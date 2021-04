Uno degli show che i fan attendono maggiormente è senza dubbio Loki, la terza serie TV prodotta dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney+ incentrata sul Dio degli Inganni interpretato da Tom Hiddleston.

La serie vedrà il fratellastro di Thor alterare le linee temporali e la storia dell’umanità a proprio piacimento dopo essere fuggito con il Tesseract nel 2012 durante gli eventi di Avengers: Endgame (2019), attirando l’attenzione della Time Variance Authority.

Durante una recente intervista, Tom Hiddleston l’interprete di Loki nel Marvel Cinematic Universe ha parlato della morte del suo personaggio in Avengers: Infinity War, raccontando il momento esatto in cui ha scoperto il suo fato:

“È stata la prima scena di cui i Fratelli Russo vollero parlarmi. Me lo dissero di persona durante un incontro con Kevin Feige, mentre lui mi spiegava per grandi linee la sceneggiatura di Thor: Ragnarok. Era il Maggio del 2016“. Sapevo tutto ancor prima di iniziare a girare Ragnarok. Quando è giunto il momento, sono andato ad Atlanta nel 2017 per tre giorni. C’era un’atmosfera davvero rilassata e generosa sul set, proprio come mi era stato detto sin dai primi giorni.

L’attore ha poi continuato parlando di Josh Brolin attore che ha interpretato Thanos:

Un po’ di persone le conoscevo già. Ricordo di aver incontrato Josh Brolin appena arrivato sul set. Mi strinse in un grande abbraccio e mi disse: ‘Mi dispiace, amico’. Davvero una bella giornata, ed un bel momento“.

Loki – in sintesi

Ambientata nella timeline alternativa di Avengers: Endgame in cui Loki riesce a fuggire dalla New York del 2012 grazie al Tesseract, la serie seguirà il personaggio, a spasso nel tempo e di conseguenza alle prese con la TVA (Time Variance Authority), organizzazione che nei fumetti Marvel Comics si occupa di monitorare le varie linee temporali.

Oltre a Tom Hiddleston, nel cast ci saranno anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Con una prima stagione confermata da sei episodi, Loki dovrebbe fare ritorno per un secondo arco narrativo affidato nuovamente allo Schowrunner Michael Waldron, già sceneggiatore di Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness.

