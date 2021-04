L’Attacco dei Giganti 34, l’ultimo volume dell’acclamata serie manga Shingeki no Kyojin di Hajime Isayama, uscirà nelle librerie del Giappone il 9 Giugno 2021.

Nel corso di una diretta sul canale YouTube ufficiale delle riviste shonen di Kodansha è stata mostrata di sfuggita l’illustrazione di copertina del volume:

La stessa illustrazione sarà usata per una cartolina speciale che verrà data con il numero 7 della rivista Bessatsu Shonen Magazine, in vendita dal 9 Giugno 2021.

Lo stesso numero presenterà una conversazione tra il maestro Isayama e la sensei Hiromu Arakawa (autrice di Fullmetal Alchemist che su Bessatsu Shonen Magazine pubblica La Leggenda di Arslan).

Il volume 34, come sappiamo, sarà disponibile in una doppia edizione speciale; inoltre il capitolo 139, oltre alle consuete correzioni del caso alle tavole, conterrà delle pagine aggiuntive.

Sempre il 9 Giugno usciranno anche il nuovo character book e il primo volume dell’edizione a colori.

L’Attacco dei Giganti, a proposito del manga

L’Attacco dei Giganti ha debuttato il 9 Settembre 2009 su Bessatsu Shonen Magazine ed è giunto a conclusione il 9 Aprile 2021 con il capitolo 139.

In Italia esce per Planet Manga ed è disponibile in edizione standard in volumetti singoli, nella colossal edition e nella più recente raccolta in cofanetti.

L’editore presentava così il primo volume dell’opera:

L’evento manga del 2012, lo shonen d’azione più emozionante e travolgente degli ultimi anni, premiato in patria con il prestigioso premio Kodansha come “miglior manga per ragazzi”. Un gigante che compare dal nulla distruggendo le mura della città. Quel giorno, l’umanità ricordò il terrore di essere controllati da loro…l’umiliazione di vivere come uccelli in gabbia. Tutto accadde 107 anni fa. L’intero genere umano…tranne pochi… fu divorato dai giganti. Tutta quella gente finì direttamente nello stomaco di quegli esseri. Fu così che i nostri antenati pensarono di costruire delle enormi mura che i giganti non avrebbero mai potuto oltrepassare. Riuscirono a creare un territorio al riparo dalla minaccia dei giganti, ma…tutto ciò fino a cinque anni fa. Ma ora è il nostro turno, degli esseri umani. D’ora in avanti…saremo noi a divorare i giganti! Adesso finalmente il genere umano può riprendersi la propria dignità. Possiamo vincere. Per l’umanità è il momento…di attaccare!

L’Attacco dei Giganti – prosegue la serie anime

L’ultima stagione della fortunata trasposizione anime de L’Attacco dei Giganti ha debuttato il 7 Dicembre 2020 ed è stata trasmessa per 16 episodi.

Al termine della trasmissione dell’episodio 16 (il 75 complessivo della serie) è stato annunciato che l’episodio 76, intitolato Condanna, verrà trasmesso da NHK questo Inverno inaugurando così la seconda parte della stagione finale.

In Italia è stata distribuita sia sottotitolata sia doppiata su VVVVID e Amazon Prime Video in contemporanea alla messa in onda in Giappone.

Un film live action è in fase di sviluppo a Hollywood.

