LeSean Thomas e lo Studio MAPPA hanno svelato il cast giapponese per il prossimo anime Yasuke attraverso un teaser che potete guardare all’inizio della pagina. Inoltre sono state pubblicate nuove immagini in anteprima della serie.

Yasuke – il cast giapponese e le nuove immagini

Il cast giapponese include:

• Jun Soejima interpresta Yasuke;

• Takehiro Hira nel ruolo di Nobunaga Oda;

• Kiko Tamura è Saki;

• Yoshiko Sakakibara dà la voce a Yami no Daimyо;

• Fusako Urabe è Natsumaru;

• Shigeru Ushiyama interpreta Abramo;

• Yu Kamio nel ruolo di Morisuke;

• Eri Kitamura recita nel ruolo di Ishikawa;

• Kenji Kitamura è Achо-ja;

• Shunsuke Kubozuka nel ruolo di Hart;

• Hiroki Nanami è Nikiita;

• Rie Tanaka dà la voce Ichika.

Queste le nuove immagini in anteprima:

Yasuke – lo staff e la trama

Per quanto riguarda i membri dello staff, LeSean Thomas (Children of Ether, Cannon Busters, The Boondocks) è accreditato come creatore, regista e produttore esecutivo di Yasuke. Flying Lotus sta componendo la musica e ha anche il ruolo di produttore esecutivo. Takeshi Koike (Redline) sta disegnando i personaggi. Lakeith Stanfield (Atlanta, Sorry to Bother You) sta dando la voce a Yasuke. Lo Studio MAPPA (Yuri!!! on Ice, Kakegurui) si occupa dell’animazione l’animazione.

Inoltre Satoshi Iwataki (A Certain Magical Index, Dororo) è il direttore principale dell’animazione mentre Takeru Satō è il direttore tecnico principale. Kenichi Shima (Parasyte) è il responsabile dei disegni mentre Minoru Nishida (Dagashi Kashi 2) è responsabile del world art design e dell’ambientazione artistica. Yuki Nomoto (Dorohedoro) è il regista 3D CG e Hyo Gyu Park è il direttore della fotografia. Azusa Sasaki (Zombie Land Saga) si occupa del colore e Mutsumi Takemiya (Dororo, Azur Lane) si occupa del montaggio.

L’anime debutterà il 29 aprile in tutto il mondo su Netflix che descrive così la storia:

In un Giappone feudale dilaniato dalla guerra, il più grande ronin mai conosciuto, Yasuke, lotta per mantenere un’esistenza pacifica dopo una vita passata di violenza. Ma quando un villaggio locale diventa il centro di sconvolgimento sociale tra guerra daimyo, Yasuke deve prendere la sua spada e aiutare un bambino misterioso, bersaglio di forze oscure. La storia di Yasuke, il primo afro samurai che in realtà serviva il leggendario Oda Nobunaga, verrà rivelata al mondo.

Il protagonista della storia si basa sulla figura storica Yasuke, un samurai di origine africana che ha servito sotto Oda Nobunaga durante il periodo giapponese degli Stati in guerra nel XVI secolo.

