mera contro Xebel!

• Il gran finale della gestione di Kelly Sue DeConnick, con la conclusione della guerra per il trono di Atlantide.

• Niente sarà più come prima… soprattutto per Arthur e la sua famiglia.

• Siete cordialmente invitati a un evento speciale che attendevate da anni!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 6

Autori: John Byrne, Marv Wolfman, Jerry Ordway

17 giugno • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Superman (1987) #6, Adventures of Superman (1987) #429, Action Comics (1938) #588/589

• L’Uomo d’Acciaio contro un’invasione aliena… dal passato!

• Il Cerchio colpisce ancora!

• Superman e Hawkman: tutte le guerre devono finire!

• Con il Corpo delle Lanterne Verdi a 400.000 anni luce da casa!

BATMAN DI SCOTT SNYDER E GREG CAPULLO 14

Autori: Scott Snyder, Greg Capullo

1 luglio • 16×21, B., 112 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Batman (2011) #40/43, Divergence: Free Comic Book Day (2015) #1

• Nell’ultimo capitolo di La fine dei giochi, Batman rischia il tutto per tutto contro Joker! Ma chi riderà per ultimo?

• Una nuova era ha inizio a Gotham City con l’esordio di un Cavaliere Oscuro completamente diverso…

• …ma sarà in grado di porre fine alla minaccia di Mr. Bloom?

• 112 pagine interamente firmate da Scott Snyder e Greg Capullo!

BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO 4

Autori: Donald Mustard, Christos Gage, Reilly Brown

1 giugno • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #4

• Quarto capitolo per la miniserie che unisce il mondo di Batman a quello di Fortnite, il popolare videogioco di Epic Games!

• Il Pipistrello è imprigionato in un terribile loop temporale!

• Riuscirà, grazie alle sue straordinarie risorse, a capire come liberarsi?

• Con la partecipazione di Harley Quinn, Catwoman e altri ospiti a sorpresa!

BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO 5

Autori: Donald Mustard, Christos Gage, Reilly Brown

15 giugno • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #5

• La battaglia reale infuria, e il Cavaliere Oscuro sta mettendo in campo tutte le sue abilità…

• …ma basteranno per contrastare le forze che lo osservano nell’ombra?

• E quale destino attende Catwoman?

• Scopritelo nel penultimo capitolo del crossover dell’anno!

BATMAN/FORTNITE: PUNTO ZERO 6

Autori: Donald Mustard, Christos Gage, Reilly Brown

29 giugno • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #6

• L’incredibile conclusione della storia che vede Batman calato nel mondo di Fortnite!

• Dopo un’estenuante battaglia, l’Uomo Pipistrello è pronto alla resa dei conti.

• Riuscirà a sconfiggere gli altri combattenti dell’Isola, nonché i suoi carcerieri?

• Importanti rivelazioni sul mondo di Fortnite sono alle porte!

BATMAN/CATWOMAN 1

Autori: Tom King, Clay Mann

10 giugno • 17×26, S., 32 pp., col., • Euro 3,00

Contiene: Batman/Catwoman (2021) #1

• Tom King e Clay Mann tornano a raccontare le imprese di Batman e Catwoman!

• Vari piani temporali si intrecciano in una storia che esplora l’evoluzione del grande amore fra il Cavaliere Oscuro e la Felina Fatale!

• Quale destino attende Helena, la figlia di Bruce e Selina?

• E quale amore perduto tornerà a tormentare Batman?

RORSCHACH 3

Autori: Tom King, Jorge Fornés

Giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Rorschach (2020) #3

• Trentacinque anni dopo Watchmen, Rorschach è tornato in scena nel tentato omicidio del candidato presidente Turley.

• Le indagini portano il detective incaricato in Wyoming, a scoprire la storia della partner di Rorschach… e le rivelazioni sono sconcertanti!

• Una magistrale prova di storytelling da parte di Tom King e Jorge Fornés!

• Continua la miniserie che unisce il mondo creato da Alan Moore e Dave Gibbons alla serie televisiva di Damon Lindelof!

QUESTION: LE MORTI DI VIC SAGE 3

Autori: Jeff Lemire, Denys Cowan

Giugno • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: The Question: The Deaths of Vic Sage (2019) #3

• Un nuovo capitolo della tormentata storia di Question!

• 1941: Hub City è sull’orlo della guerra mondiale, mentre il detective Charlie Sage sta per fare luce su un enorme complotto…

• …peccato che pare sia impossibile spezzare il ciclo che puntualmente lo riporta sempre alla sua morte!

• Jeff Lemire (Sweet Tooth) svela nuovi retroscena della vita dell’uomo senza volto!

HARLEY QUINN E LE BIRDS OF PREY 3

Autori: Amanda Conner, Jimmy Palmiotti

Giugno • 21,6×27,6, B., 32 pp., col., • Euro 5,90

Contiene: Harley Quinn and the Birds of Prey (2020) #3

• Prosegue l’arrembante avventura firmata da Amanda Conner e Jimmy Palmiotti!

• Harley Quinn è tornata Gotham City, e la taglia sulla sua testa è sempre più sostanziosa!

• I criminali più pericolosi della città sono pronti a darsi da fare per ucciderla… ma dov’è finito Batman?

• Il penultimo capitolo di una storia spumeggiante e senza limiti!

CRISI FINALE

Autori: Grant Morrison, J.G. Jones, Doug Mahnke, Matthew Clark, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 360 pp., col. • Euro 34,00

Contiene: Final Crisis (2008) #1/7, Final Crisis: Superman Beyond (2008) #1/2, Final Crisis: Submit (2008) #1

• L’evento DC più spettacolare del nuovo millennio, in una nuova edizione!

• Darkseid ha vinto la guerra tra luce e oscurità. Cosa potranno mai fare, ora, i membri della Justice League?

• Batman, Superman, Lanterna Verde e gli altri eroi DC nella battaglia più importante mai affrontata.

• Un team creativo stellare guidato dal grande Grant Morrison, per un classico moderno acclamato da fan e critica!

JLA/JSA: VIZI E VIRTÙ

Autori: Geoff Johns, David S. Goyer, Carlos Pacheco

Giugno • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: JLA/JSA: Virtue and Vice

• La Justice League America e la Justice Society America: due storiche squadre, due retaggi di eroismo.

• Per anni, i Più grandi eroi del mondo e il Super-Team Originale si sono parati a difesa dell’onore, della verità e della giustizia…

• …ma ora, a causa di una diabolica cospirazione, le virtù stanno per cedere il passo ai vizi e qualunque alleato potrebbe divenire un nemico.

• Geoff Johns, David S. Goyer e Carlos Pacheco uniti per un’epica e spettacolare battaglia tra le più amate icone della DC!

DC LIMITED COLLECTOR’S EDITION BATMAN: GUERRA AL CRIMINE

Autori: Paul Dini, Alex Ross

Ottobre • 25,5×35,5, C., 72 pp., col. • Euro 22,00

Contiene: Batman: War on Crime

• Come salvare una città senza speranza?

• L’ennesimo omicidio a Gotham City porta Batman a riflettere sul suo ruolo nella lotta al crimine.

• Scritta da Paul Dini, uno dei creatori di Batman: The Animated Series e tra gli autori più amati del Pipistrello!

• La seconda, acclamata collaborazione tra Dini e Alex Ross, in tavole pittoriche dal formato gigante!

BATMAN VOL. 2: IO SONO SUICIDA

Autori: Tom King, Mikel Janín, Mitch Gerads

Giugno • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Batman (2016) #9/15

• Bane ha qualcosa, o qualcuno, che serve al Cavaliere Oscuro.

• Per portare a termine questa missione suicida, Batman deve circondarsi di criminali…

• …e dopo un giro ad Arkham, forma la sua squadra, a partire da Catwoman!

• Continua il celebrato ciclo di Tom King, un incredibile successo di pubblico e critica!

SUPERMAN VOL. 4: ALBA NERA

Autori: Peter J. Tomasi, Patrick Gleason, Doug Mahnke, Scott Godlewski, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Superman (2016) #20/26

• C’è qualcosa di losco a Hamilton, e Batman e Robin sono lì per indagare!

• Superman deve affrontare una serie di misteriose sparizioni prima che sia troppo tardi!

• Un vecchio nemico ritorna per portare il giovane Superboy sulla cattiva strada!

• Il cuore dell’Universo DC batte forte nella serie dell’Azzurrone firmata da Peter J. Tomasi e Patrick Gleason!

LANTERNA VERDE: SPECIALE 80° ANNIVERSARIO

Autori: James Tynion IV, Geoff Johns, Gary Frank, Mirka Andolfo, AA.VV.

Luglio • 18,3×27,7, C., 96 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Green Lantern 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular (2020) #1

• Celebriamo gli ottant’anni di vita editoriale di Lanterna Verde con una selezione di racconti che celebrano la storia del personaggio!

• Una schiera di grandi autori alle prese con tutte le incarnazioni del Guerriero di Smeraldo.

• Sinestro, Hal Jordan, John Stewart, Alan Scott, Guy Gardner e tutte le Lanterne più amate!

• Dieci storie a fumetti e una corposa sezione di pin-up!

JUSTICE LEAGUE: INVERNO SENZA FINE VOL. 2

Autori: Andy Lanning, Ron Marz, Carmine Di Giandomenico, Marco Santucci, AA.VV.

Luglio • 17×26, B., 120 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Justice League (2018) #58, Teen Titans: Endless Winter Special (2021) #1, Justice League Dark (2018) #29, Black Adam: Endless Winter Special (2021) #1, Justice League: Endless Winter (2021) #2

• Il crossover più gelido dell’anno finisce qui!

• Gli eroi devono trovare il modo per sconfiggere il Re del Gelo…

• …prima che un inverno implacabile comprometta per sempre il futuro del nostro pianeta!

• I componenti della Justice League del presente e del passato si uniscono in una battaglia impossibile!

FLASH: L’UOMO PIÙ VELOCE DEL MONDO

Autori: Gail Simone, Clayton Henry

Luglio • 17×26, C., 200 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Flash Giant (2019) #1/7, Flash: Fastest Man Alive (2020) #1/5

• Barry Allen e Iris West pensavano di potersi concedere una vacanza, ma non avevano fatto i conti con King Shark!

• A cosa serve essere l’Uomo più veloce del mondo se la terra più vicina dista miglia e la tua nave sta affondando?

• Flash contro Capitan Cold, Mirror Master, Heat Wave, Capitan Boomerang e il Mago del Tempo!

• Una raccolta di storie dal forte sapore classico scritte da Gail Simone e disegnate da Clayton Henry!

WONDER TWINS VOL. 1: ATTIVAZIONE!

Autori: Mark Russell, Stephen Byrne

Giugno • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Wonder Twins (2019) #1/6

• Se pensate di conoscere i Wonder Twins, preparatevi all’inaspettato!

• Esiliati dal loro pianeta natale, Zan e Jayna devono affrontare la vita da teenager sulla Terra… dove sono gli outsider degli outsider!

• Sotto l’occhio vigile di Superman, sono inoltre stagisti alla Sala di Giustizia… cosa potrebbe mai andare storto?

• Mark Russell (Prez) e Stephen Byrne (Green Arrow) firmano la serie più bizzarra dell’etichetta Wonder Comics!

DC CLASSIC: LA LEGA DELLA GIUSTIZIA D’AMERICA VOL. 2

Autori: Gardner Fox, Mike Sekowsky

Ottobre • 17×26, C. con sovraccoperta, 296 pp., col. • Euro 28,00

Contiene: Justice League of America (1960) #9/19

• Proseguono le avventure della neonata Justice League!

• Superman, Batman, Wonder Woman, Lanterna Verde, Martian Manhunter, Flash, Aquaman e Freccia Verde tornano a combattere fianco a fianco!

• Singolarmente sono delle leggende, ma uniti sono qualcosa di più della somma dei loro talenti!

• Un tassello imprescindibile della gloriosa Silver Age dei comics!

LUCIFER VOL. 4: DIAVOLO IN FONDO AL CUORE

Autori: Dan Watters, Max Fiumara, Brian Level

Sebastian Fiumara, Brian Level

Giugno • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Lucifer (2018) #20/24

• Alla fine, il Diavolo sta per ritornare all’Inferno.

• Lucifer sta per compiere un viaggio nel regno dei morti per ottenere ciò che vuole…

• …ma gli altri esseri Eterni potrebbero non essere d’accordo!

• La conclusione dell’ultima saga di Lucifer apre le porte del futuro per l’Astro del mattino.

Y, L’ULTIMO UOMO VOL. 4: PAROLA D’ORDINE

Autori: Brian K. Vaughan, Pia Guerra, Goran Parlov

Giugno • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Y: The Last Man (2002) #18/23

• Yorick Brown è l’unico uomo rimasto… e vuole svelare il mistero della propria sopravvivenza!

• Mentre 355 e la dottoressa Mann cercano di salvare la scimmia Ampersand, Yorick si trova in un disturbante incubo sessuale in cui rischia di perdere tutto, anche la vita!

• Continua l’amatissima serie vincitrice di tre Eisner Award!

• Dalla mente di Brian K. Vaughan, uno degli sceneggiatori di Lost!

SWEETH TOOTH VOL. 2: IN CATTIVITÀ

Autori: Jeff Lemire, Jose Villarubia

Luglio • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Sweet Tooth (2009) #6/11

• Continua la nuova edizione dell’amatissimo fumetto di Jeff Lemire che sta per diventare una serie Netflix!

• Gus è tenuto prigioniero nella Riserva insieme ad altri ragazzi ibridi come lui…

• …lo stesso luogo dove un misterioso scienziato sta studiando la pandemia che ha devastato il mondo!

• Inoltre, la straziante storia di Jeppard e di come sia divenuto uno spietato mercenario.

SWEETH TOOTH: IL RITORNO

Autori: Jeff Lemire, Jose Villarubia

Luglio • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Sweet Tooth: The Return (2020) #1/6

• Un mondo diviso. Un pianeta che molto tempo fa ha affrontato la devastazione. E al centro di tutto, un bambino.

• Sono trascorsi degli anni da quando Gus ha vissuto le sue avventure e ha trovato qualcuno che lo accettasse… e ora tutto sta per ricominciare!

• Il premio Eisner Jeff Lemire torna a scrivere il personaggio che l’ha reso celebre per un sequel ancor più distopico.

• Una storia autoconclusiva che prende gli elementi di Sweet Tooth e li mescola per proporre qualcosa di familiare ma di completamente diverso!

