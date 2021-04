Da domani 15 aprile 2021, a partire dalle ore 17:00 italiane, la piattaforma Epic Games su PC regalerà ben tre giochi che saranno legati per sempre al vostro account. Trattasi di Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth e The First Tree.

Una volta riscattati, come vi dicevamo, i giochi saranno vostri per sempre. Si tratta di titoli un po’ datati certo, ma sono pur sempre tre giochi gratis e che offrono svariate ore di divertimento. Deponia ha bisogno di poche presentazioni: si tratta di una delle più importanti e famose avventure punta e clicca degli ultimi anni. The Pillars of the Earth (I pilastri della Terra) è invece un’avventura grafica tratta direttamente dal famosissimo libro di Ken Follett. The First Tree è invece un gioco indie di David Wehle, un viaggio onirico all’interno di memorie dolorose ed esperienze passate.

Ricordiamo che l’offerta è valida solo per PC e soltanto per una settimana, ovvero fino al 22 aprile 2021, ovvero quando i giochi in regalo cambieranno (e si presume sarà uno solo invece di tre). Dunque affrettatevi e non lasciatevi sfuggire questi titoli!

Epic Games e il successo di Fortnite

Fortnite è uno dei cavalli di battaglia di Epic Games. Fu pubblicato nell’ormai lontano 2017. Sviluppato da People Can Fly (già noti per Bulletstorm e Gears of War: Judgment) fu da subito un buon successo. Il gioco presenta tre modalità: Salva il mondo, Modalità Creativa e Battaglia reale.

La modalità Battle Royale di Fortnite è invece ambientata su un’isola che ha la forma della Polonia (dato che People Can Fly è proprio una compagnia polacca) in cui 100 giocatori lottano per la sopravvivenza in un tutti contro tutti. La modalità fu lanciata da Epic Games nel settembre del 2017. Fortnite è attualmente disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC.

