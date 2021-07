Da quando Ray Fisher ha girato per la prima volta nei pani di Cyborg, alias Victor Stone, per il film della Warner Bros. Justice League, i piani dello studio per il suo DC Extended Universe sono cambiati ovvero allontanandosi in gran parte dal cosiddetto ‘SnyderVerse’, la trilogia di film diretta dal Zack Snyder.

Ciò significa che anche il film da solista di Cyborg, una volta pianificato, è attualmente fuori discussione, e dopo che Fisher è entrato in conflitto con WarnerMedia all’indomani delle riprese di Justice League sarebbe da escludersi la sua presenza anche dai futuri film DC.

Ray Fisher vorrebbe tornare come Cyborg in The Flash

Per un certo periodo, si è pensato che il personaggio ci sarebbe stato anche nel film The Flash, che presto sarà diretto dal regista Andy Muschietti.

Parlando con Empire in una nuova importante intervista, Fisher ha indicato che c’è ancora una possibilità che possa apparire nel film:

“Andy sembra avere la testa a posto e ha capito questi personaggi rendendo la relazione più di una semplice dimostrazione di superpoteri. Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda su questo, e sarà un peccato se non ci sarà modo di risolvere il problema“.

Zack Snyder’s Justice League è finalmente riuscito a vedere la luce del giorno, e include anche un ruolo considerevolmente più ampio e complesso per Cyborg rispetto alla versione cinematografica del 2017, e con il suo imminente ruolo nella serie antologica sui diritti civili Women Of The Movement in arrivo, Fisher continua parlando del suo futuro in DC e oltre:

“Se tutto quello che ho la fortuna di fare è quello che sono stato in grado di fare in questo settore, preferirei andare avanti e dire la mia ora piuttosto che far perdere al mondo queste storie. So dov’è il mio potere“.

