Yoshiyuki Tomino, creatore di Gundam, che ritornerà nelle sale con il suo ultimo film Mobile Suit Gundam Hathaway, in una recente intervista, ha giurato di “distruggere” i concorrenti Demon Slayer: Mugen Train e Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time.

Il film d’animazione Mobile Suit Gundam Hathaway debutterà nei cinema del Giappone il 7 Maggio 2021, dopo essere stato rinviato per via della pandemia.

Sembra proprio che Yoshiyuki Tomino, con questo film, abbia intenzione di non essere da meno rispetto ai due film anime che negli ultimi tempi sono stati i protagonisti indiscussi dell’animazione Giapponese, con guadagni da capogiro. Sto parlando naturalmente di Demon Slayer: Mugen Train e del più recente Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time.

In una recente intervista televisiva, condivisa su Twitter, Yoshiyuki Tomino giura di schiacciare e distruggere Demon Slayer ed Evangelion:

In an anime special program aired on TV today, Yoshiyuki Tomino, the director of the Gundam series, said, "I'm going to crush Kimetsu no Yaiba. I'm going to destroy Evangelion", and it became a trend on Twitter in Japan pic.twitter.com/lPhLhQbE5u

— uemuranoel (@uemuranoel) April 13, 2021