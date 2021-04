La stagione 7 di The Flash si prenderà una breve pausa dopo l’episodio 7 del 13 Aprile 2021 intitolato Growing Pains.

Il 20 Aprile The CW manderà in onda la replica dell’episodio 6, The One With The Nineties, e il 27 Aprile la replica della puntata 7.

Il 4 Maggio le trasmissioni della stagione ripartiranno con l’episodio 8.

A proposito di The Flash 7

The Flash Stagione 7 è partita su The CW il 2 Marzo 2021 con l’episodio intitolato Tutto è bene quel che finisce bene; ecco come si è aperta la stagione, dalla nostra recensione dell’episodio:

Barry può contare ormai solo sull’1% circa della Forza della Velocità. Troppo poco per rincorrere Eva e salvare Iris. L’attenzione quindi si sposta sul velocizzare le ricerche per creare una Forza della Velocità Sintetica che possa ridare all’eroe il suo sprint. Wells, Chester P. e Allegra uniscono pur riluttanti le loro forze per mettere a punto una soluzione. Sarà Nash Wells anzi gli altri Wells a presentare una soluzione rapida ma di certo non indolore. A seguito della distruzione delle Terre parallele in Crisi sulle Terre Infinite infatti Wells è diventato un ricettacolo di particelle multiversali che possono essere usate per riprodurre la Forza della Velocità. Per farlo però Wells deve sacrificare sé stesso. Non accettando la soluzione, Wells prova una soluzione alternativa che però porta Barry ad essere ospite dei Wells alternativi con risultati catastrofici e quasi mortali. Intanto Eva pur condurre indisturbata i suoi traffici mentre Iris cerca disperatamente una via d’uscita dal Mirrorverse ma è bloccata da una guardiana molto particolare…sé stessa! Anche Eva però inizia a manifestare qualche segno di cedimento e nutrire più di un dubbio sui suoi poteri… Quando la situazione si farà drammatica, Wells accetterà di sacrificarsi: Barry avrà ottenuto la sua Forza della Velocità Sintetica facendo segnare una prima, drammatica, vittoria per il rinnovato Team Flash?

Nell’episodio 150 della serie, il 17° della stagione 7 debutterà Bart Allen.

The Flash Stagione 7 arriverà in Italia ad Aprile su Premium Action; la stagione 6 è in onda in prima tv su Italia 1 ogni Sabato pomeriggio.

Acquista la Stagione 6 in DVD