PlayStation Blog ha pubblicato i dettagli del primo grande aggiornamento per PS5 disponibile già d aoggi. Scopriamoli brevemente insieme.

PS5 – le novità apportate dall’ultimo aggiornamento

Salvare i giochi per PlayStation 5 su unità USB esterne compatibili.

Grazie a questa funzionalità ora è possibile trasferire i giochi per PS5 dalla memoria di archiviazione interna della console alla memoria di archiviazione estesa USB.

È opportuno comunque ricordare che stiamo parlando unicamente di semplice archiviazione: i videogiochi che salverete sulla vostra unità USB esterna non saranno quindi giocabili. Quando vorrete giocare, dovrete copiare nuovamente i giochi per PS5 nella memoria di archiviazione interna della console. È comunque più veloce reinstallare i giochi per PS5 dalla memoria USB che scaricarli nuovamente.

Inoltre, potrete scegliere le modalità di gioco che desidererete installare (ad esempio, campagna o multigiocatore) per i titoli selezionati che supportano l’opzione.

Per suggerimenti sull’utilizzo della memoria di archiviazione estesa USB su PlayStation 5, PlayStation Blog reindirizza i giocatori qui.

Nuove funzionalità social per PlayStation 4 e 5

Share Play cross-gen fra PS4 e PS5. Gli utenti della console PlayStation 5 possono consentire ai loro amici su PS4 di visualizzare la loro schermata di gioco o provare i giochi per PS5 tramite Share Play e viceversa.

Si può anche condividere lo schermo con un amico e cedergli virtualmente il controller, o giocare insieme ai propri amici ai giochi cooperativi.

Le sessioni di gioco degli amici vengono ora visualizzate su entrambe le console PS4 e PS5. Inoltre, questa funzionalità può essere usata per inviare velocemente un invito a giocare. Tramite il menu Impostazioni privacy, potrete poi modificare chi può interagire con voi in party, giochi e messaggi.

Personalizzazione per PlayStation 5

Il menu Base di gioco è stato migliorato per consentire un accesso più rapido a contenuti e funzionalità importanti. Ora si può passare facilmente dai Party agli Amici. Inoltre, si possono attivare o disattivare le notifiche per ognuno dei party a cui partecipate.

Ora potete disattivare rapidamente la chat di gioco, in modo da non farvi sentire dagli altri giocatori. Inoltre, potete regolare facilmente il volume della voce di ogni singolo partecipante alla stessa chat, così non dovrete chiedere ogni volta di abbassare o alzare il volume del microfono.

Quando attivati dagli sviluppatori, gli aggiornamenti dei giochi verranno pre-scaricati sulla vostra console se l’impostazione “aggiornamenti automatici” è attiva e la console è accesa o in modalità di riposo.

Grazie alla possibilità di effettuare ricerche nella propria raccolta o nascondere i giochi, ora è più facile trovare i contenuti e personalizzare la visualizzazione della vostra raccolta di giochi.

È ora possibile regolare l’ingrandimento dello schermo dal menu Impostazioni.

Ora è anche possibile scegliere di acquisire e salvare solo le immagini o i video dei momenti in cui conquisti trofei di grado superiore, come Oro o Platino. È stata anche introdotta una nuova schermata delle statistiche dei trofei:

Nuove funzionalità per PlayStation App

Le nuove funzionalità per PlayStation App sono atte a semplificare al massimo la connessione da remoto alla propria console. Di recente è stata introdotta la possibilità di salvare i prodotti in una lista dei desideri, ricevere notifiche quando i tuoi amici sono online e modificare lo stato online della propria console.

Nelle prossime settimane saranno disponibili ulteriori novità, tra cui la possibilità di partecipare a una sessione multigiocatore su PS5 dall’app, gestire la memoria di archiviazione della console PS5, confrontare le raccolte di trofei con gli amici e ordinare e filtrare i prodotti mostrati nel PlayStation Store. Potete scaricare gratuitamente PlayStation App da Google Play e dall’ App Store.

