Si sa, in politica tutto è permesso e se si vuole vincere bisogna inventare strategie mai usate prima. Quindi, perché non guadagnare voti extra attirando l’attenzione degli elettori otaku? Questa è la strategia vincente utilizzata da due politici peruviani, Jorge Hugo Romero e Milagros Juárez che hanno deciso di usare il cosplay come strategia politica, come rivelato dall’agenzia di stampa internazionale spagnola EFE.

Cosplay e politica – ogni mezzo è buono per vincere

Jorge Hugo Romero, membro del Partito Popolare Cristiano del Perù (PPC), per il suo cosplay ha scelto un membro dell’Akatsuki dalla serie di anime e manga Naruto. Come mai questa scelta? Come da lui stesso dichiarato ha puntato sull’Akatsuki perché sono “ninja rinnegati” che decidono di organizzarsi contro le forze corrotte che hanno causato distruzione e guerra.

Ha detto a EFE che il suo “percorso ninja” è stato scelto undici anni fa, quando ha iniziato a servire nel PPC:

Ho odiato la politica fino a quando ho capito che se non vi avessi partecipato, avrei lasciato che i corrotti continuassero a prendere le decisioni. Come altri giovani, ho capito come ci si sente a essere disimpegnati dalla politica, così ho deciso di raggiungerli attraverso un mezzo con cui possono relazionarsi: l’anime.

Ha anche aggiunto che desidera creare una “alleanza shinobi” attraverso il Parlamento andino. Se eletto al parlamento, promette una legge che faccia in modo che tutti i titoli universitari siano validi nei paesi dell'”alleanza”, che consiste in Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela.

Rappresentando una posizione più etnocentrica, Milagros Juárez, una candidata del partito nazionalista Unione per il Perù (Unión por el Perú, UPP), ha trovato la fama su TikTok per i suoi post in cui faceva il cosplay del personaggio di Evangelion, Asuka, e cantava la canzone di apertura dell’anime A Cruel Angel’s Thesis.

Ha affermato di essere stufa dei politici “corretti” che indossano giacca e cravatta mentre perpetuano la corruzione.

Tutt’ora la Juárez sta portando avanti una campagna elettorale su una proposta controversa di deportare gli stranieri senza lavoro che hanno commesso reati:

Non abbiamo pazienza per coloro che continuano a commettere crimini e ci tolgono la tranquillità. Adotto l’estetica ‘otaku’ perché è il mio modo di comunicare le cose, ma il mio messaggio va alle classi lavoratrici, alle madri single e ai giovani.

Secondo Benjamin Edwards, direttore della Società Peruviana di Marketing, il fenomeno è ancora un po’ insolito in America Latina, ma i politici che ne fanno uso sono innovativi e coraggiosi.

E voi che cosa ne pensate? Personalmente, da otaku, ritengo che sia un’idea fantastica, ma chi non naviga nel nostro mondo potrebbe non pensarla allo stesso modo.

