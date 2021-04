L’Attacco dei Giganti si è da poco concluso su rivista dopo quasi dodici anni di serializzazione.

Il manga cult di Hajime Isayama, come sappiamo, si comporrà di 34 volumi in tutto, l’ultimo dei quali arriverà sugli scaffali delle librerie del Giappone il 9 Giugno 2021.

L’ultimo volume sarà disponibile anche in due edizioni speciali, al costo di circa 8 Euro l’una:

volumetto più booklet contenente la stesura dei capitoli 1 e 2; volumetto più booklet contenente la stesura dei capitoli 138 e 139.

L’Attacco dei Giganti, a proposito del manga

L’Attacco dei Giganti ha debuttato il 9 Settembre 2009 su Bessatsu Shonen Magazine ed è giunto a conclusione il 9 Aprile 2021 con il capitolo 139.

In Italia esce per Planet Manga ed è disponibile in edizione standard in volumetti singoli, nella colossal edition e nella più recente raccolta in cofanetti.

L’editore presentava così il primo volume dell’opera:

L’evento manga del 2012, lo shonen d’azione più emozionante e travolgente degli ultimi anni, premiato in patria con il prestigioso premio Kodansha come “miglior manga per ragazzi”. Un gigante che compare dal nulla distruggendo le mura della città. Quel giorno, l’umanità ricordò il terrore di essere controllati da loro… l’umiliazione di vivere come uccelli in gabbia. Tutto accadde 107 anni fa. L’intero genere umano… tranne pochi… fu divorato dai giganti. Tutta quella gente finì direttamente nello stomaco di quegli esseri. Fu così che i nostri antenati pensarono di costruire delle enormi mura che i giganti non avrebbero mai potuto oltrepassare. Riuscirono a creare un territorio al riparo dalla minaccia dei giganti, ma…tutto ciò fino a cinque anni fa. Ma ora è il nostro turno, degli esseri umani. D’ora in avanti… saremo noi a divorare i giganti! Adesso finalmente il genere umano può riprendersi la propria dignità. Possiamo vincere. Per l’umanità è il momento… di attaccare!

L’Attacco dei Giganti – The Final Season proseguirà

Yuichiro Hayashi (Dorohedoro, Garo the Animation, Kakegurui) dirige L’Attacco dei Giganti – The Final Season presso lo studio MAPPA (Jujutsu Kaisen) su sceneggiature coordinate da Hiroshi Seko (Ajin, Vinland Saga, Mob Psycho 100).

Tomohiro Kishi (Dorohedoro, 91 Days) si occupa del character design; Hiroyuki Sawano (Aldnoah Zero, Gundam UC) compone la colonna sonora, questa volta affiancato da Kohta Yamamoto.

Al termine della trasmissione dell’episodio 16 della Final Season (il 75 complessivo della serie) è stato annunciato che l’episodio 76, intitolato Condanna, verrà trasmesso da NHK questo Inverno inaugurando così la Parte 2 della stagione finale.

In Italia è stata distribuita sia sottotitolata sia doppiata su VVVVID e Amazon Prime Video in contemporanea alla messa in onda in Giappone.

