In un periodo in cui si parla tanto del mondo del Cinema è impossibile non notare come ai Marvel Studios si sono reinventati sempre su ogni progetto tra film e adesso anche con le Serie TV in onda su Disney+. Tutto questo successo ovviamente è arrivato grazie al suo ‘architetto’ e cioè: Kevin Feige il Presidente dei Marvel Studiose CCO di Marvel Entertainment.

Adesso in un’intervista con Collider, l’attore Sebastian Stan interprete di Winter Soldier in The Falcon And The Winter Soldier, ha parlato proprio di Kevin Feige riguardo ad un suo possibile ruolo di regista in un futuro progetto del Marvel Cinematic Universe. L’attore però ha rivelato cosa gli ha risposto il produttore:

“Gli ho chiesto: ‘Non vorresti dirigerne uno un giorno?’. E lui mi ha risposto, ‘È compito di persone più brave di me dirigere questi film’“.

Stan ha poi continuato dichiarando:

“Penso che una delle cose che apprezzo di più di Kevin sia la sua modestia. Dopo tutto questo tempo, ha ancora quell’esuberanza infantile. Vedi sempre quel tremito nei suoi occhi quando si parla di un personaggio o di una storia che ama. Penso che sia davvero innamorato di quello che fa, e credo che da questo suo amore dipenda il successo incredibile che è riuscito ad ottenere. La sua passione lo spinge a trovare sempre modi interessanti e diversi per raccontare queste storie.“

Questo il video completo dell’intervista:

