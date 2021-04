Al D23 Expo Disney del 2019, il Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di Marvel Entertainment, Kevin Feige aveva annunciato ufficialmente tre nuove serie per la piattaforma di streaming Disney+ tutte ovviamente canoniche all’interno del consolidato Marvel Cinematic Universe tra cui una incentrata su Jennifer Walters a.k.a. She-Hulk, cugina del più noto Bruce Banner/L’incredibile Hulk interpretato da Mark Ruffalo.

Attestandoci all’account She-Hulk Daily su Twitter, il sito dell’amministrazione della Georgia ha aggiornato la sezione delle produzioni cinematografiche e televisive che verranno girate nello stato in questo periodo, (la maggior parte dei ptogetti dei Marvel Studios vengono girati ad Atlanta), e mettendo lo show di She-Hulk nella lista dei progetti attualmente in lavorazione.

Come svelato qualche mese fa, le riprese si terranno ad Atlanta sotto il titolo di lavorazione provvisorio “Libra” (un riferimento alla professione da avvocato della protagonista).

The official Georgia state website (https://t.co/DmiYPCFbJI) has listed #SheHulk on their Now Filming in Georgia page, that keeps track of shows and movies currently in production or prepping in Georgia! pic.twitter.com/75YdhCrgOl

— She-Hulk Daily (@shehulkdaily) April 12, 2021