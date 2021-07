Nintendo Switch – annunciati 21 nuovi titoli indie

Nintendo Switch si prepara ad accogliere ventuno nuovi titoli indie, annunciati durante la presentazione Indie World della serata del 14 Aprile 2021.

Tra i titoli annunciati OXENFREE II: Lost Signals, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, il remake di House of the Dead e GetsuFumaDen: Undying Moon di Konami Digital Entertainment e GuruGuru.

In apertura il video della presentazione, di seguito tutti i nuovi giochi annunciati.

Inoltre, a fine diretta, sono partiti i saldi su una selezione di titoli indie; le offerte termineranno il 25 Aprile.

OXENFREE II: Lost Signals di Night School Studio: pubblicato da MWM Interactive, OXENFREE II: Lost Signals è l’avventura soprannaturale di una ricercatrice che si imbatte in fenomeni spettrali. Cinque anni dopo gli eventi di OXENFREE, Riley fa ritorno nella sua città, Camena, per indagare su misteriosi segnali radio che stanno causando delle bizzarre occorrenze. OXENFREE II: Lost Signals arriverà su Nintendo Switch nel 2021.



OlliOlli World di Roll7: un nuovo capitolo della serie OlliOlli si prepara a fare il suo debutto su Nintendo Switch! In OlliOlli World potrai sfrecciare sulle strade di Radland alla ricerca delle mistiche divinità dello skateboard. Con comandi precisissimi e un design dei livelli che ti invita a esibirti in combo, il divertimento è assicurato mentre ti eserciti nei trick, fai la conoscenza di personaggi pittoreschi e scopri i segreti che si nascondono in questo palpitante mondo. OlliOlli World sbarcherà su Nintendo Switch il prossimo inverno.



Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge di Tribute Games: con Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge le eroiche tartarughe ninja tornano in azione in un picchiaduro arcade che combina elementi grafici classici e moderni. Fino a quattro giocatori possono giocare in locale* o online in questo avvincente titolo sviluppato da Tribute Games e pubblicato da Dotemu, che ha portato sul mercato anche giochi del calibro di Streets of Rage 4 e Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge debutterà su Nintendo Switch quest’anno.



The Longing di Studio Seufz: con una stupenda grafica disegnata a mano e una storia intrigante, The Longing dà vita a un’esperienza davvero fuori dal comune, dove per arrivare a vedere la fine non è strettamente necessario giocare. Nei panni del protagonista dovrai attendere il risveglio del re per 400 giorni. Nell’attesa, potrai esplorare caverne, risolvere enigmi incentrati sul tempo e raccogliere oggetti. Il conto alla rovescia può già iniziare, dato che The Longing sarà disponibile su Nintendo Switch a partire da oggi.



Annapurna Interactive: due nuovi titoli di Annapurna Interactive, il premiato publisher di Florence e What Remains of Edith Finch, sono in arrivo su Nintendo Switch, andando ad arricchire ulteriormente il già vasto catalogo del publisher: Hindsight di Annapurna Interactive : Hindsight , dello sviluppatore Joel McDonald, è un titolo narrativo in cui un’anziana donna cerca di tirare le somme della sua vita. Gli oggetti del passato si trasformano in portali che conducono a ricordi a lungo dimenticati, svelando una decisione che ha cambiato per sempre la vita della protagonista. Hindsight arriverà su Nintendo Switch quest’anno.

Last Stop di Annapurna Interactive: Last Stop, dello sviluppatore Variable State, è un’avventura in terza persona per giocatore singolo ambientata nella Londra odierna, in cui impersoni tre diversi personaggi le cui vite si scontrano nel mezzo di una crisi soprannaturale. Cosa lega questi tre sconosciuti? E dove li condurrà il loro destino? Troverai le risposte in Last Stop, in arrivo su Nintendo Switch a luglio.



Aerial_Knight’s Never Yield di Aerial_Knight: questo non è il solito runner! Corri, salta e scivola attraverso un futuristico mix di Detroit e Tokyo al ritmo di una spettacolare colonna sonora mentre aiuti Wally, il protagonista, a salvare ciò che resta del futuro. Aerial_Knight’s Never Yield arriverà su Nintendo Switch il 19 maggio. Una demo gratuita del gioco sarà disponibile nel Nintendo eShop a partire da oggi.