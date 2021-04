L’account Twitter ufficiale di The Seven Deadly Sins ha condiviso un trailer per il grande finale dell’anime, e sembra proprio che l’ultima stagione, The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement, stia cercando di preparare il palcoscenico per il film sequel che arriverà nelle sale più tardi quest’anno.

The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement – la stagione finale

L’ultima stagione di The Seven Deadly Sins intitolata The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan), che adatta l’arco narrativo New Holy War, ha debuttato in Giappone il giorno 6 gennaio 2021.

Con la stagione che sta per raggiungere il suo finale in Giappone, la serie ha pubblicato un nuovo trailer per celebrare gli ultimi episodi, che potete guardare all’inizio della pagina.

Questa la trama:

Per annullare la maledizione che pesa sempre di più su Elizabeth, Meliodas ha deciso di diventare il re dei demoni. Per questo, si allea con i suoi fratelli per recuperare e assorbire tutti i precetti dei Dieci Comandamenti. Elizabeth, totalmente contraria a questo piano, fugge e sale al comando dei Seven Deadly Sins per contrastare i piani del suo amato. Ludociel, quindi, insieme agli arcangeli propone di ricreare Stigma e far scoppiare una nuova Guerra Santa, minacciando così la pace che dura da 3000 anni…

The Seven Deadly Sins – Cursed By Light

Il film The Seven Deadly Sins – Cursed By Light (Nanatsu no Taizai: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi) racconterà una storia originale inedita, scritta dall’autore del manga Nakaba Suzuki, e sarà ambientato dopo la serie anime attualmente in corso — Dragon’s Judgement (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan).

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per questa estate.

The Seven Deadly Sins – il manga

Nakaba Suzuki ha iniziato la pubblicazione di The Seven Deadly Sins sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha il 10 Ottobre 2012 e ha concluso la serie il 25 Marzo 2020.

L’opera si compone di 364 capitoli raccolti in 41 volumi; un one shot inedito, incentrato su Ban Jr. Lancelot, è uscito lo scorso 5 Agosto sulle pagine del numero 36/37 del settimanale Weekly Shonen Magazine.

In Italia il manga esce per Edizioni Star Comics che ha recentemente annunciato due uscite speciali. Una riguarda il volume 41 che verrà pubblicato anche in edizione limitata a tiratura limitata, disponibile solo in fumetteria, libreria e store online, che conterrà tre gadget: un set di sticker, un mini artbook e una postcard. La seconda riguarda il volume extra Original Sins che ci racconterà le origini dei sette peccati capitali.

