Dynit pubblicherà a Giugno l’edizione home video del secondo film d’animazione del fortunatissimo My Hero Academia e della serie Steins;Gate 0, di cui la stessa Dynit ha recentemente annunciato il doppiaggio Italiano.

Scopriamo insieme, dal sito del distributore Terminal Video Italia, le prossime novità anime in arrivo per Dynit.

My Hero Academia – The Movie – Heroes: Rising

DVD, € 14,99

My Hero Academia – The Movie – Heroes: Rising

Blu-ray, € 19,99

All Might, ormai prossimo alla pensione, annuncia a tutti gli studenti della 1° A che faranno parte di un progetto di addestramento per la futura generazione di eroi.

E così tutta la classe viene spedita in una calda isola del sud del Giappone: qui Deku e gli altri possono finalmente rilassarsi tra una lezione e l’altra.

Ma ben presto questa tranquillità viene spazzata via da un’orda di villain pronti a distruggere ogni cosa sotto la guida del loro capo: Nine.

Deku e Bakugo saranno così costretti a unire le forze per avere una minima possibilità di sconfiggere il temibile nemico.

Contenuti extra: spot, trailer