A New York City è stata allestita una mostra d’arte riguardante il leggendario franchise di Akira.

Akira – la mostra nella Grande Mela

Akira ha fatto molto parlare di sé negli ultimi anni, in parte grazie al film live-action che doveva essere originariamente diretto dal regista di Thor: Taika Waititi e all’annuncio di una nuova serie animata.

Ora New York ha deciso di rendere omaggio al gran maestro Otomo dedicando una mostra proprio alla sua creazione più importante: Akira. La mostra si intitola Good for Health – Bad for Education: A Tribute to Otomo ed è attualmente aperta alla Philippe Labaun Exhibit di New York City.

Presenta opere d’arte di Katsuhiro Otomo, così come diversi artisti che hanno creato opere per rendere omaggio al prolifico creatore: Dominique Bertail, Mathieu Bablet, Boulet, Francesco Cattani, Simone D’Armini, Nicolas Keramidas, Li-An, LRNZ, Marion Mousse, Paul Pope, Vincent Perriot, Sara Pichelli, Vince e tanti altri ancora.

Nella foto l’omaggio di Hugues Micol, intitolato Tribute to Otomo from Hugues Micol, 2015

Nella galleria sarà esposto anche un originale di Otomo:

La mostra sarà disponibile per gli avventori fino all’8 maggio, data in cui la celebrazione di Otomo si concluderà.

Akira – il franchise

Akira nasce come manga grazie Katsuhiro Otomo. Il manga è stato sulle pagine della rivista Weekly Young Magazine dal 6 Dicembre 1982 all’11 Giugno 1990; la serie si compone di 6 volumi da oltre 350 pagine.

In Italia il manga è uscito per la prima volta su albi editi da Glénat nel 1990, nella edizione colorata per il mercato americano da Steve Oliff. Gli ultimi due volumi sono usciti per Planet Manga, che nel corso degli anni ha proposto diverse edizioni anche in bianco e nero ma tutte con il senso di lettura occidentale.

Il 16 Luglio 1988 esce nei cinema giapponesi il celeberrimo film animato, scritto e diretto dallo stesso maestro Otomo presso Tokyo Movie Shinsha.

Otomo sta lavorando a un nuovo film anime intitolato Orbital Era, che riporterà il leggendario creatore nel mondo degli anime.

