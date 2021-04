Finalmente abbiamo un titolo per il film prequel di Army of the Dead, prossimamente in uscita a maggio su Netflix. Il prequel si intitola: Army Of Thieves.

Army Of Thieves – cosa sappiamo sul prequel

Army of Thieves seguirà i personaggi di Army of the Dead prima della loro pericolosa rapina nel deserto del Nevada. Il film si svolgerà durante i primi giorni dell’epidemia virale che porta all’apocalisse zombie.

In particolare il film si concentrerà molto sulla storia di Ludwig Dieter. Snyder ha detto infatti che verrà svelato come Dieter abbia iniziato a scassinare casseforti e che la cassaforte in Army of the Dead è significativa per il personaggio.

Non è chiaro se gli zombie evoluti mostrati nel trailer di Army of the Dead avranno un ruolo in Army of Thieves o no, ma non è certo fuori questione.

Matthias Schweighöfer, che interpreterà Ludwig Dieter sia in Army of the Dead che in Army of Thieves, assumerà la regia del prequel. Insieme a lui nel film ci sono i compagni di cast Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Guz Khan, Ruby O. Fee, Stuart Martin (Miss Scarlet and the Duke) e Jonathan Cohen.

Non sappiamo ancora la data d’uscita.

A proposito di Army of the Dead

Army of the Dead segue un gruppo di mercenari in una Las Vegas infestata dagli zombie; là cercheranno di mettere a segno la più grande rapina mai tentata.

Potete guardare il trailer cliccando qui.

Diretto da Zack Snyder (L’Alba dei Morti Viventi, Batman v Superman Dawn of Justice), è in arrivo in esclusiva streaming su Netflix il 21 Maggio 2021.

Il cast include Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder e Samantha Win.

Acquista L’Alba Dei Morti Viventi (Limited Edition)