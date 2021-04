Debuttava dieci anni fa su HBO il primo episodio di una serie che avrebbe in pochissimi anni segnato un prima e un dopo nel mondo della serialità: Il Trono di Spade, dal ciclo “Cronache del ghiaccio e del fuoco”, l’amatissima saga di George R. R. Martin.

Sky Atlantic Maratone – Il Trono di Spade: The Iron Anniversary

Per il decimo anniversario della serie dei record, dal 16 al 23 aprile Sky propone un canale interamente dedicato alla saga (canale 111).

Tutte le 8 stagioni per un indimenticabile viaggio lungo 73 episodi arricchito da interviste inedite realizzate proprio per l’anniversario e diversi contenuti speciali dedicati sia ai fan che a chi vorrà scoprire la serie per la prima volta. Tutti i contenuti di Sky Atlantic Maratone – Il Trono di Spade: The Iron Anniversary saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Fra questi, per la prima volta in TV, The Game of Thrones Reunion, uno speciale in due parti condotto da Conan O’Brien e girato a Belfast durante le riprese dell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade.

Per una durata complessiva di novanta minuti, lo show vedrà il cast e la crew della serie celebrare il lungo viaggio che li ha visti protagonisti di un fenomeno di portata mondiale, dando vita a uno show divertente, dinamico, ricco di aneddoti, curiosità e racconti, e che permetterà di scoprire interessanti retroscena legati a quest’epica saga.

Fra i maggiori eventi della storia della TV, Il Trono di Spade è culminato in un finale seguito da addirittura 45 milioni di spettatori solo in America, una distribuzione in 207 territori nel mondo e un incredibile esercito di fan pronti a tutto per celebrare la serie e in trepidante attesa del primo spin-off ufficiale della serie, House of the Dragon, che entrerà in produzione già quest’anno.

Per i dieci anni dal debutto, il cast de Il Trono di Spade mobiliterà i fan per chiedere loro di contribuire a una di queste dieci nobili cause: quelle di Women for Women International, World Central Kitchen, Conservation International, International Rescue Committee (IRC), UNICEF, FilmAid International, SameYou, Royal Mencap Society, National Urban League and The Trevor Project.

Warner Bros. Consumer Products ha inoltre collaborato con i suoi partner licenziatari per creare una varietà di prodotti in edizione speciale, per l’inizio di The Iron Anniversary. Tra questi:

Un esemplare unico di Uovo Imperiale di Fabergé, il gioielliere più iconico al mondo, ispirato a Daenerys Targaryen e co-progettato dalla costumista vincitrice del l’Emmy Award, Michele Clapton. L’uovo include una corona in miniatura disegnata dalla signora Clapton, che rappresenta la corona che Daenerys avrebbe indossato se si fosse seduta sul Trono di Spade.

Una gamma di birre ispirate alla serie, prodotta dall’azienda danese di birra artigianale Mikkeller, che consentirà ai fan di tutto il mondo di festeggiare brindando con la prima birra dell’assortimento chiamata “Iron Anniversary IPA”.

Un nuovo assortimento in edizione limitata di Funko Pop! Vinyl dei protagonisti della serie televisiva con texture in ferro, tra cui Arya Stark, Khal Drogo e molti altri. Disponibili per il pre-order presso i rivenditori di tutto il mondo.

Infine, “Il Trono di Spade: La Serie Completa”, l’imperdibile cofanetto con tutte le 8 stagioni è disponibile su Amazon in Blu-Ray e DVD.

