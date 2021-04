Zack Snyder ha rivelato che c’è più di un tipo di zombi nel suo film Netflix Army of the Dead.

Army of the Dead – Zack Snyder parla dei diversi tipi di zombie

Snyder ha analizzato le diverse categorie di zombi in una sessione di domande e risposte dopo la premiere del trailer del film:

“Abbiamo due categorie di zombi nel film, alfa e poi normali shamblers. Se vedi un film di zombi, normali shamblers, sono come normali zombi, si muovono lentamente. E poi i nostri alfa, che sono una versione evoluta di zombi, e sono molto… sono veloci, e li trattiamo un po’ come se fossero lupi o simili, sono senzienti, capisci cosa intendo? In un certo senso, combattono in branchi e hanno una mentalità da branco“.

Army of the Dead si svolge in un mondo in cui Las Vegas è stata distrutta da una piaga di zombi, spingendo il governo degli Stati Uniti a mettere in quarantena la città erigendo un enorme muro attorno ad essa. Il film segue poi un gruppo di mercenari che si avventurano a Las Vegas nella speranza di entrarvi per rubare milioni di dollari da uno dei casinò abbandonati della città.

Il trailer del film, che trovate qui, mostra i personaggi umani del film che incontrano gli innumerevoli zombi che ora risiedono entro i confini della città, mettendoli faccia a faccia con un esercito di zombi alfa.

Oltre a presentare diverse categorie di zombi, Army of the Dead includerà ciò che Snyder ha descritto come “un’immersione molto profonda sul perché della piaga degli zombi e su dove è iniziata“.

Questo porrà anche le basi per un franchise più grande che include un film prequel senza titolo diretto e interpretato dall’attore di Army of the Dead Matthias Schweighöfer, insieme a una serie animata intitolata Army of the Dead: Lost Vegas. Entrambi i progetti stanno già andando avanti, e Snyder che accenna già alla possibilità di un sequel di Army of the Dead, se il primo film dovesse avere abbastanza successo

Diretto e co-scritto da Zack Snyder, Army of the Dead è interpretato da Dave Bautista, Garret Dillahunt, Ella Purnell, Omari Hardwick, Raul Castillo, Tig Notaro, Theo Rossi e Ana de la Reguera. Il film arriva su Netflix il 21 maggio.

Acquistate L’Uomo d’Acciaio di Zack Snyder QUI!