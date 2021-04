Questo Venerdì debutterà sulla piattaforma di streaming Disney+ il quinto episodio The Falcon and The Winter Soldier, prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Durante una recente intervista promozionale concessa alla BBC Radio 1 insieme alla sua collega dello show Erin Kellyman, Wyatt Russell, interprete di John Walker nell’acclamata Serie TV dei Marvel Studios ‘The Falcon & The Winter Soldier’, potrebbe essersi lasciato sfuggire un’anticipazione su Chris Evans:

“Se ho mai incontrato Chris Evans? Penso di averlo fatto. Non dico che sia stato un incontro da ‘oh mio dio posso stringerti la mano’, ma credo di essere passato vicino a lui da qualche parte e di averlo guardato negli occhi. Questo mi fa sembrare veramente uno stalker, anche se non conta come incontrare qualcuno per davvero. Ma immagino che dovreste aspettare fino alla fine della serie, e poi tutti direte, ‘Oh, wow!‘”.

Di seguito il video integrale dell’intervista:

Immaginiamo che dovremo aspettare per vedere l’ultima puntata di The Falcon And The Winter Soldier per vedere se effettivamente ci sarà un ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America, o comunque solamente come Steve Rogers.

The Falcon And The Winter Soldier – in breve

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

